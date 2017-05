DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH: SolarWorld AG: Update zum Insolvenzverfahren der SolarWorld AG (deutsch)

One Square Advisory Services GmbH: SolarWorld AG: Update zum Insolvenzverfahren der SolarWorld AG

München, 26. Mai 2017- Der gemeinsame Vertreter der Anleihe WKN A1YCN1, die G&P GmbH & Co. KG vertreten durch Herrn Frank Günther, wurde vom zuständigen Amtsgericht in Bonn als Mitglied des Gläubigerausschusses der SolarWorld AG, der SolarWorld Industries Thüringen GmbH und der SolarWorld Industries Sachsen GmbH benannt. In dieser Funktion wird sich die G&P GmbH & Co. KG für die Interessen aller Gläubiger einsetzen.

In der Funktion des gemeinsamen Vertreters wird die G&P GmbH & CO. KG die Insolvenzforderung der Anleihegläubiger der Anleihe WKN A1YCN1 zur Insolvenztabelle anmelden. Auch Herr Rechtsanwalt Alexander Elsmann wird in seiner Funktion als gemeinsamer Vertreter für die Anleihe WKN A1YDDX die Insolvenzforderung der Anleihegläubiger dieser Anleihe zur Insolvenztabelle anmelden. Eine gesonderte Anmeldung der Anleihegläubiger ist daher nicht notwendig.

Die gemeinsamen Vertreter stehen in regelmäßigen Kontakt mit dem Insolvenzverwalter, dem Vorstand der SolarWorld AG und anderen wesentlichen Gläubigern und werden die Gläubiger über die Fortschritte in dem Verfahren weiter informieren.

Bei Rückfragen stehen One Square Advisory Services GmbH, eine Schwestergesellschaft der G&P GmbH & Co. KG (solarworld@onesquareadvisors.com) für die Anleihe WKN A1YCN1 bzw. Herr Rechtsanwalt Alexander Elsmann (info@rechtsanwalt-elsmann.de) für die Anleihe WKN A1YDDX selbstverständlich zur Verfügung.

Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München

bzw.

Rechtsanwalt Alexander Elsmann Grafenberger Allee 120 40237 Düsseldorf

