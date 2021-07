DGAP-News: Nova Minerals Limited : Weitere signifikante Ergebnisse aus Korbel Main (deutsch)

Nova Minerals Limited : Weitere signifikante Ergebnisse aus Korbel Main

Nova Minerals Limited (ASX: NVA, OTC: NVAAF, FWB: QM3) meldet bedeutende

Gehalte aus Korbel Main innerhalb des unternehmenseigenen

Vorzeige-Goldprojekts Estelle im produktiven Tintina-Goldgürtel.

Solide Bohrergebnisse bestätigen weiteres hochgradiges Potenzial innerhalb

der Lagerstätte Korbel; Update zur Scoping-Studie

- Infill-Bohrungen auf Korbel Main SE liefern beeindruckende Ergebnisse,

einschließlich:

- KBDH-072

- 113 m mit 1,0 g/t Au

- 49 m mit 1,5 g/t Au

- 30 m mit 1,9 g/t Au

- 21 m mit 2,5 g/t Au

- 3 m mit 11,7 g/t Au

- 70 m mit 1,0 g/t Au

- 24 m mit 1,5 g/t Au

- 9 m mit 2,0 g/t Au

- 3 m mit 3,4 g/t Au

- 3 m mit 4,5 g/t Au

- 3 m mit 5,4 g/t Au

(KBDH-072 lieferte einen durchschnittlichen Gesamtgehalt von 0,7 g/t Au über

308 m ab der Oberfläche innerhalb der vererzten Korbel-Intrusion, die

mehrere hochgradige Zonen enthält)

- KBDH-080

- 110 m mit 0,5 g/t Au

- 21 m mit 1,2 g/t Au

- 6 m mit 2,3 g/t Au

- 3 m mit 2,8 g/t Au

- 3 m mit 3,7 g/t Au

(KBDH-080 lieferte einen durchschnittlichen Gesamtgehalt von 0,4 g/t Au über

323 m ab 5 m Tiefe innerhalb der vererzten Korbel-Intrusion, die mehrere

hochgradige Zonen enthält)

- Auf Korbel Main sind die dynamischen Infill- und Erweiterungs-Bohrungen im

Gange, die sich derzeit auf die höhergradige SE-Zone mit dem Ziel

konzentrieren, die Ressource von 4,7 Mio. Unzen (ASX: 7. April 2021)

erheblich zu erhöhen und die Ressource in Bezug auf Größe und Vertrauen zu

verbessern, um die Machbarkeitsstudien auf dem Projekt zu beschleunigen.

- Mächtige Zonen der vererzten Intrusion, die interne hochgradige

"Anreicherungszonen" enthalten, werden weiterhin von Infill-Bohrungen auf

der Lagerstätte Korbel Main durchteuft.

- Die metallurgischen Testarbeiten für die Vormachbarkeitsstudie (PFS,

Prefeasibility Study) auf Korbel Main sind jetzt im Gange.

- Fünftes Bohrgerät wird in den kommenden Wochen vor Ort erwartet, um die

Bohrarbeiten sowohl auf Korbel als auch auf RPM hochzufahren.

- Felderkundung beginnt in Kürze, um weitere Ziele im gesamten Goldbezirk

Estelle zu erschließen.

- Erste Anzeichen lassen erkennen, dass die Bohrungen im Prospektionsgebiet

RPM mächtige Vererzungszonen durchteufen.

- Ausstehende Analyseergebnisse für über 10.000 Bohrmeter sowohl aus Korbel

Main als auch RPM.

- Update zur Scoping-Studie.

- Update zu Snow Lake Resources Ltd. erfolgt in Kürze.

Christopher Gerteisen, CEO der NVA, kommentierte: "Infill- und

Step-out-Bohrungen zur Ressourcenentwicklung durchteufen weiterhin eine

starke Vererzung mit sehr ermutigenden Goldgehalten über mächtige

Abschnitte. Diese Bohrungen werden niedergebracht, um die aktualisierte

Ressourcenschätzung zu unterstützen, die später in diesem Jahr

veröffentlicht werden soll.

Die Bedeutung dieser im laufenden Infill-Programm erzielten Ergebnisse wird

zweifellos einen großen Einfluss auf unsere Grubenoptimierungen und die

weitere Projektwirtschaftlichkeit haben. Vor diesem Hintergrund müssen wir

uns überlegen, wie diese neuen Ergebnisse in unsere Scoping-Studie

einfließen sollen. Entscheidend ist, dass diese Daten direkt aus den

zentralen Bereichen der für die Frühphase geplanten Tagebaugruben stammen,

wie durch unsere laufenden Studienarbeiten definiert, und das Design und die

Wirtschaftlichkeit der Studie bestimmen werden. Unsere leitenden Ingenieure

haben dringend darauf hingewiesen, dass diese Bohrergebnisse wahrscheinlich

sehr aussagekräftig sind und idealerweise vor der Veröffentlichung in unsere

Scoping-Studie aufgenommen werden sollten. Folglich haben sie eine

Verlängerung der Fertigstellung der Studie beantragt, die ich dem Board zur

Beratung und Genehmigung vorgelegt habe. Ich glaube, dass dies die beste

Vorgehensweise für das Unternehmen ist. Wir sind verpflichtet, unseren

Aktionären eine genaue Studie vorzulegen, die bei der Veröffentlichung den

wahren Wert des Projekts widerspiegelt. In der Zwischenzeit erwarten wir,

dass aus dem laufenden Bohrprogramm weiterhin diese höhergradigen Ergebnisse

fließen werden, da wir weitere dieser "Anreicherungszonen" durchteufen, die

von den Geologen in den Bohrkernen beobachtet werden. Zu diesem Zeitpunkt

ist der technische Rahmen der Scoping-Studie bereits abgeschlossen,

einschließlich der metallurgischen Testarbeiten, des Arbeitsablaufdiagramms

und des Prozessdesigns. Daher wird es darum gehen, diese Vorlage zu

verwenden und ein aktualisiertes Ressourcenmodell und eine Optimierung

einzugeben, die sich neben anderen wichtigen positiven wirtschaftlichen

Ergebnissen auf diese höhergradigen Feeder-Zonen für eine viel schnellere

Amortisation konzentrieren würde.

Diese neuesten Ergebnisse liegen innerhalb der hochgradigen Feeder-Zone

South East, die noch immer weit offen ist. Infill- und Step-out-Bohrungen

liefern die erforderliche Datendichte, um die Ressource nachzuweisen und die

Streichlänge von Korbel Main möglicherweise um weitere 1000 m zu erweitern,

wobei mit dem Bau der Bohrplattform 10 im Südosten begonnen und

Bohrplattform 7 jetzt im Nordwesten fertiggestellt wurde. Unser Wissen über

den Erzkörper nimmt zu, da wir beginnen, die Struktur der Lagerstätte besser

zu verstehen. Dies verheißt Gutes für unseren Übergang zur PFS nach

Abschluss dieser Scoping-Studie.

Neben den spannenden Bohrungen auf Korbel liegt ein weiterer wichtiger

Meilenstein im Fadenkreuz. Die Bohrungen im Prospektionsgebiet RPM sind

jetzt in vollem Gange, wobei 3 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 1500

m fertiggestellt wurden. Diese Bohrungen haben das Ziel durchteuft und im

Bohrkern werden mächtige Vererzungszonen beobachtet. Dies ist alles sehr

positiv und ermutigend, da wir in RPM eine zweite Ressourcenlagerstätte

erschließen, die das Potenzial hat, den gesamten Ressourcenbestand des

Goldprojekts Estelle um signifikante Unzen zu erweitern. Basierend auf

diesen Bohrungen planen wir, noch in diesem Jahr eine erste

Ressourcenschätzung für RPM zu veröffentlichen. Gleichzeitig werden die

regionalen Explorationsteams mobilisiert, um die anderen vorrangigen Ziele

im gesamten Projektgebiet weiter voranzutreiben und als Teil unserer

Mission, den Bezirk zu erschließen und eine Pipeline von Lagerstätten zu

entwickeln.

Bitte beachten Sie, dass jetzt auch ein zusätzliches Kernbohrgerät bestellt

wurde, da wir die Dinge erheblich hochfahren wollen. Wir erwarten, dass

dieses Bohrgerät mobilisiert und in den kommenden Monaten mit den

Bohrarbeiten beginnen wird. Während die Bearbeitungszeiten im Analyselabor

und Unterbrechungen der Versorgungskette weiterhin frustrierend sind, nähern

wir uns der Inbetriebnahme unseres Vorbereitungslabors vor Ort, um einige

dieser Herausforderungen abzuschwächen. Informationen und Ergebnisse der

Bohrungen werden das ganze Jahr 2021 und darüber hinaus weiterhin bekannt

gegeben."

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Abbildungen 1 und 2 darin zeigen: Profilschnitte KBDH-072 und 080

Abbildung 3 zeigt: Draufsicht Korbel Main

Die Bohrungen auf Korbel werden fortgesetzt, weitere Ergebnisse werden in

naher Zukunft folgen. Geologisch sehen einige dieser Proben sehr

vielversprechend aus und zeigen ermutigende Goldgehaltsindikatoren in Bezug

auf Mineralogie und hohe Gangdichten. Wir bauen derzeit die Laboreinrichtung

für die Probenvorbereitung vor Ort aus, was zu geringeren Kosten pro Analyse

und einer schnelleren Bearbeitungszeit führen wird.

Abbildung 4 zeigt. Anordnung der Bohrungen auf Korbel Main

Update zur Scoping-Studie

Da sich diese neuesten Ergebnisse innerhalb des optimierten Bereichs der

Startergruben der Phase 1 befinden, haben uns die Ingenieure darauf

hingewiesen, dass diese Daten erhebliche positive Auswirkungen auf die

Wirtschaftlichkeit der Scoping-Studie haben, und haben um eine Verlängerung

des Zeitraums gebeten, um alle Bohrungen mit minimalen Mehrkosten

einzubeziehen, die bis nach der für Korbel Main später im Jahr geplanten

Ressourcenaktualisierung niedergebracht werden. Da die aktuelle

Scoping-Studie zu 80 % abgeschlossen ist, wird der Board diese

Kosteneinsparung und Verlängerungsanfrage im Einklang mit dem besten

Interesse der Aktionäre prüfen. Der Abschluss der Ressourcenaktualisierung

für Korbel Main ist im vierten Quartal 2021 geplant.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Herr Dale Schultz, Leiter der DjS Consulting, der Chef-Geologe der Nova

Groups und COO von Novas Tochtergesellschaft, Snow Lake Resources Ltd. ist,

stellte die technische Information in dieser Pressemitteilung zusammen. Herr

Schultz ist ein Mitglied der Association of Professional Engineers and

Geoscientists of Saskatchewan (APEGS), die von ROPO zum Zweck der

Berichterstattung gemäß den ASX Notierungsbestimmungen anerkannt wird. Herr

Schultz verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten

Vererzungs- und Lagerstättentyp und für die unternommenen Aktivitäten

relevant ist, um als sachkundige Person gemäß "2012 Edition of the

Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and

Ore Reserves" (der "JORC-Code") zu gelten. Herr Schultz stimmt der

Wiedergabe der Inhalte in diesem Bericht in Form und Zusammenhang wie sie

erscheinen zu.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung

freigegeben.

Für weitere Informationen:

Christopher Gerteisen

CEO und Executive Director

info@novaminerals.com.au

Tel. +61 3 9537 1238

Ian Pamensky

Company Secretary

info@novaminerals.com.au

Tel. +61 414 864 746

Im deutschsprachigen Raum

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

