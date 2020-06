DGAP-News: Obton sichert sich Nachrangfinanzierung für PV Portfolio mit 30,4 MWp in Frankreich (deutsch)

Obton sichert sich Nachrangfinanzierung für PV Portfolio mit 30,4 MWp in Frankreich

^

DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Obton sichert sich Nachrangfinanzierung für PV Portfolio mit 30,4 MWp in

Frankreich (News mit Zusatzmaterial)

03.06.2020 / 16:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Der dänische Asset Manager Obton A/S ("Obton") hat eine

Mezzanine-Finanzierung in Höhe von 8 Millionen Euro für PV-Anlagen in

Frankreich aufgenommen, die sich im Besitz verwalteter Fonds befinden. Die

HoldCo-Fazilität mit einer Laufzeit von 15 Jahren wurde von einem in

Großbritannien ansässigen Infrastruktur-Kreditfonds gewährt. Obton wurde bei

der Transaktion von der Beratungsfirma Capcora begleitet, die als alleiniger

Financial Advisor fungierte.

Obton hat einen Junior Bond für eine PV-Beteiligung in Frankreich begeben.

Die Finanzierung mit einer Fälligkeit in 2035 wurde in Form einer Anleihe

strukturiert. Die Basis bildet ein diversifiziertes Portfolio von 18

Solarprojekten mit einer Gesamtkapazität von 30,4 MWp, die über ganz

Frankreich verteilt sind - hauptsächlich handelt es sich bei den Assets um

Carport-Systeme, die auf Parkplätzen von Industriebetrieben, Bahnhöfen oder

Flughäfen installiert wurden. Seit 2013 ist Obton im französischen Markt

tätig. Die Anlagen haben eine durchschnittliche Altersstruktur von 5 Jahren,

die verbleibende Laufzeit des Einspeisetarifs ist 15 Jahre.

Angesichts der soliden Produktionshistorie und Granularität des Portfolios

in Verbindung mit der geringen Volatilität von Photovoltaik-Projekten im

Generellen profitiert die Finanzierung von einer hohen Visibilität

hinsichtlich zukünftiger Cashflows. Das Investment bietet ein ausgewogenes

Risiko-Rendite Profil für den Mezzaninegeber und wird über die Laufzeit der

Anleihe vollständig getilgt.

"Indem wir ständig nach neuen Wegen zur Optimierung unserer Portfolios

suchen, gelingt es uns, die Renditen unserer Investoren zu verbessern.

Mezzanine-Kapital ist für uns ein äußerst interessantes Instrument, auf das

wir mithilfe von Capcora nun zugreifen können", erklärt Andreas Duckert,

Chief Finance Officer bei Obton.

"Wir sind stolz, Obton bei ihrem Debut im Mezzanine-Segment beraten zu

haben. Zugleich ist dies unser erster PV Deal in Frankreich. Die Komplexität

in Bezug auf Projektart, Portfolio-Diversifizierung sowie die

grenzüberschreitende Koordination der Parteien, macht diese Finanzierung zu

einer einzigartigen Transaktion", freut sich Alexander Kuhn, Managing

Partner bei Capcora.

Neben Capcora wurde Obton von Herbert Smith Freehills Paris LLP (rechtlich),

WPO SAS (technisch) und Ernst & Young LLP (Model Audit) beraten.

Über Obton:

Obton ist eine auf Erneuerbare Energien spezialisierte Investment- und

Verwaltungsgesellschaft. Obton vertritt Retail-Investoren und verwaltet ein

schnell wachsendes PV-Portfolio von mehr als 872 MW im Wert von 1,8

Milliarden EUR. Die Projekte befinden sich hauptsächlich in Frankreich,

Italien, Deutschland, Belgien und den Niederlanden.

www.obton.com

Über Capcora:

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und

beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und

Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus

stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von

gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung

von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien

(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative

Finanzierungsquellen.

www.capcora.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/capcora/1061851.html

Bildunterschrift: Obton raises mezzanine debt with the help of Capcora Â(c)

Obton

---------------------------------------------------------------------------

03.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1061851 03.06.2020

°