DGAP-News: Oerlikon veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021 (deutsch)

Oerlikon veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021

31.03.2022 / 12:31

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 31. März 2022 - Oerlikon hat heute seinen

Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht, in dem die Fortschritte und

Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und

Unternehmensführung aufgeführt werden.

'Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil unserer Strategie und unserer

Technologien, was sich in unseren Lösungen für die Kunden und in unserem

eigenen Betrieb widerspiegelt,' sagt Georg Stausberg, Chief Sustainability

Officer und CEO der Division Polymer Processing Solutions von Oerlikon. 'Ich

freue mich sehr, dass wir im Jahr 2021 im Hinblick auf unsere

Nachhaltigkeitsziele für 2030 hervorragende Fortschritte bei unseren

Leistungen, Initiativen und Prozessen gemacht haben, insbesondere vor dem

Hintergrund der Herausforderungen der COVID-19-Pandemie.'

Im Jahr 2021 hat Oerlikon bewiesen, dass das Unternehmen schnell und

effektiv auf die Pandemie reagieren kann, um die Sicherheit, die Gesundheit

und das Wohlergehen seiner Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und

Gemeinschaften zu gewährleisten, und das bei minimaler Unterbrechung der

Abläufe und des Geschäftsbetriebs.

Bei Oerlikons Ansatz für nachhaltige Innovation bleibt die Zusammenarbeit

ein zentraler Bestandteil. Dabei konzentriert sich das Unternehmen weiterhin

auf die Verlängerung der Lebensdauer von Werkzeugen, die Senkung des

Kraftstoffverbrauchs von Autos und Flugzeugen, die Verbesserung der

Effizienz von Textilmaschinen, die Steigerung der Recyclingquote von Fasern

und Materialien sowie die Entwicklung von Zukunftstechnologien. Der Bericht

enthält zahlreiche Fallstudien und Beispiele dafür, wie Oerlikon seine

Kunden mit kosteneffizienten und klimafreundlichen Lösungen und

Dienstleistungen dabei unterstützt, ihr Geschäft in wichtigen Märkten

auszubauen.

'Wir werden weiterhin Lösungen für eine nachhaltigere Welt entwickeln und

unsere Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

in unseren Betrieben weiter verbessern, um unsere Ziele für 2030 zu

erreichen,' ergänzt Georg Stausberg. 'Wir sind uns bewusst, dass

kontinuierliche Verbesserungen notwendig sind - Nachhaltigkeit ist kein

Sprint zur Ziellinie, sondern ein kontinuierlicher Prozess auf unserem Weg,

Oerlikon zu einem nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Unternehmen für

alle unsere Stakeholder zu machen.'

Die online und PDF-Version des Berichts finden Sie unter

oerlikon.com/sustainabilityreport-2021

* Einführung von Energiemanagementsystemen (EMS) an 12 weiteren

Standorten. Dadurch hat sich die Gesamtzahl der Standorte mit EMS auf 30

erhöht, was 54% des gesamten Energieverbrauchs des Konzerns entspricht.

* 22% der verbrauchten Energie kam aus erneuerbaren Quellen.

* Reduktion des Anteils der entsorgten Abfälle auf 31% der gesamten

Abfallmenge durch mehr Recycling und Wiederverwendung.

* Rund 72% unserer Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen entsprechen

den Nachhaltigkeitskriterien.

* Verbesserung der regionalen Vielfalt im oberen Management auf 21%.

* Reduktion der Gesamt-Unfallhäufigkeitsquote (Total Accident Frequency

Rate, TAFR) um 18%.

* Steigerung der Abschlussquote der e-Schulung zum Code of Conduct auf

97%.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist eine weltweit führende Innovationsschmiede in den

Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additive

Fertigung. Ihre Lösungen und umfassenden Services, ergänzt durch moderne

Werkstoffe, verbessern und optimieren die Leistung und Funktion, das Design

und die Nachhaltigkeit der Produkte und Fertigungsprozesse der Kunden in

wichtigen Industriezweigen. Seit Jahrzehnten ist Oerlikon

Technologie-Pionier. Alle Entwicklungen und Aktivitäten haben ihren Ursprung

in der Leidenschaft, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu

erreichen und eine nachhaltige Welt zu fördern. Mit Hauptsitz in Pfäffikon,

Schweiz, betreibt der Konzern sein Geschäft in zwei Divisionen: Surface

Solutions und Polymer Processing Solutions. Der Konzern ist mit über 11 800

Mitarbeitenden an 207 Standorten in 38 Ländern präsent und erzielte 2021

einen Umsatz von CHF 2,65 Mrd.

°