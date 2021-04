DGAP-News: Nur noch einen Impact-Fonds checken und dann die Welt retten? (deutsch)

Nur noch einen Impact-Fonds checken und dann die Welt retten?

^

DGAP-News: Erste Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Nur noch einen Impact-Fonds checken und dann die Welt retten?

15.04.2021 / 10:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Nur noch einen Impact-Fonds checken und dann die Welt retten?

15.04.2021

- Impact Investing: die Strategie zur Bewältigung ökologischer

Herausforderungen

- EU-Offenlegungsverordnung schafft mehr Transparenz bei

Nachhaltigkeitsrisiken und

-auswirkungen in Finanzanlageprodukten

- Alles über Impact Investing, Greenwashing und Interviews mit Experten in

unserem ESGenius Newsletter

Impact Investments sind in der Finanzwirtschaft momentan in aller Munde. Es

handelt sich um Investitionen mit der Absicht, neben einer finanziellen

Rendite auch positive, messbare soziale und ökologische Auswirkungen zu

erzielen. Der wachsende Impact-Investment-Markt stellt Kapital zur Verfügung

um die dringendsten Herausforderungen der Welt in Bereichen wie erneuerbare

Energien, Klimaschutz, Mikrofinanzierung sowie eine erschwingliche und

zugängliche Grundversorgung wie Wohnen, Gesundheitswesen und Bildung zu

bewältigen.

Impactfonds - das "Sahnehäubchen" der nachhaltigen Investmentbranche

"Lange Zeit war es den Fondsgesellschaften überlassen, zu beurteilen, ob ein

Fonds ein Impactfonds ist oder nicht. Mit dem Vorteil, innovative, neue

Produkte schaffen zu können und dem Nachteil des Greenwashing durch

Trittbrettfahrer", betont Walter Hatak, Leiter Nachhaltige Investments in

der Erste Asset Management. Die Offenlegungsverordnung der Europäischen

Union, die Anfang März 2021 in Kraft getreten ist, stellt neue

Transparenzregeln zu Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken in

Finanzanlageprodukten und nachteiligen Auswirkungen auf. Die darin

enthaltenen Artikel 9 Fonds haben vereinfacht gesagt das Ziel, neben

Performance eine positive Wirkung, also Impact für die Gesellschaft zu

generieren.

Der Impact muss messbar und sichtbar sein

Für die Impactfonds der Erste AM lassen wir jährlich ein extern beauftragtes

Impactscreening durchführen, wo gemessen wird, welcher Impact durch die im

Fonds investierten Titel erzielt werden konnte. Damit am Ende des Jahres ein

positiver Impact berichtet werden kann, ist zuvor die Auswahl der richtigen

Titel entscheidend. Dies können Aktien von Unternehmen sein, die Lösungen

gegen den Klimawandel anbieten. Im festverzinslichen Bereich kommen Green

Bonds oder Climate Awareness Bonds in Frage, die unsere

Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. "Es geht bei Impact nicht zwangsweise um

Umweltthemen. Auch soziale Themen wie die Schaffung von Arbeitsplätzen in

Entwicklungsländern durch Mikrokredite spielen eine wichtige Rolle für uns

als Unternehmen", so Hatak.

Viele Wege führen zum Impact-Ziel

Positiver Impact kann über unterschiedliche Wege erzielt werden. Die Erste

AM nutzt hier sämtliche verfügbare Nachhaltigkeitswerkzeuge: einerseits

durch die Fondsprodukte selbst, andererseits durch die Stimmrechtausübung

und Unternehmensdialoge.

So wird über unseren ERSTE GREEN INVEST in Unternehmen veranlagt, die es zu

ihrem Geschäftszweck gemacht haben, den Klimawandel zu bekämpfen und

natürliche Ressourcen wie Wasser möglichst effizient zu nutzen. Im ERSTE

RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT wird über Green Bonds, Climate-Awareness

Bonds und Social Bonds gezielt in jene Projekte investiert, die

sicherstellen sollen, dass unsere Nachfolgegenerationen einen lebenswerten

Planten vorfinden werden. Der ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE erlaubt es dort

Kapital zur Unternehmensgründung und damit zur Schaffung von Arbeitsplätzen

zur Verfügung zu stellen, wo es ansonsten keinen oder nur erschwerten Zugang

zu Finanzierungen gibt.

Durch die Ausübung der Stimmrechte, Einbringung von Aktionärsanträgen zu

ökologischen und sozialen Themen sowie Investorendialoge können

Fondsgesellschaften Druck auf Unternehmen ausüben. Dadurch wird auch abseits

von Impactfonds positive Wirkung erzielt. Die Erste AM übte im Jahr 2020

Stimmrechte auf 363 Hauptversammlungen für über 3 Milliarden Euro Volumen

aus.

Und die anderen Fonds haben keinen Impact?

"Aus unserer Sicht hat jede Investmententscheidung eine Auswirkung, die

unabhängig von der Produktschiene gemessen werden sollte. Aus diesem Grund

sind wir 2015 als erste Fondsgesellschaft Österreichs dem Montréal Carbon

Pledge beigetreten und veröffentlichen jährlich den CO2-Fußabdruck

sämtlicher Publikumsfonds auf unserer Homepage", so Hatak. Als Unternehmen

sind wir stolz seit Beginn der Messung, auch dank unserer firmenweiten

Mindeststandards, bei den CO2-Emissionen immer unterhalb des Gesamtmarktes

gelegen zu sein. Zusätzlich veröffentlichen wir seit 2017 die Wasserrisiken

in unseren Responsible Aktienfonds und haben die Berechnung heuer erstmalig

auf die Responsible Rentenfonds ausgeweitet.

Selbst wenn es der Welt gelingt die Emissionen stark zurückzuschrauben,

werden sie weiter steigen. Ähnlich wie ein tropfender Wasserhahn, der

langsam aber stetig die Badewanne füllt, bis sie eines Tages übergeht. "Unser

erklärtes Ziel muss die Klimaneutralität sein. Durch Impactfonds investieren

wir in jene Unternehmen und in jene Projekte, die entscheidend dazu

beitragen, den tropfenden Wasserhahn ein für alle Mal abzudrehen", so Hatak

abschließend.

Lesen Sie alles über Impact Investing, Greenwashing und Interviews mit

Experten zum Thema in unserem ESGenius Newsletter hier:

https://blog.de.erste-am.com/dossier/impact-investing/

Info:

Der ERSTE GREEN INVEST ist ein Impact Fonds, der sein Kapital in nachhaltige

Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energie oder z.B. der

Wasserwirtschaft veranlagt. Außerdem werden Unternehmen unterstützt, die

eine Vorreiterrolle in der Umstellung von umweltbelastenden Prozessen der

"Old Economy" einnehmen.

Über uns:

Erste Asset Management verwaltet ein Vermögen von rund 70,55 Milliarden Euro

(02.2021). Unsere Investment-Abteilung umfasst über alle Länder hinweg rund

100 Investment-Professionals. Um ein optimales Investment zu gewährleisten

kooperieren die Erste Asset Management-FondsmanagerInnen eng mit der

hauseigenen Research-Abteilung.

Mit einem nachhaltig veranlagten Volumen von 16,5 Milliarden Euro in mehr

als 50 nachhaltigen Publikumsfonds und mehreren Spezialfonds ist Erste AM

Marktführerin in Österreich im Nachhaltigkeitsbereich. Zudem nimmt die Erste

AM eine Pionierrolle im Bereich Ethik und Nachhaltigkeit ein: Bereits im

Jahr 2001 startete die Erste AM den ersten Umweltaktienfonds, der seit 2006

in Kooperation mit dem WWF Österreich gemanagt wird.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=c9e7386d818a5be9049c878adfe46cce

Der ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an

Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE kann bis

zu 100 % in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative

Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein

erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen

Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin

veranlagten Kapitals kommen.

Rückfragen: Erste AM Communications & Digital Marketing

Armand Feka

Tel. +43 (0)50100 12341

E-Mail: armand.feka@erste-am.com

Paul Severin

Tel. +43 (0)50100 19982

E-Mail: paul.severin@erste-am.com

Erste Asset Management GmbH

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

www.erste-am.at

Sitz Wien, FN 102018b,

Handelsgericht Wien, DVR 0468703

Gesetzlicher Hinweis:

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders

angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere

Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird

entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im "Amtsblatt

zur Wiener Zeitung" veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management

GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den

Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 "Informationen für Anleger gemäß § 21

AIFMG" erstellt.Der Prospekt, die "Informationen für Anleger gemäß § 21

AIFMG" sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils

aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und

stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der jeweiligen

Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur

Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des

Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID

erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind

auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen

und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen

zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind

genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse

unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder

Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine

verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland

wurde gemäß Deutsches Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle

in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D -

40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können

Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die

Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die

deutsche Zahlstelle an die AnteilinhaberInnen auf deren Wunsch in bar in der

Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die

AnlegerInnen vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen,

der Prospekt, die "Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" bzw. die

Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte -

sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos

erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in

Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite unter

www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Etwaige sonstige Informationen an die AnteilinhaberInnen werden im

"Bundesanzeiger", Köln, veröffentlicht.

---------------------------------------------------------------------------

15.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1185232 15.04.2021

°