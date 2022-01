DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l.: Eyemaxx Real Estate AG: Statusbericht vom 31. Dezember 2021 (deutsch)

One Square Advisory Services S.á.r.l.: Eyemaxx Real Estate AG: Statusbericht vom 31. Dezember 2021

^

DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe

One Square Advisory Services S.á.r.l.: Eyemaxx Real Estate AG: Statusbericht

vom 31. Dezember 2021

03.01.2022 / 14:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

One Square Advisory Services S.à r.l.: Eyemaxx Real Estate AG: Statusbericht

vom 31. Dezember 2021

München, 3. Januar 2022

* Widersprüche gegen die Wahl des gemeinsamen Vertreters für die

besicherte Anleihe 2020/2025 vom Notar abgewiesen

* One Square in den Gläubigerausschuss berufen

Widersprüche gegen die Wahl des gemeinsamen Vertreters für die besicherte

Anleihe 2020/2025 vom Notar abgewiesen

Mit Schreiben vom 29. Dezember hat der Notar Dr. Jochen Schlotter die

Wiedersprüche gegen die Wahl des gemeinsamen Vertreters für die besicherte

Anleihe 2020/2025 als unbegründet zurückgewiesen. Unter anderem wurde der

Widerspruch von Herrn RA Dr. Thomas Meschede von der Kanzlei von Herr RA

Gustav Meyer zu Schwabedissen, der ebenfalls kandidiert hatte,

zurückgewiesen.

Herr Dr. Meschede hatte insbesondere eingewandt, dass nach Eröffnung die

Kompetenz zur Einberufung auf das Insolvenzgericht übergeht. Bereits

ergangene Einberufungen, wie bei dieser Anleihe, bleiben davon jedoch

unberührt. Dadurch wird sichergestellt, zeitnah eine Bestellung eines

gemeinsamen Vertreters zu ermöglichen und die Vertretung der Interessen der

Anleihegläubiger wahrzunehmen.

Damit wurde die rechtskräftige Wahl der One Square Advisory Services S.à

r.l.

('One Square") in der Abstimmung ohne Versammlung vom 3. bis 7. Dezember zum

gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2025 vom

zuständigen Notar bestätigt und den Wiedersprüchen nicht abgeholfen.

One Square in den Gläubigerausschuss berufen

Am 22. Dezember hat das Amtsgericht Aschaffenburg One Square in den

Gläubigerausschuss der Eyemaxx Real Estate AG berufen und nimmt auch dort

die Vertretung der Gläubigerinteressen wahr.

Nächste Schritte und Termine im Insolvenzprozess

Für den 20. Januar 2020 hat das Amtsgericht Aschaffenburg zu einer

Gläubigerversammlung aller Insolvenzgläubiger, dem sogenannten Berichts- und

Prüfungstermin eingeladen. Auf dieser Gläubigerversammlung sollen

wesentliche Beschlüsse gefasst werden:

* Prüfung und Feststellung der bis dahin angemeldeten Forderungen

* Wahl bzw. Bestätigung des Insolvenzverwalters und des

Gläubigerausschusses

One Square wird die Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2025 und alle

Gläubiger der anderen Anleihen, die One Square eine Vollmacht erteilt haben,

in dieser Gläubigerversammlung vertreten. Aufgrund der aktuellen

Corona-Situation wird darum gebeten, nicht persönlich zu erscheinen, sondern

sich durch uns vertreten zu lassen. Wir werden ausführlich berichten.

Anleihegläubigerversammlungen

In den Abstimmungen ohne Versammlung vom 3. bis 7. Dezember wurde in den

Anleihen 2018/2023 und 2019/2024 die notwendige Beschlussfähigkeit (Quorum:

Teilnahme von 50% des ausstehenden Anleihevolumens) nicht erreicht. Aus

diesem Grund konnte für diese beiden Anleihen noch kein gemeinsamer

Vertreter gewählt werden.

Daher hat das Amtsgericht Aschaffenburg für die Anleihen 2018/2023 und

2019/2024 weitere Gläubigerversammlungen einberufen, für die kein Quorum

notwendig ist und die in jedem Falle beschlussfähig sein werden. Diese

finden am 19. Januar 2022 statt.

Wir ersuchen Sie diesbezüglich um Ihre Unterstützung und haben den

Gläubigern, die uns bereits Vollmacht erteilt haben, die entsprechenden

Formulare und Unterlagen zukommen lassen.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass zwar die uns erteilten Vollmachten

für die Anmeldung der Forderungen und die Vertretung auf den

Gläubigerversammlungen nach wie vor gültig sind, wir aber leider neue

Sperrbescheinigungen benötigen.

Aufgrund der Feiertage und des Jahreswechsels kann es bei den Depotbanken zu

Verzögerungen kommen, so dass wir Sie eindringlich bitten:

Bitte beantragen Sie rechtzeitig, am besten unmittelbar, den Sperrvermerk

bei Ihrer Depotbank. Alle Unterlagen, Sperrvermerk und Vollmacht (sofern

noch nicht erteilt) finden Sie auf unserer Website unter

https://onesquareadvisors.com/eyemaxx/

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein

gutes neues Jahr mit bester Gesundheit und viel Erfolg.

Kontakt

One Square Advisors

- Eyemaxx -

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

Fax +49-89-15 98 98-22

E-Mail: eyemaxx@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

Über One Square

One Square Advisors GmbH ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Sitz

in München, Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf und London und gehört

zu den führenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und

Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- &

Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften,

Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen

tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen erfolgreich

durchgeführt und hat einen hervorragenden Track Record bei der Vertretung

von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.

Über Heuking Kühn Lüer Wojtek

Mit über 400 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten

in Deutschland und einem Büro in Zürich ist Heuking Kühn Lüer Wojtek eine

der großen wirtschaftsberatenden deutschen Sozietäten. Vor 50 Jahren

gegründet, gehört Heuking Kühn Lüer Wojtek laut Branchenverlag JUVE zu den

TOP 10 der umsatzstärksten Kanzleien in Deutschland und wird dort u.a. für

die Bereiche Anleihen, Restrukturierung, M&A und andere Bereiche als eine

der führenden Kanzleien empfohlen. Die Bandbreite unserer juristischen

Beratung reicht von mittelständischen Unternehmen mit Sitz im In- und

Ausland bis hin zu internationalen (auch börsennotierten) Großunternehmen in

allen wirtschaftsrechtlichen Belangen.

---------------------------------------------------------------------------

03.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1264308 03.01.2022

°