DGAP-News: Novartis Deutschland feiert den 22. Community Partnership Day (deutsch)

Novartis Deutschland feiert den 22. Community Partnership Day

Novartis Deutschland feiert den 22. Community Partnership Day

24.04.2018 / 15:01

Novartis Deutschland feiert den 22. Community Partnership Day

* Mehr als 500 Mitarbeiter sind landesweit in 45 Projekten rund um die 14

Standorte in Deutschland im Einsatz, um Städten und Gemeinden etwas

zurückzugeben

* Der Community Partnership Day steht für den nachhaltigen Wunsch des

Unternehmens, an Orten, wo Mitarbeiter leben und arbeiten, zur positiven

Veränderung beizutragen

* Mehr als 23.900 Novartis Mitarbeiter nehmen weltweit am 22. jährlich

stattfindenden Community Partnership Day teil

Nürnberg, 24. April 2018 - Der Community Partnership Day hat mittlerweile

eine lange Tradition: Seit 22 Jahren lassen Novartis Mitarbeiter die Arbeit

in Laboren, an Schreibtischen oder am Produktionsband an einem Tag im Jahr

ruhen. Allein in Deutschland engagieren sich anlässlich des Community

Partnership Day mehr als 500 Novartis Mitarbeiter in 45 verschiedenen

Projekten. Sie verschönern Abenteuerspielplätze, reparieren Fahrräder im

Kinderheim, basteln mit Senioren, sortieren Kleiderspenden für Flüchtlinge

oder entholzen Grünanlagen. Weltweit nehmen auf sechs Kontinenten über

23.900 Mitarbeiter in 58 Ländern teil. Insgesamt kommen so über 191.200

Stunden gemeinnütziger Arbeit zusammen.

"Da wir uns bei Novartis jeden Tag dafür einsetzen, das Leben von Menschen

zu verbessern und zu verlängern, ist der Community Partnership Day eine

tolle Möglichkeit für uns, direkt vor Ort etwas an die Gemeinschaft

zurückzugeben. Viele unserer Mitarbeiter wollen sich ehrenamtlich bei

sozialen und ökologischen Projekten engagieren", sagt Dr. Sidonie

Golombowski-Daffner, Vorsitzende der Geschäftsführung von Novartis

Deutschland. "An diesem Tag können wir gemeinsam mit lokalen Organisationen

in unterschiedlichen Projekten arbeiten. Für uns ist es eine Ehre, deren

Arbeit heute etwas unterstützen zu können."

Der Community Partnership Day findet jedes Jahr zum Gründungstag von

Novartis statt.

Kleine Auswahl der 45 Projekte an diversen Standorten in Deutschland:

Projekte in Nürnberg/Fürth/Erlangen (Novartis Innovative Medicines,

Alcon/WaveLight)

* Auf die Burg! Ausflug mit Blinden und Sehbehinderten in das Burgmuseum

in Cadolzburg

* Ausflug zum Club - Kinder und Jugendliche der heilpädagogischen

Tagesstätte Stapf beim 1. FCN

* Hilfe? Hilfe! Erste-Hilfe-Kurs für Menschen mit und ohne Behinderungen

* Barocke Pracht - Ausflug mit Senioren in die Eremitage nach Bayreuth

* Frühlingsspaziergang von St. Johannis nach Fürth ins Rundfunkmuseum -

Senioren werden durch Mitarbeiter-Pedalkraft in Fahrradrikschas

unterstützt

* Ringbahn im Erlenstegener Forst - fit gemacht für den Frühling

Projekte in Wehr (Novartis Technical Operations)

* Frühlingskur für den Garten des Hauses der Diakonie: Bau eines Zauns,

Garten- und Streicharbeiten

* Bau von Bänken, Fußball und Spiele mit dem Kinderhort

Projekte in Großwallstadt (Alcon/Ciba Vision)

* "TÜV"-Prüfung für Kinderfahrzeuge an der integrativen Tagesstätte

* Werken für die Kleinen: neues Gartenspielzeug aus Holz für den

Kindergarten

Projekte in und um Holzkirchen (Sandoz/Hexal)

* Gemeinsame Gartenarbeiten und kleine Fahrradreparaturen mit Kindern im

Kinderheim

* Aussortieren von Kleiderspenden für Flüchtlinge

* Kamelreiten mit Kindern und Jugendlichen mit Schwer- und

Mehrfachbehinderung

Projekte in Freiburg (Alcon)

* Einsatz in der Geschwisterspielstube Freiburg für Kinder mit chronisch

kranken oder behinderten Geschwistern

Projekte in Rudolstadt (Novartis Technical Operations)

* Außenanlagen frühlingsfit machen im lokalen Tierheim

* Bienen fördern auf dem Firmengelände: Bepflanzung entsprechend geplant

und umgesetzt

Projekt in Berlin (Alcon/WaveLight)

* Sandkasten- und Spielzeugreparaturen im Diakonissenhaus Teltow

Bildmaterial zum Download im Internet unter: www.novartis.de/cpd2018.

Folgen Sie unter #NovartisCPD2018 auf Facebook, Twitter, Instagram und

LinkedIn den Aktivitäten weltweit.

Über Novartis

Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die sich

verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften einzugehen.

Novartis, mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt über ein

diversifiziertes Portfolio, um diese Bedürfnisse so gut wie möglich zu

erfüllen: mit innovativen Arzneimitteln, kostengünstigen generischen

Medikamenten sowie Biopharmazeutika und Produkten für die Augenheilkunde.

Novartis hat weltweit führende Positionen in diesen Bereichen inne. Im Jahr

2017 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz von USD 49,1 Milliarden und wies

Kosten für Forschung und Entwicklung in Höhe von rund USD 9,0 Milliarden

aus. Die Novartis Konzerngesellschaften beschäftigen rund 122.000

Mitarbeiter (Vollzeitstellenäquivalente). Die Produkte von Novartis werden

in rund 155 Ländern weltweit verkauft. Weitere Informationen finden Sie im

Internet unter www.novartis.de.

Kontakt Mark Grossien Novartis Kontakt Angelika Gaufer Novartis

Deutschland GmbH Head of Corporate Pharma GmbH Senior Manager

Communications & Patient Relations Corporate Communications Tel.

Tel. +49 911 273 12878 +49 911 273 12707

[1]mark.grossien@novartis.com 1. [1]angelika.gaufer@novartis.com

mailto:mark.grossien@novartis.com 1.

mailto:angelika.gaufer@novartis.

com

°