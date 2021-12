DGAP-News: One Square: Deutsche Lichtmiete AG: One Square lädt die Anleihegläubiger zu einer Investoren-Telefonkonferenz am Freitag, den 17. Dezember 16:00 Uhr, ein (deutsch)

One Square: Deutsche Lichtmiete AG: One Square lädt die Anleihegläubiger zu einer Investoren-Telefonkonferenz am Freitag, den 17. Dezember 16:00 Uhr, ein

15.12.2021 / 17:38

Deutsche Lichtmiete AG: One Square lädt die Anleihegläubiger zu einer

Investoren-Telefonkonferenz am Freitag, den 17. Dezember 16:00 Uhr, ein

München, 15. Dezember 2021

In ihrer Presse-Mitteilung vom 09. Dezember 2021 hat die Deutsche Lichtmiete

AG bestätigt, dass am 08. Dezember 2021 eine Hausdurchsuchung in ihren

Betriebsräumen stattgefunden hat. Hintergrund der Durchsuchung sind

Ermittlungen gegen vier Verantwortliche, die die Staatsanwaltschaft

Oldenburg gemeinsam mit der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg

aufgenommen hat.

Aufgrund dieser dramatischen Entwicklung sind institutionelle

Anleihegläubiger von der Deutsche Lichtmiete AG emittierten Anleihen an One

Square mit der Bitte herangetreten, die Vertretung der Anleihegläubiger der

Deutsche Lichtmiete AG zu organisieren.

Seitens dieser Investoren wurde bereits ein Einberufungsverlangen für eine

Anleihegläubigerversammlung für die Anleihe 'Deutsche Lichtmiete AG

2018/2023" (WKN A2NB9P)

gestellt.

Um auch die Gläubiger der Anleihen,

* Deutsche Lichtmiete Finanzierungsges. mbH 2018 / 2022 (2023) WKN A2G9JL

* Deutsche Lichtmiete AG 2019 / 2025 WKN A2TSCP

* Deutsche Lichtmiete AG 2021 / 2027 WKN A3H2UH

entsprechend vertreten und die notwendigen Auskünfte erhalten zu können,

bitten wir alle Gläubiger der Anleihen der Deutsche Lichtmiete

Finanzierungsgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete AG sich den

Einberufungsverlangen anzuschließen.

Auf diesen Anleihegläubigerversammlungen soll der Vorstand der Deutsche

Lichtmiete AG über den aktuellen Stand berichten und jeweils ein Gemeinsamer

Vertreter gewählt werden, um eine optimale Vertretung der Interessen der

Anleihegläubiger sicherzustellen.

One Square bittet alle Anleihegläubiger der Deutsche Lichtmiete

Finanzierungsgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete AG, sich den

Einberufungsverlangen anzuschließen und unter

lichtmiete@onesquareadvisors.com zu registrieren.

Zur weiteren Information lädt One Square zu einer

Investoren-Telefonkonferenz ein. Auf dieser Telefonkonferenz wird One Square

über den aktuellen Stand sowie die weiteren Schritte informieren.

Die Telefonkonferenz findet statt am Freitag, den 17. Dezember 2021 um 16:00

Uhr.

Zugangsdaten sind folgende Einwahlnummern:

DE: +49 69 201744220

PIN: 34043651#

Um für die Telefonkonferenz eine ausreichende Kapazität sicherzustellen,

werden alle Interessenten gebeten, sich unter

lichtmiete@onesquareadvisors.com im Vorfeld anzumelden.

Kontakt

One Square Advisors GmbH

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

Fax: +49-89-15 98 98-22

email: lichtmiete@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

Über One Square:

One Square Advisors GmbH ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Sitz

in München, Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf und London und gehört

zu den führenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und

Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- &

Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften,

Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen

tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen erfolgreich

durchgeführt und hat einen hervorragenden Track Record bei der Vertretung

von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.

°