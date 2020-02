DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH: DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4) - Information an die Anleihegläubiger (deutsch)

One Square Advisory Services GmbH: DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4) - Information an die Anleihegläubiger

14.02.2020 / 15:27

München, 14. Februar 2020 - Die DF Deutsche Forfait AG hat folgende News auf

Ihrer Homepage veröffentlicht:

"Die Treuhänderin plant, am 14. Februar 2020 eine weitere Ausschüttung gemäß

Insolvenzplan an die Gläubiger der DF Deutsche Forfait AG ("DF AG")

vorzunehmen. Dabei wird es sich um die Ausschüttung VI mit einer

insolvenzrechtlichen Quote in Höhe von 1,0853 % handeln. Diese Quote wird

sowohl auf den Nominalbetrag der Anleihe als auch auf die angemeldeten

Zinsansprüche ausgeschüttet werden.

Die (anteilige) Rückzahlung der Anleihe erfolgt gemäß Insolvenzplan der DF

AG ausschließlich im Wege der Ausschüttungen der Erlöse, die die DF AG aus

der Verwertung der den Gläubigern zuzurechnenden Vermögenswerten

("Vermögenswerte Gläubiger") erzielt. Die Ausschüttung der Erlöse erfolgt

ausschließlich über die Treuhänderin."

Für Rückfragen steht die One Square Advisory Services GmbH, den

Anleihegläubigern der DF Deutsche Forfait AG, insbesondere unter

df@onesquareadvisors.com, zur Verfügung.

Kontakt

One Square Advisory Services GmbH

Theatinerstr. 36

80333 München

df@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

14.02.2020

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

