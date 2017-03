DGAP-News: OHB SE: MT Mechatronics erhält Auftrag über Bau von 40 Meter großem Radioteleskop in Thailand (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

OHB SE: MT Mechatronics erhält Auftrag über Bau von 40 Meter großem Radioteleskop in Thailand

Chiang Mai/ Thailand, 17. März 2017. Der Mainzer Spezialist für Antennen- und Teleskopanlagen, MT Mechatronics GmbH (eine Tochtergesellschaft der OHB SE, Prime Standard, ISIN DE0005936124), wurde heute in Chiang Mai vom dort ansässigen National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) mit dem Bau eines 40 Meter großen Radioteleskops beauftragt. Es handelt sich hierbei um ein Turning-Head-Modell, das im Frequenzbereich 5-100 GHz arbeitet und 2020 im Norden Thailands in der Nähe des NARIT-Headquarters in Betrieb genommen werden soll. Dieses wissenschaftliche Instrument wird neben dem ebenfalls von MTM gelieferten 40-Meter-Teleskop des Instituto Geográfico Nacional in Spanien zu den größten und leistungsfähigsten seiner Art zählen. Das NARIT plant, verschiedene Empfänger im Bereich von 5 bis 100 GHz in Betrieb zu nehmen. Mit dem Gewinn des Auftrages konnte sich MTM im internationalen Wettbewerb durchsetzen und erneut seine Stellung als Marktführer im Großantennen- und Teleskopbau bestätigen.

Kontakt: Investor Relations Martina Lilienthal Tel.: +49 421 - 2020-720 Fax: +49 421 - 2020-613 E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de

Corporate Communications MT Aerospace AG Nivart Holsworth PR / Communication Tel.: +49 821 505 1033 E-Mail: pr@mt-aerospace.de

17.03.2017

