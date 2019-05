DGAP-News: OTRS AG veröffentlicht Geschäftsbericht für 2018: Kraftvolles Wachstum bei Umsatz und Gewinn / Neue Produktstrategie zeigt nachhaltig Wirkung (deutsch)

OTRS AG veröffentlicht Geschäftsbericht für 2018: Kraftvolles Wachstum bei Umsatz und Gewinn / Neue Produktstrategie zeigt nachhaltig Wirkung

- Umsatzerlöse steigen solide auf TEUR 8.314 (Vorjahr: TEUR 7.645)

- Das EBITDA beläuft sich auf TEUR 970 (Vorjahr: TEUR 510)

- Ausblick 2019: Wachstum der Gesamtumsatzerlöse auf mehr als EUR 9 Mio.

Oberursel, 2. Mai 2019: Die OTRS AG (ISIN DE000A0S9R37) veröffentlicht heute

ihren Geschäftsbericht 2018 und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Die OTRS AG, der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die

Service Management Suite OTRS, hat es geschafft, den Wachstumspfad im

Geschäftsjahr 2018 weiter zu beschreiten. Basierend auf einer angepassten

Produktstrategie und der verstärkten Nachfrage nach Cloud-Services erzielte

das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 kraftvolle Zuwächse bei Umsatz und

operativem Ergebnis und erreichte seine Ziele vollumfänglich. So stiegen die

Erlöse um 8,8% auf TEUR 8.314 nach TEUR 7.645 im Vorjahr.

Die neue Produktstrategie trägt vor allem den gestiegenen Umsätzen Rechnung.

So fließen die Features der aktuellen OTRS-Versionen mit einer Verzögerung

von zwei Jahren in die kostenlose ((OTRS)) Community Edition ein. Hingegen

bekommen Kunden, die sich für das kostenpflichtige OTRS entscheiden, eine

State-of-the-Art-Lösung mit aktuellsten Features und in vollem

Leistungsumfang. Dazu gehören Beratung, Betrieb und Wartung sowie ein

zuverlässiger User-Helpdesk der OTRS-Experten. Es gibt aber auch die

Möglichkeit, OTRS in eigenen Rechenzentren zu betreiben. Nach wie vor wird

OTRS sowohl als "Managed-" als auch als "On-Premise-"Lösung angeboten.

Erneut konnte zudem eine Steigerung bei den essenziellen wiederkehrenden

Erlösen (Recurring Revenues) auf Basis der OTRS-Software erreicht werden.

Zum Bilanzstichtag 2018 verzeichnete die AG Zuwächse um mehr als 18,6% von

TEUR 5.830 auf TEUR 6.914. Gemessen am Gesamtumsatz machen die

wiederkehrenden Erlöse nun einen Anteil von 83,1% aus (Vorjahr: 76,3%). Ziel

ist es, weiterhin einen stetigen Erlösstrom durch wiederkehrende Einnahmen

zu generieren, um eine höhere Planbarkeit und Visibilität zu erreichen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich im

Geschäftsjahr 2018 auf TEUR 970. Im Vorjahr schlugen TEUR 510 zu Buche.

Dabei erreichte die OTRS AG einen operativen Cashflow in Höhe von TEUR

1.014. Im Vorjahr betrug dieser TEUR 1.703.

Basierend auf weitreichenden Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten an OTRS

verzeichnete die OTRS AG solides Wachstum. Das Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) betrug im Berichtsjahr TEUR 579 gegenüber TEUR 128 im

Vorjahr. Die Anzahl aktiver Verträge stieg um 54 von 715 auf 769. Der Anteil

der Managed-Lösung ist von 30% auf 38% des Gesamtvertragsvolumens im Jahr

2018 angewachsen.

"Wir sind mit dem Geschäftsverlauf im Jahr 2018 sehr zufrieden. Das

deutliche Übertreffen der Umsatzprognose von EUR 8 Mio. und der signifikante

Anstieg des operativen Ergebnisses unterstreichen den Erfolg der OTRS AG.

Gleichzeitig bestärkt uns die positive Entwicklung im vergangenen

Geschäftsjahr in unserer Entscheidung, die Produktstrategie anzupassen. Wir

blicken sehr positiv auf das laufende Geschäftsjahr 2019 und freuen uns

schon auf weitere spannende innovative Entwicklungen", sagt André

Mindermann, Vorstandsvorsitzender der OTRS AG.

Ausblick 2019

Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Digitalisierung wird die OTRS AG

die Entwicklung ihrer Software vorantreiben, um von der wachsenden Nachfrage

profitieren zu können. Ein gesteigertes Interesse für Software in der Cloud

wird auch durch Marktzahlen bestätigt: Eine Prognose der IT-Marktforscher

Gartner geht davon aus, dass der weltweite Markt für Cloud-Computing bis ins

Jahr 2021 auf 278,3 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Diese Entwicklung

sollte auch die Nachfrage nach OTRS antreiben. Unterstützend dürfte sich

dabei die im vergangenen Geschäftsjahr 2018 umgesetzte neue Produktstrategie

auswirken.

Im laufenden Geschäftsjahr plant der Vorstand insbesondere die Umsatzerlöse

von OTRS (managed) weiter auszubauen. Im Einklang mit der

Unternehmensstrategie rechnet der Vorstand mit einem Wachstum der

Gesamtumsatzerlöse auf mehr als EUR 9 Mio.

Detaillierte Angaben sind dem Geschäftsbericht unter

https://corporate.otrs.com/de/investoren/zu entnehmen.

Über die OTRS AG

Die OTRS AG ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die

Service Management Suite OTRS, ausgezeichnet mit dem Gütesiegel SERVIEW

CERTIFIED TOOL. Sie bietet Unternehmen aller Größen flexible Lösungen zum

Prozess- und Kommunikationsmanagement, um Zeit und Geld zu sparen. Zu ihren

Kunden zählen unter anderem IBM, Porsche, Siemens, Bayer Pharma AG, BSI

(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), Max-Planck-Institut,

Toyota, Huawei, Hapag Lloyd und Banco do Brazil (Bank of Brazil). Mehr als

170.000 Unternehmen weltweit nutzen OTRS, darunter über 40 Prozent der DAX

30-Unternehmen. OTRS ist in 38 Sprachen verfügbar. Das Unternehmen besteht

aus der OTRS AG und ihren sechs Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V.

(Mexiko), OTRS ASIA Pte. Ltd. (Singapur), OTRS Asia Ltd. (Hongkong), OTRS Do

Brasil Soluções Ltda. (Brasilien) und OTRS Magyarország Kft. (Ungarn). Die

OTRS AG ist im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (WKN:

A0S9R3). Weitere Informationen unter: www.otrs.com

Kontakt:

OTRS AG

Zimmersmühlenweg 11

D-61440 Oberursel

Deutschland

Tel: +49 (0)6172 681988-0

Fax: +49 (0)9421 56818 18

E-Mail: ir@otrs.com

Internet: www.corporate.otrs.com

Investor Relations

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Bahnhofstr. 8

D-82166 Gräfelfing/München

Telefon: +49 (89) 89 125 09 03-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Internet: www.crossalliance.de

°