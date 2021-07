DGAP-News: Novem Group S.A.: Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie fest (deutsch)

Novem Group S.A.: Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie fest

Pressemitteilung

Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je

Aktie fest

- Erfolgreiche Platzierung von 14.984.848 Aktien an internationale

institutionelle Investoren

- Gesamtvolumen der Privatplatzierung in Höhe von EUR 247,2 Millionen

- Novem erzielt einen Bruttoemissionserlös durch die Ausgabe neuer Aktien

von EUR 50 Millionen zur Optimierung der Kapitalstruktur und der

Refinanzierung von Verbindlichkeiten

- Erster Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) ist am 19. Juli 2021 geplant

Contern/Vorbach, 14. Juli 2021 - Die Novem Group S.A. (das "Unternehmen"

und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "Novem Group"

oder "Novem"), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen

und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für

Automobilhersteller, hat heute den finalen Angebotspreis für seine

Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden

14.984.848 Aktien bei internationalen institutionellen Investoren platziert.

Dies entspricht einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 247,2 Millionen.

Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis beläuft sich die

Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Listings der Novem Group auf EUR 710

Millionen. Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option

wird sich der Streubesitz auf circa 17,6% belaufen.

Günter Brenner, CEO der Novem Group: "Wir freuen uns sehr über das große

Interesse der institutionellen Investoren während unserer Roadshow. Wir

werten es als klares Zeichen, dass das Listing von Novem zum richtigen

Zeitpunkt kommt und dass unsere Investoren die Wachstumspläne von Novem

unterstützen. Das in uns gesetzte Vertrauen bestärkt und motiviert uns,

diesen Weg weiter zu gehen und unsere führende Marktposition auszubauen."

3.030.303 neu ausgegebene Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen

Aktien") wurden platziert. Der entsprechende Bruttoerlös in Höhe von EUR 50

Millionen wird zur Optimierung der Kapitalstruktur von Novem sowie zur

Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet, um eine Reduzierung der

relevanten Zinssätze zu erzielen. Zusätzlich wurden 10.000.000 bestehende

Aktien (die "Basisaktionärsaktien" und zusammen mit den Neuen Aktien die

"Basisaktien") aus dem Bestand der Rokoko Automotive Holdings (Jersey)

Limited (der "Abgebende Gesellschafter"), einer Gesellschaft, kontrolliert

durch Fonds, die vom familiengeführten Investor Bregal beraten werden,

platziert. Zudem wurden in Verbindung mit einer Mehrzuteilung weitere

1.954.545 bestehende Aktien platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen

beläuft sich auf EUR 247,2 Millionen (inklusive der Mehrzuteilung).

Im Rahmen der Privatplatzierung haben ein institutioneller long-only

Investor sowie die Holding-Gesellschaft der Brenninkmeijer

Familienunternehmer Orders abgegeben. Die Gesellschaft erwägt, dem

institutionellen long-only Investor bis zu 3.000.000 Aktien und der

Holding-Gesellschaft der Brenninkmeijer Familienunternehmer bis zu 4.425.000

Aktien zuzuteilen und diese Orders so jeweils teilweise anzunehmen.

Mitglieder des Managements, die Aktien halten, haben sich zu einer

Sperrfrist von 720 Tagen verpflichtet. Das Unternehmen und die beiden

Gesellschafter unterliegen einer Sperrfrist von 180 Tagen.

Die Billigung des Börsenzulassungsprospekts durch die Luxemburger

Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier oder

"CSSF") wird am oder um den 15. Juli 2021 erwartet. Nach der Billigung wird

der Prospekt auf der Website von Novem https://novem.com/ im Bereich "

Investor Relations" zur Verfügung gestellt. Der Handel mit den Aktien der

Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 19. Juli 2021 unter dem

Handelssymbol NVM und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN)

LU2356314745 sowie der WKN: A3CSWZ beginnen.

J.P. Morgan, Berenberg und die COMMERZBANK agieren als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners, wobei Jefferies und UniCredit die

Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen.

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von

hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im

Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von

Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik

bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm von 18

Automobilherstellern unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation.

Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale

Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras

und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt rund 5.700

Mitarbeiter an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen

Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro. Seit 2011 befindet sich Novem im

gemeinsamen Besitz des familiengeführten Investors Bregal sowie des

Managements.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Novem.com.

Medienkontakt

Harald Kinzler

Kekst CNC

Telefon: +49 172 899 6267

E-Mail: Harald.Kinzler@kekstcnc.com

Novem Group S.A. | 19, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern | Luxembourg

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in

bzw. Innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und

Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),

Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder

ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten,

Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots

oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach

dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch

nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien

der Novem Group S.A. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet

nicht statt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Es wird kein

öffentliches Angebot geben. Eine Anlageentscheidung über Aktien der

Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines von der Luxembourg

Wertpapieraufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Luxembourg ("CSSF") getroffen werden.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese

Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedssaat

im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund

des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und

die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in

der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,

Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen

werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese

Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung

nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder

Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur

Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und

Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die

tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse

wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;

weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie

auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser

Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die

Gesellschaft noch J.P. Morgan AG, Joh. Berenberg, Goessler & Co. KG,

Commerzbank, Jefferies GmbH, UniCredit Bank AG, (zusammen, die

"Konsortialbanken") irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht

gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder

solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach

International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese

Nicht-IFRS-Kennzahlen sind in dieser Mitteilung enthalten, da die

Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen im Markt weit

verbreitet sind, um das operative Geschäft und die Finanzierungsstruktur der

Gesellschaft zu bewerten. Diese Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit

anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und

sind keine IFRS-Zahlen oder gemäß anderer allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird JP

Morgan AG für Rechnung der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager (der

"Stabilisierungsmanager") agieren und kann als Stabilisierungsmanager

Mehrzuteilungen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 5

der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung in

Verbindung mit den Artikeln 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU)

2016/1052) vom 8. März 2016 tätigen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf

ab, den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft während des

Stabilisierungszeitraums zu stützen, wobei dieser Zeitraum ab dem Tag

beginnt, an dem die Aktien der Gesellschaft am geregelten Markt (Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, voraussichtlich

ab 19. Juli 2021 bis spätestens 30 Kalendertage danach (die

"Stabilisierungsphase"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem

höheren Marktpreis führen. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht

verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen.

Stabilisierungsgeschäfte können an der Frankfurter Wertpapierbörse, im

Freiverkehr oder anderweitig getätigt werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern

zusätzliche Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 15 % der tatsächlich

im Rahmen der Privatplatzierung platzierten neuen und bestehenden Aktien

(die "Mehrzuteilungsaktien") zugeteilt werden. Die abgebene Gesellschafter

hat dem Stabilisierungsmanager für Rechnung der Konsortialbanken eine Option

eingeräumt, eine der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entsprechende Anzahl

Aktien der Gesellschaft zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen

zu erwerben.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen,

Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen

irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit

eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder

Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder

hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder

jeglicher anderen Information über die Gesellschaft oder ihre

Tochterunternehmen, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen

oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder

Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art

ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer

Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.

°