DGAP-News: Nova Minerals Limited entdeckt Hinweise auf ein zweites Pegmatit-Cluster auf der Lithiumliegenschaft Thompson Brothers (deutsch)

Nova Minerals Limited entdeckt Hinweise auf ein zweites Pegmatit-Cluster auf der Lithiumliegenschaft Thompson Brothers

^

DGAP-News: Nova Minerals Limited / Schlagwort(e): Research

Update/Studienergebnisse

Nova Minerals Limited entdeckt Hinweise auf ein zweites Pegmatit-Cluster auf

der Lithiumliegenschaft Thompson Brothers

10.04.2018 / 09:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Die Directors der Nova Minerals Limited (Nova oder das Unternehmen) (ASX:

NVA) berichten über den neuesten Stand des Lithiumprojekts Thompson

Brothers.

Als Teil von Novas Zusammenstellung der historischen Daten haben die

beratenden Geologen Hinweise auf ein Cluster (Gruppe) Spodumen führender

Pegmatit-Intrusionsgänge entdeckt, welches ungefähr 2km südwestlich des vor

Kurzem bebohrten Pegmatits Thompson Brothers liegt (Abbildung 1 in der

originalen englischen Pressemitteilung). Diese Daten sind historischer Art

und das Unternehmen hat diese Ergebnisse noch nicht durch unabhängige

Probenentnahmen bestätigt.

Dieser Cluster, bekannt als die Sherritt-Gordon-Pregmatite (SG), drang in

die äußerste Quarzdioritphase des Plutons Rex Lake ein und wurde in den

1940er-Jahren von Sherritt Gordon Mines über 600m in Streichrichtung

verfolgt (Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung).

Intrusionsgang SG-1 ist zwischen 1,5m und 5m mächtig und fällt mit 80 Grad

nach Südwest ein. Intrusionsgang SG-2 ist weniger mächtig und liegt ungefähr

70m nordöstlich von SG-1 und fällt mit 50 bis 70 Grad nach Südwest ein.

Im Jahre 1942 wurde der Pegmatit SG-1 von Sherritt Gordon durch Bohrungen

überprüft und man brachte insgesamt 21 kurze Bohrungen mit einer Gesamtlänge

von 608m mit Neigungswinkeln von -35 Grad bei Azimuts von 028 Grad nieder

(Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung). Statt der

Angabe der Analysenergebnisse als Li2O wurden die Ergebnisse in den

historischen Bohrprotokollen in "Gravitational Determination Percent

Spodumene" angegeben. Diese historischen Bohrungen lieferten Spodumengehalte

von 7,22 bis 31,9% über Mächtigkeiten von 1,52 bis 5,79m Bohrkernlänge

(Tabelle 1). Die Daten in Tabelle 1 sind eine Neuberechnung der

Prozentangaben für Spodumen aus Daten, die aus den Bohrprotokollen des

Jahres 1942 stammen. Die Daten der Bohrung SG-08 standen aus der

Bohrprotokolldatei nicht zur Verfügung.

SG-1 bleibt im Streichen in beide Richtungen und zur Tiefe offen. Der

Intrusionsgang SG-2 wurde in der Vergangenheit nicht abgebohrt. Die

SG-Pegmatite sind laut Interpretation in einer späten Phase in subparallele

gestaffelte Dehnungsklüfte eingedrungen. Bei Projektion beider

Intrusionsgänge in die Tiefe sollten sie in ungefähr 160m Tiefe

zusammenlaufen oder sich kreuzen.

Nova beabsichtigt die Planung einer Geländekartierung und eines

nachfolgenden Bohrprogramms zur Bewertung der Pegmatite SG-1 und SG-2, die

zum Gesamtressourceninventar des Lithiumprojekts Thompson Brothers beitragen

könnten.

Alle Abbildungen und die Tabelle sind in der originalen englischen

Pressemitteilung zu sehen: www.novaminerals.com.au/investors/announcements/

Abbildung 1: Lage des SG-Pegmatit-Clusters hinsichtlich des Pegmatits

Thompson Brothers.

Abbildung 2: Karte mit Geologie des SG-Pegmatit-Clusters und Bohrungen

(Quelle: Sheritt Gordon, 1942).

Abbildung 3: Längsschnitt SG-1-Pegmatit (Quelle: Sheritt Gordon, 1942).

Tabelle 1: Neu berechnete Bohrabschnitte aus Sherritt-Gordon-Pegmatit.

NVAs Managing Director, Herr Avi Kimelman, sagte:

"Anhand der laufenden Datenzusammenstellung und Schreibtischarbeiten sind

wir von den Ergebnissen begeistert, dass die SG-Zone zusätzlich zu der

bekannten Spodumenzone Thompson Brothers eine signifikante Lithiumvererzung

beherbergen könnte. Das SG-Ziel wurde nicht mit modernen

Explorationstechniken untersucht, um die Intrusionsgänge vollständig in der

Tiefe und im Streichen zu überprüfen. Diese neuen Arbeiten sind sehr

ermutigend, indem sie auf das Ausmaß innerhalb des Projekts hinweisen, was

ein viel größeres Explorationspotential für Lithium führende Pegmatite in

einer Region öffnet, wo die gesamte für den Bergbau notwendige Infrastruktur

in der Nähe liegt."

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Informationen in diesem Bericht, soweit sie sich auf

Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn

Olaf Frederickson zusammengestellt wurden. Herr Frederickson ist ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) und

verfügt über ausreichende Erfahrung, die relevant ist für den Typ der

Vererzung und den Typ der Lagerstätte, die betrachtet wird, und für die

unternommenen Aktivitäten, um als sachkundige Person gemäß "2012 Edition of

the 'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral

Resources and Ore Reserves" (der "JORC-Code") zu gelten.

Über Nova Minerals Limited (ASX: NVA):

Lithiumprojekt Thompson Bros.

Nova Minerals Limited besitzt die Rechte zum Erwerb von bis zu 80% des

Lithiumprojekts Thompson Bros. in Kanada von Ashburton Ventures Inc. durch

Finanzierung ihrer Verpflichtungen gemäß ihres Optionsabkommens mit Strider

Resources Ltd.

Das Projekt ist weit fortgeschritten und man ist dabei, eine erste

Ressourcenschätzung und eine erste Demonstrationsprobe von

Spodumenkonzentrat vorzubereiten. Dies ermöglicht eine schnelle

Weiterentwicklung des Projekts bis hin zu einer möglichen Produktion.

Projektportfolio in Alaska

Nova Minerals Limited besitzt die Rechte zum Erwerb von bis zu 85% des

Projektportfolios in Alaska von AK Minerals Pty Ltd. durch Finanzierung

ihrer Verpflichtungen gemäß ihres Joint-Venture-Abkommens.

Das Projektportfolio in Alaska reicht von fortgeschritteneren

Explorationsprojekten mit erzhaltigen Bohrabschnitten bis hin zu

"Brownfield"-Liegenschaften. Die am weitesten fortgeschrittenen Projekte

sind das Goldprojekt Estelle, ein bezirksumfassendes

Gold-Kupfer-Silver-Projekt mit möglicher großer Tonnage, das

Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Chip-Loy, das Silber-Zink-Blei-Projekt Bowser

Creek, auf dem in der Vergangenheit die US-Regierung über 7 Millionen Dollar

ausgegeben hat und das REE-Projekt Windy Fork.

Für weitere Informationen:

Nova Minerals Limited

500 Collins Street

Melbourne, VIC, 3000

Australia

Tel: +61-3-9614 0600

Fax: +61-3- 9614 0550

www.novaminerals.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

10.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nova Minerals Limited

500 Collins Street

3000 Melbourne, VIC

Australien

ISIN: AU000000NVA2

WKN: A2H9WL

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

672759 10.04.2018

°