DGAP-News: OHB SE: Capital Market Day 2020: OHB SE stellt Strategie 2025 vor und gibt Ausblick auf das Wachstum der kommenden Jahre, dritter Geschäftsbereich 'OHB Digital' vorgestellt (deutsch)

OHB SE: Capital Market Day 2020: OHB SE stellt Strategie 2025 vor und gibt Ausblick auf das Wachstum der kommenden Jahre, dritter Geschäftsbereich 'OHB Digital' vorgestellt

DGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges

OHB SE: Capital Market Day 2020: OHB SE stellt Strategie 2025 vor und gibt

Ausblick auf das Wachstum der kommenden Jahre, dritter Geschäftsbereich 'OHB

Digital' vorgestellt

13.02.2020 / 15:32

Bremen, 13. Februar 2020. Auf dem Capital Market Day 2020 hat der

Raumfahrtkonzern OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124) heute die

Unternehmensstrategie "Shaping the future" bis in das Geschäftsjahr 2025 und

die damit verbundenen Wachstumsperspektiven vorgestellt.

Dr. Lutz Bertling, Vorstand für Geschäftsentwicklung, Strategie und

Digitalisierung, erläutert den circa 60 Teilnehmern: "Unsere Strategie

basiert im Wesentlichen auf drei Säulen: Ausbau des Geschäfts mit

Satellitensystemen in bestehenden und neuen Marktsegmenten, Entwicklung zu

einem Anbieter für Launcher und erheblicher Ausbau unseres Angebots an

Informationen und Anwendungen, die auf raumfahrtbasierten Daten basieren.

Darüber hinaus werden wir erhebliche Produktivitätspotentiale in der Gruppe

erschließen. Die Implementierung unserer Strategie 2025 wird den Konzern

nicht nur auf einen weiteren erfolgreichen Wachstumspfad führen, sondern uns

auch zu einem noch vollständigeren Anbieter von raumfahrtbasierten Lösungen

machen."

Zentrales Element der Strategie 2025 ist die Schaffung eines dritten

Geschäftsbereichs "OHB Digital". Unter seinem Dach sollen neben bestehenden

Unternehmen wie beispielsweise OHB Digital Solutions, OHB Digital Services

und OHB Infosys auch die Aktivitäten der OHB Satellitenbetrieb, der Bereiche

Satellitenbodensysteme und Airborne + Ground Solutions sowie der MT

Mechatronics als neues schlagkräftiges Unternehmen konzentriert werden. Es

bündelt die Fähigkeiten des Unternehmens, umfassende Lösungen im Bereich

bodengestützte Systeme und Services anzubieten. OHB Digital wird auch der

Nukleus für den Ausbau des Geschäfts mit Datenanwendungen sein.

Für Marco Fuchs, Vorsitzender des Vorstands, ist die nun umzusetzende

Strategie die folgerichtige Reaktion auf die Entwicklungen in der

Raumfahrtindustrie und die bereits erreichte Unternehmensgröße: "Ich bin

überzeugt, dass "Shaping the future" die Basis für unseren weiteren

Geschäftserfolg legen wird, der sich sowohl in qualitativem als auch in

quantitativem Wachstum niederschlagen wird."

Für die Folgejahre wird aufgrund des neuen Geschäftsbereichs und des hohen

Projekt-Akquisitionspotentials im Geschäftsbereich Space Systems ein

signifikantes Wachstum des Konzerns erwartet. Die Kennzahl Gesamtleistung

wird sich im Jahresvergleich kontinuierlich steigern; bis zum Geschäftsjahr

2025 ist ein Wachstum auf jährlich EUR 1,5 Mrd. geplant bei gleichzeitig

gesteigerten EBIT-Margen auf ein Niveau von 8%.

Für das Jahr 2020 erwartet die OHB SE Auftragseingänge für den gesamten

Konzern von rund EUR 2 Mrd. Diese Aufträge setzen sich vor allem aus den

Bereichen Erdbeobachtung, Navigation und Space Safety zusammen. Der

Finanzausblick für das laufende Geschäftsjahr beinhaltet eine Gesamtleistung

in Höhe von EUR 1,1 Mrd., ein EBITDA in Höhe von EUR 80 Mio. und ein EBIT in

Höhe von EUR 44 Mio.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 bestätigt die OHB SE die im Rahmen

des letztjährigen Capital Market Day veröffentlichte Guidance. Der testierte

Konzern-Jahresabschluss 2019 der OHB SE wird auf der kommenden

Bilanzpressekonferenz am 18. März 2020 in Bremen und dem sich am selben Tag

anschließenden Analystentreffen in Frankfurt am Main im Detail erläutert

sowie zum Herunterladen auf der Website der OHB SE zur Verfügung stehen.

Kontakt:

Investor Relations

Martina Lilienthal

Tel.: +49 421 - 2020-7200

Fax: +49 421 - 2020-613

E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de

Corporate Communications

Günther Hörbst

Tel.: +49 421 - 2020-9438

E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de

13.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

°