DGAP-News: OHB SE: Zweiter SmallGEO-Satellit von OHB im All - EDRS-C erweitert Airbus' SpaceDataHighway (deutsch)

OHB SE: Zweiter SmallGEO-Satellit von OHB im All - EDRS-C erweitert Airbus' SpaceDataHighway

SpaceDataHighway

07.08.2019

Bremen/ Kourou, 06. August 2019. Der Telekommunikationssatellit EDRS-C, der

den zweiten Knotenpunkt des SpaceDataHighways (auch bekannt als European

Data Relay System (EDRS)) darstellt, hob am 06.08.2019 planmäßig um 21:30

Uhr MESZ vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana ab.

Der vom Raumfahrtsystemhaus OHB System AG, einem Tochterunternehmen der

börsennotierten OHB SE, entwickelte und gefertigte 3,2 Tonnen schwere

SmallGEO-Satellit löste sich nach etwa 30 Minuten planmäßig von der Ariane-5

Trägerrakete. Wenige Minuten später funkte EDRS-C erste "Lebenszeichen" aus

dem All.

"Ich danke Airbus und ESA für das in OHB gesetzte Vertrauen und allen

Beteiligten bei OHB sowie unseren vielen Unterauftragnehmern für die gute

Zusammenarbeit. Ich freue mich auf den Tag, an dem unser zweiter

SmallGEO-Satellit seine Arbeit aufnimmt und den SpaceDataHighway ergänzt",

so Guy Perez, CTO und Vorstand Telekommunikation bei der OHB System AG.

Europas laserbasiertes Datenrelais-System wird in einer öffentlich-privaten

Partnerschaft zwischen der Europäischen Weltraumorganisation ESA und Airbus

realisiert. Eine Konstellation geostationärer Satelliten wird über einem

Netzwerk von Bodenstationen fixiert werden und mittels innovativer

Laserkommunikationstechnologie Daten von Erdbeobachtungssatelliten aus

niedrigeren Orbits empfangen und in Breitbandqualität an Bodenstationen in

Europa weiterleiten - in nahezu Echtzeit und mit einer Rate von 1,8 Gbit/s.

Der von OHB auf Basis der SmallGEO-Plattform entwickelte, gefertigte und

getestete Satellit EDRS-C bildet den zweiten Knotenpunkt des Systems und

wurde gezielt für die optische Kommunikation ausgelegt. Die HYLAS 3

Ka-Band-Nutzlast wurde von der ESA im Auftrag von Avanti Communications als

kundeneigenes Gerät an die OHB System AG geliefert.

Zu OHBs Vertragspartnern zählten neben internationalen Zulieferern und

Dienstleistern auch weitere Unternehmen der OHB-Gruppe. Das EDRS-Programm

der ESA wird vom Raumfahrtmanagement im DLR mit Mitteln des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und des Freistaates

Bayern unterstützt.

Kontakt:

Investor Relations

Martina Lilienthal

Tel.: +49 421 - 2020-720

Fax: +49 421 - 2020-613

E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de

Corporate Communications

Günther Hörbst

Tel.: +49 421 - 2020-9438

E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de

