DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH: One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH: Anleihegläubigerversammlung am 25.04.2017 (deutsch)

One Square Advisory Services GmbH: One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH: Anleihegläubigerversammlung am 25.04.2017

^ DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH: Anleihegläubigerversammlung am 25.04.2017

29.03.2017 / 18:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH: Anleihegläubigerversammlung am 25.04.2017

* Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Laurèl GmbH lädt zur Anleihegläubigerversammlung am 25.04.2017 in Aschheim bei München ein

* Anleihegläubiger haben die Möglichkeit über den Insolvenzplan zu entscheiden

* Gemeinsamer Vertreter empfiehlt den Anleihegläubigern, dem Plan zuzustimmen

* Notwendige Formulare können unter: http://brand.laurel.de/de/invest.php herunterladen werden und müssen bis 22.04.2017 (24.00 MESZ) unter laurel@better-orange.de oder Laurèl GmbH, c/o Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 81241 München oder per Fax an: +49 (0)89 / 889 6906 55 eingehen

München, 29. März 2017 - Im Rahmen der Sanierung der Laurèl GmbH durch das Insolvenzplanverfahren lädt der gemeinsame Vertreter, die One Square Advisory Services GmbH, München, die Anleihegläubiger der 7,125 % Unternehmensanleihe 2012/2017 (ISIN DE000A1RE5T8) zur Anleihegläubigerversammlung am 25. April 2017 in Aschheim bei München ein. Notwendige Formulare können unter: http://brand.laurel.de/de/invest.php herunterladen werden und müssen bis 22.04.2017 (24.00 MESZ) unter laurel@better-orange.de oder Laurèl GmbH, c/o Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 81241 München oder per Fax an: +49 (0)89 / 889 6906 55 eingehen. Auf der Anleihegläubigerversammlung werden Anleihegläubiger über die Details des Insolvenzplans informiert und erhalten die Möglichkeit über Diesen zu entscheiden. Der Entwurf des Insolvenzplans kann unter http://brand.laurel.de/media/files/Laurel_Entwurf%2520Insolvenzplan.pdf eingesehen werden.

Die Sanierung der Laurèl GmbH im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens beinhaltet die Umwandlung eines Massedarlehens von einem Finanzinvestor in Höhe von EUR 2,2 Mio. in eine Working-Capital-Linie. Zudem soll im Rahmen des Insolvenzplans auch die Eigenkapitalbasis des Unternehmens weiter gestärkt werden. Es ist vorgesehen, dass die Anleihegläubiger ihre Forderung wirtschaftlich betrachtet in Eigenkapital umwandeln (Debt-Equity-Swap). Hierzu sollen die Anleihegläubiger ihre Forderungen an eine unabhängige Abwicklungsstelle übertragen. Dafür erhalten die Anleihegläubiger Erwerbsrechte auf Aktien in einer neu zu gründenden Aktiengesellschaft, die als Holding fungiert, oder einen Aktienbarausgleich. Seitens des Planinvestors sollen EUR 500.000 zur Kapitalisierung der AG eingebracht werden. Durch die Beteiligung der Anleihegläubiger am zukünftigen Unternehmenserfolg und der weiteren Sanierung der Laurèl GmbH ist eine deutliche Wertaufholung für die Anleihegläubiger möglich. Im Rahmen des durchgeführten M&A Prozesses hat kein Investor ein Angebot abgegeben, welches gegenüber dem Insolvenzplan zu einer besseren Quote führen würde. Die Eigenverwaltung sowie der Sachwalter der Laurèl GmbH unterstützen den Insolvenzplan vollumfänglich.

Der gemeinsame Vertreter empfiehlt den Anleihegläubigern, dem Plan zuzustimmen.

Die Umsetzung des Plans steht unter anderem noch unter dem Vorbehalt, dass das Insolvenzgericht den Insolvenzplan zulässt, der Insolvenzplan durch die Gläubiger angenommen wird und das Insolvenzgericht den angenommenen Insolvenzplan bestätigt. Die Einladung der One Square Advisory Services GmbH, München, und die Tagesordnung zur Anleihegläubigerversammlung wurden im Bundesanzeiger sowie auf der Website http://brand.laurel.de/de/invest.php veröffentlicht.

Kontakt: One Square Advisory Services GmbH Theatinerstrasse 36 80333 München laurel@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

---------------------------------------------------------------------------

29.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

559873 29.03.2017

°