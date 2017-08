DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH: One Square Advisory Services GmbH: Air Berlin stellt Insolvenzantrag; Anleihegläubiger sind zur Interessensbündelung aufgerufen (deutsch)

One Square Advisory Services GmbH: One Square Advisory Services GmbH: Air Berlin stellt Insolvenzantrag; Anleihegläubiger sind zur Interessensbündelung aufgerufen

One Square Advisory Services GmbH: Air Berlin stellt Insolvenzantrag; Anleihegläubiger sind zur Interessensbündelung aufgerufen

17.08.2017





* Air Berlin stellt Insolvenzantrag

* One Square Advisory Services vertritt bereits jetzt namhafte Gläubiger und ruft zur Bündelung der Interessen auf

München, 17. August 2017 - Die Air Berlin plc ("Air Berlin"), Emittentin verschiedener Unternehmensanleihen bzw. Garantin verschiedener Wandelanleihen (EUR 225m Unternehmensanleihe 2011/2018, 8,250%, WKN: AB100B; ISIN: DE000AB100B4; EUR 170m Unternehmensanleihe 2014/2019, 6,750%, WKN: AB100L; ISIN: XS1051719786; CHF 100m Unternehmensanleihe 2014/2019, 5,625%, WKN AB100N; ISIN: XS1051723895; USD 131,9m Unternehmensanleihe 2020, 6,875%, WKN: A1Z60H; ISIN: XS1293573397; USD 99,5m Unternehmensanleihe 2021, 6,750%, WKN: A182AX; ISIN: XS1423779187; EUR 140m Wandelanleihe 2013/2019, 6,000%, WKN: A1HGM3; ISIN: DE000A1HGM38; EUR 4,8m Wandelanleihe 2007/2027, 1,500%, WKN: A0NQ9H; ISIN: DE000A0NQ9H6; EUR 125m Wandelanleihe 2017/2019, 8,500%, WKN: A19DMC; ISIN: DE000A19DMC0) hat am 15. August 2017 beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.

Nach verschiedenen Medienberichten ist bereits ein Verwertungskonzept für die Air Berlin und ihre Tochtergesellschaften in Ausarbeitung, nachdem die Lufthansa und/oder easyJet einen Großteil der Vermögensgegenstände übernehmen sollen. Ein derartiges Konzept ohne Einbindung der Anleihegläubiger, die fast 1 Milliarde Euro an Air Berlin und ihre Töchter ausgereicht haben, lässt befürchten, dass die Interessen dieser größten Gläubigergruppe nicht ausreichend berücksichtigt werden. Im Sinne einer Maximierung der Quote ist vielmehr ein transparenter und offener Investorenprozess zu initiieren.

Nach Auskunft der Gesellschaft, kam es zum Insolvenzantrag infolge des Scheiterns von Gesprächen zwischen der Gesellschaft und potentiellen Investoren und Gläubigern. Der eingeschlagene Sanierungskurs, der Anfang des Jahres eingeleitet wurde, soll innerhalb des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung und unter Führung des aktuellen Vorstands fortgesetzt werden.

One Square Advisory Services vertritt in Zusammenarbeit mit Rechtsanwaltskanzleien bereits die Interessen mehrerer auch institutioneller Anleihegläubiger und empfiehlt allen Anleihegläubigern der Air Berlin und deren Tochtergesellschaften zur bestmöglichen Wahrung ihrer Rechte, ihre Interessen zu bündeln und sich entsprechend vertreten zu lassen. Zum Zwecke der Vertretung im Insolvenzverfahren arbeitet die One Square Advisory Services GmbH mit spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien zusammen. Interessierte Anleihegläubiger können sich dazu und für weitere Informationen unter airberlin@onesquareadvisors.com registrieren.

Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München airberlin@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

602311 17.08.2017

