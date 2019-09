DGAP-News: OTRS AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019: Zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis / Weiterhin steigende Cloud-Computing-Umsätze (deutsch)

OTRS AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019: Zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis / Weiterhin steigende Cloud-Computing-Umsätze

^

DGAP-News: OTRS AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

OTRS AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019: Zweistellige Wachstumsraten

bei Umsatz und Ergebnis / Weiterhin steigende Cloud-Computing-Umsätze

27.09.2019 / 09:14

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

OTRS AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019: Zweistellige Wachstumsraten

bei Umsatz und Ergebnis / Weiterhin steigende Cloud-Computing-Umsätze

- Umsatzerlöse steigen um 11 % auf TEUR 4.397 (Vorjahreshalbjahr: TEUR

3.961)

- EBITDA erhöht sich um rund 46 % auf TEUR 704 (Vorjahresperiode: TEUR 483)

- Anteil der Cloud-Computing-Umsätze wächst auf 40 %

Oberursel, 27. September 2019: Die OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37) hat heute

ihren Halbjahresbericht 2019 veröffentlicht.

Die OTRS AG, der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die

Service Management Suite OTRS, befindet sich weiter auf dem Wachstumspfad.

Dabei ist es dem Software-Unternehmen gelungen, die Expansion im ersten

Halbjahr 2019 erneut zu steigern. So stiegen die Erlöse um 11,0 % auf TEUR

4.397 nach TEUR 3.961 im Vorjahreshalbjahr. Beim operativen Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verzeichnete die OTRS AG einen

Zuwachs von TEUR 483 im Vorjahreshalbjahr um 45,8 % auf TEUR 704 per Ende

Juni 2019. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich im

ersten Halbjahr 2019 ebenfalls auf TEUR 462 nach TEUR 290 in der

Vorjahresperiode.

Der Zuwachs lässt sich unter anderem auf die gestiegene Nachfrage nach einer

innovativen Software-Lösung zum effizienten Kommunikations- und

Prozessmanagement in Unternehmen zurückführen. Mit OTRS bekommen Kunden eine

stabil performende Enterprise-Software als Managed- oder On-Premise-Lösung,

die sich individuell auf ihr Anforderungsprofil anpassen lässt. Das

zugehörige, umfangreiche OTRS Leistungspaket folgt einem ganzheitlichen

Ansatz. Es umfasst Beratung, Betrieb und Wartung sowie einen zuverlässigen

User-Helpdesk.

Immer mehr Kunden entscheiden sich zunehmend für eine cloudbasierte OTRS

Lösung. Belief sich das Vertragsvolumen der Managed-Variante zum 31.

Dezember 2018 noch auf 38 %, waren es per Ende des ersten Halbjahres 2019

bereits 40 %.

Die positive Entwicklung schlägt sich ebenso in einem Anstieg der

wiederkehrenden Erlöse (Recurring Revenues) auf Basis der OTRS Software

nieder. Diese stiegen von TEUR 3.240 im ersten Halbjahr 2018 um 15,1 % auf

TEUR 3.730 im Berichtshalbjahr. Damit machen sie 84,8 % des Gesamtumsatzes

aus. Im Vorjahreszeitraum belief sich der Anteil auf 81,8 %. Ziel der OTRS

AG ist es weiterhin, den Anteil der wiederkehrenden Erlöse auf Basis

langfristiger Kundenbeziehungen zu steigern. Auf diese Weise wird ein

kontinuierlicher Erlösstrom erreicht, der das Gesamtgeschäft für die AG

planbarer macht.

"Unsere Halbjahreszahlen zeigen, dass wir mit unserer Produktstrategie den

richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir sind sehr zufrieden mit der

Entwicklung und blicken optimistisch auf die vor uns liegenden Aufgaben. Den

Rückenwind aus dem ersten Halbjahr 2019 wollen wir nun nutzen, um unsere

Ziele auf Gesamtjahressicht zu erreichen. Darüber hinaus werden wir weiter

daran arbeiten, OTRS zu optimieren, unser Geschäft international auszubauen

sowie die besten Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter zu schaffen",

sagt André Mindermann, Vorstandsvorsitzender der OTRS AG.

Ausblick 2019

Die OTRS AG sieht sich gut positioniert, um vom Trend der voranschreitenden

Digitalisierung und der starken Nachfrage nach cloud-basierten

Software-Lösungen weiterhin profitieren zu können. So arbeitet sie mit

Hochdruck daran, die Software zu verbessern: Das neue Release OTRS 8 bekommt

unter anderem eine komplett redesignte Agentenoberfläche, was zu einer

vollkommen neuen User Experience führen wird. Unterstützend wird die

Internationalisierungs- sowie die veränderte Produktstrategie weiterhin ihre

wertsteigernde Wirkung entfalten.

Im laufenden Geschäftsjahr plant der Vorstand insbesondere die Umsatzerlöse

von OTRS (managed) weiter auszubauen. Im Einklang mit der

Unternehmensstrategie rechnet der Vorstand mit einem Wachstum der

Gesamtumsatzerlöse auf mehr als EUR 9 Mio.

Detaillierte Angaben sind dem Halbjahresbericht auf der Unternehmenswebsite

https://corporate.otrs.com im Bereich Investor Relations zu entnehmen.

Über die OTRS AG

Die OTRS AG ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die

Service Management Suite OTRS, ausgezeichnet mit dem Gütesiegel SERVIEW

CERTIFIED TOOL. Sie bietet Unternehmen aller Größen flexible Lösungen zum

Prozess- und Kommunikationsmanagement, um Zeit und Geld zu sparen. Zu ihren

Kunden zählen unter anderem IBM, Porsche, Siemens, Bayer Pharma AG, BSI

(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), Max-Planck-Institut,

Toyota, Huawei, Hapag Lloyd und Banco do Brazil (Bank of Brazil). Mehr als

170.000 Unternehmen weltweit nutzen OTRS, darunter über 40 Prozent der DAX

30-Unternehmen. OTRS ist in 40 Sprachen verfügbar. Das Unternehmen besteht

aus der OTRS AG und ihren sechs Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V.

(Mexiko), OTRS ASIA Pte. Ltd. (Singapur), OTRS Asia Ltd. (Hongkong), OTRS Do

Brasil Soluções Ltda. (Brasilien) und OTRS Magyarország Kft. (Ungarn). Die

OTRS AG ist im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (WKN:

A0S9R3). Weitere Informationen unter: www.otrs.com

Kontakt:

OTRS AG

Zimmersmühlenweg 11

D-61440 Oberursel

Deutschland

Tel: +49 (0)6172 681988-0

Fax: +49 (0)9421 56818 18

E-Mail: ir@otrs.com

Internet: www.corporate.otrs.com

Investor Relations

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Bahnhofstr. 8

D-82166 Gräfelfing/München

Telefon: +49 (89) 89 125 09 03-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Internet: www.crossalliance.de

---------------------------------------------------------------------------

27.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: OTRS AG

Zimmersmühlenweg 11

61440 Oberursel

Deutschland

Telefon: 06172 - 681 988 0

Fax: 09421 - 5681818

E-Mail: enjoy@otrs.com

Internet: www.otrs.com

ISIN: DE000A0S9R37

WKN: A0S9R3

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),

Stuttgart

EQS News ID: 880869

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

880869 27.09.2019

°