DGAP-News: Nova Minerals Limited : Scoping-Studie für das Goldprojekt Korbel Main Pit (deutsch)

Nova Minerals Limited (Nova oder das Unternehmen) (ASX: NVA, OTC: NVAAF,

FWB: QM3) gibt die Ergebnisse seiner Scoping-Studie über die "Starter Pit"

(die

Studie) für die Hauptlagerstätte Korbel innerhalb des unternehmenseigenen

Vorzeigeprojekts Estelle Gold Trend im produktiven Tintina Gold Belt in

Alaska bekannt. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie unterstreichen das

Potenzial von Korbel Main für einen großen, eigenständigen Tagebaubetrieb

mit großen Tonnagen und einer idealen Erzkörpergeometrie, die einen Abbau

mit einem sehr geringen Abraumverhältnis ermöglicht.

- Die vorläufige Scoping-Studie zeigt das Potenzial von Korbel Main für

einen großen, eigenständigen Tagebaubetrieb mit großen Tonnagen und einer

Erzkörpergeometrie, die einen Abbau mit einem sehr geringen Abraumverhältnis

ermöglicht.

- Die Studie bietet eine solide Grundlage für Wachstum und hat klare

Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt.

- Die Produktionsrate und die Lebensdauer der Mine haben das Potenzial, mit

fortgesetzter Ressourcendefinition und -erweiterung zu wachsen, wie die

jüngsten Pressemitteilungen der Projekte Korbel und RPM sowie die laufenden

Explorationsaktivitäten im gesamten Estelle Gold Trend zeigen.

Abbildungen, Tabellen, weitere Detailangaben oder Anhänge in dieser Meldung

können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Warnhinweise: Scoping-Studie für das Goldprojekt Korbel Starter Pit

Die Scoping-Studie, auf die in dieser ASX-Pressemitteilung Bezug genommen

wird, wurde zum Zweck einer ersten Bewertung einer möglichen Entwicklung des

Goldprojekts Korbel in Alaska durchgeführt. Bei der Scoping-Studie handelt

es sich um eine vorläufige technische und wirtschaftliche Studie über die

potenzielle Rentabilität der Hauptlagerstätte Korbel als eigenständiger

Startbetrieb. Die Ergebnisse der Scoping-Studie, das Produktionsziel und die

prognostizierten Finanzinformationen, auf die in dieser Pressemitteilung

Bezug genommen werden, basieren auf technischen und wirtschaftlichen

Bewertungen auf niedrigem Niveau, die nicht ausreichen, um eine Schätzung

der Erzreserven zu unterstützen. Die Scoping-Studie wird in US-Dollar mit

einer Genauigkeit von +/- 35 % und einem Vertrauensniveau von 90 %

dargestellt. Obwohl alle JORC-Modifizierungsfaktoren berücksichtigt und

angewandt wurden, gibt es keine Gewissheit, dass eine Umwandlung in

Erzreserven möglich ist oder das Produktionsziel erreicht wird. Es sind

weitere Explorations- und Evaluierungsarbeiten sowie geeignete Studien

erforderlich, bevor Nova in der Lage ist, Erzreserven zu schätzen oder eine

wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten. Das in dieser Pressemitteilung

angegebene Produktionsziel basiert auf Novas aktuellen Erwartungen

hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse und sollte von

Investoren nicht als Grundlage für Investitionsentscheidungen herangezogen

werden. Weitere Evaluierungsarbeiten und Studien sind erforderlich, um ein

ausreichendes Vertrauen zu schaffen, dass das Produktionsziel erreicht

werden kann. In Anbetracht der damit verbundenen Ungewissheiten sollten

Investoren daher keine Investitionsentscheidungen treffen, die

ausschließlich auf den Ergebnissen der Scoping-Studie basieren.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Ergebnisse der Scoping-Studie den oben

genannten Einschränkungen unterliegen (einschließlich der Annahmen in Bezug

auf die Genauigkeit und die Konfidenztoleranzen), sollten alle in dieser

Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse als Näherungswerte betrachtet werden,

die unter Berücksichtigung der in dieser Pressemitteilung erwähnten Annahmen

Abweichungen unterliegen können.

Von den Mineralressourcen, die im Produktionsplan der Scoping-Studie für den

Abbau vorgesehen sind, werden derzeit etwa 80 % als angedeutet und 20 % als

vermutet während der dreijährigen Amortisationszeit eingestuft. Es besteht

ein geringes geologisches Vertrauen in die vermuteten Mineralressourcen und

es gibt keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung

von Mineralressourcen in der Kategorie angedeutet führen werden oder das

Produktionsziel selbst realisiert wird. Die vermuteten Ressourcen machen in

den ersten drei Betriebsjahren 20 % und in den ersten 15 Betriebsjahren

durchschnittlich 30 % des Produktionsplans aus. Nova Minerals bestätigt,

dass die finanzielle Rentabilität des Goldprojekts Korbel nicht von der

Einbeziehung der vermuteten Ressourcen in den Produktionsplan abhängt.

Die Mineralressourcen, die das Produktionsziel in der Scoping-Studie für die

Startgrube untermauern, wurden von einer kompetenten Person in

Übereinstimmung mit den Anforderungen des JORC-Codes (2012) erstellt und am

23. Dezember 2021 auf dem Markt veröffentlicht. Die vollständigen

Einzelheiten der Mineralressourcenschätzung finden Sie in Novas

Pressemitteilung vom 23. Dezember 2021, die unter dem Titel "Estelle Project

Grows by Over 50 % to 9.6 Million Ounces" (Projekt Estelle wächst um über 50

% auf 9,6 Millionen Unzen) veröffentlicht und von Herrn Frank Hrdy als

kompetente Person unterzeichnet wurde. Nova bestätigt, dass ihr keine neuen

Informationen oder Daten bekannt sind, die die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle

wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Schätzung zugrunde

liegen, weiterhin gültig sind und nicht geändert wurden.

Um die in der Scoping-Studie angegebenen potenziellen

Minenentwicklungsergebnisse zu erreichen, werden wahrscheinlich Finanzmittel

in der Größenordnung von 500 Millionen USD benötigt. Investoren sollten

beachten, dass es keine Gewissheit gibt, dass das Unternehmen in der Lage

sein wird, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen. Das Unternehmen

ist jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es eine vernünftige Grundlage für

die in dieser Meldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat und

glaubt, dass es eine "vernünftige Grundlage" für die Erwartung hat, dass es

in der Lage sein wird, die Entwicklung des Projekts zu finanzieren. Es ist

auch möglich, dass eine solche Finanzierung nur zu Bedingungen verfügbar

ist, die den Wert der bestehenden Aktien von Nova verwässern oder

anderweitig beeinträchtigen. Es ist auch möglich, dass Nova andere

Strategien zur "Wertrealisierung" verfolgt, wie z. B. Verkauf, Teilverkauf

oder Joint Venture des Projekts. Sollte dies der Fall sein, könnte dies den

Anteil von Nova am Projekt erheblich reduzieren.

Nova ist zu dem Schluss gekommen, dass es über eine angemessene Grundlage

für die Bereitstellung dieser zukunftsgerichteten Aussagen und der in dieser

Pressemitteilung enthaltenen prognostizierten Finanzinformationen verfügt.

Dies beinhaltet eine vernünftige Grundlage für die Erwartung, dass das

Unternehmen in der Lage sein wird, die Erschließung des Goldprojekts Korbel

zu finanzieren, sobald die wichtigsten Entwicklungsmeilensteine erreicht

sind. Die detaillierten Gründe für diese Schlussfolgerungen werden in dieser

ASX-Pressemitteilung dargelegt. Obwohl Nova der Ansicht ist, dass alle

wesentlichen Annahmen auf vernünftigen Gründen beruhen, gibt es keine

Gewissheit, dass sie sich als richtig erweisen oder das in der

Scoping-Studie angegebene Spektrum an Ergebnissen erreichen werden.

Eine Zusammenfassung der Highlights der Scoping-Studie ist in der

Zusammenfassung im Hauptteil dieser Pressemitteilung zu finden. Alle

Finanzdaten sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Die 9,6 Mio. Unzen Gold umfassende Goldressource bei Estelle ist in den

Lagerstätten Korbel und RPM beherbergt, die zwei von 21 Prospektionsgebieten

in einem 450 m2 großen Claim-Gebiet darstellen, das sich rasch zu einem

höffigen großen Goldtrend entwickelt. Die Mineralressource wurde in

Übereinstimmung mit dem JORC-Code (2012) geschätzt und wie folgt

klassifiziert (ASX-Pressemitteilung: 23. Dezember 2021)

Studie Lagerstätte

- Lagerstätte Korbel Main

- angedeutet 286 Mio. Tonnen mit 0,3 g/t Au für 3,0 Mio. Unzen

(Cut-off-Gehalt 0,15 Au g/t)

- vermutet 583 Mio. Tonnen mit 0,3 g/t Au für 5,1 Mio. Unzen (Cut-off-Gehalt

0,15 Au g/t)

Zukünftige Lagerstätte, die in die PFS aufgenommen werden soll

- Lagerstätte RPM North - vermutet 23 Mio. Tonnen mit 2,0 g/t Au für 1,5

Mio. Unzen (Cut-off-Gehalt 0,30 Au g/t)

Die Studie stellt eine Momentaufnahme dar, die sich nur auf die Lagerstätte

Korbel Main konzentriert. Das Unternehmen hat bereits deutliche

Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert, wobei die laufenden

Ressourcenbohrprogramme auf ein beträchtliches verbleibendes Potenzial im

Projekt Korbel abzielen, das in mehrere Richtungen offen ist, sowie auf die

Einbeziehung der hochgradigen Ressourcen des Projekts RPM, wenn das

Unternehmen die nächsten Schritte der Vormachbarkeitsstudien durchführt.

Die wichtigsten Punkte der Studie

- Die Studie bestätigt die Rentabilität eines eigenständigen Goldbetriebs

auf der Lagerstätte Korbel Main mit einem Bewertungszeitraum von 15 Jahren.

- Eine schnelle Amortisationszeit von 3 Jahren Produktion zu allen

Betriebskosten (AISC, All in sustaining Costs) von 879 USD/Unze in den

Jahren 1 bis 3 sorgt für solide frühe Projektrenditen. Die Studie

prognostiziert über 200.000 Unzen im ersten Jahr der Goldproduktion.

- Niedriges Abraumverhältnis von 0,76:1 mit Erzsortierern, die innerhalb der

ersten 3 Jahre einen durchschnittlichen Beschickungsgehalt für die Mühle von

1,0 g/t liefern.

- Gesamtgoldproduktion von 1.956.000 Unzen mit einer Goldgewinnung von 88 %

während des Bewertungszeitraums unter Verwendung eines konventionellen

Abbauverfahrens mit Lkws und Schaufelladern sowie eines Mühlenbetriebs.

- Attraktive finanzielle Ergebnisse mit einem Nettogegenwartswert (NPV5) vor

Steuern in Höhe von 381 Mio. USD und einem IRR vor Steuern von 20,4 %,

basierend auf einem Goldpreis von 1.750 USD/Unze.

- Durchschnittliche Cash-Kosten von 990 USD/Unze und AISC von 1.120 USD/Unze

über den Bewertungszeitraum.

- Geschätzte Kapitalkosten vor der Produktion für die Aufbereitungsanlage

mit einer Kapazität von 6 Mio. Tonnen pro Jahr und die Standortinfrastruktur

von etwa 424 Mio. USD, einschließlich 57 Mio. USD für Bergbaugeräte und

Unvorhergesehenes.

- Die Produktionsrate und die Lebensdauer der Mine haben das Potenzial

erheblich zuzunehmen, durch fortgesetzte Bohrprogramme, die auf die Erhöhung

und den Nachweis zusätzlicher Ressourcen abzielen, wie in den jüngsten

Pressemitteilungen für Korbel und das hochgradige Goldprojekt RPM gezeigt

wurde, sowie durch weitere Entdeckungen im Rahmen der laufenden

Explorationsaktivitäten entlang des Estelle-Gold Trends.

- Zu den unmittelbaren Möglichkeiten die in der bereits begonnenen

Vormachbarkeitsstudie (PFS) berücksichtigt werden, gehören:

- Erhöhung der Größe und des Vertrauens in die Ressourcen des Goldprojekts

RPM, das derzeit eine erste vermutete Ressource von 1,5 Mio. Unzen

beherbergt (ASX-Pressemitteilung: 27. Oktober 2021) und die Abschnitte mit

Bonanza-Gehalten von 3,5 g/t Au über 400 m enthält, darunter 132 m mit 10,1

g/t Au (ASX-Pressemitteilung: 11. Oktober 2021). Geophysikalische Arbeiten

und die Entnahme von Proben an der Oberfläche haben bereits mehrere

vielversprechende Ziele identifiziert, die im Jahr 2022 durch Bohrungen

überprüft werden sollen (ASX-Pressemitteilung: 19. Januar 2022), wobei in

den kommenden Monaten mehrere Kernbohrgeräte mobilisiert werden.

- Studien zum Materialtransport sind im Gange, die den kostengünstigen

Transport von hochgradigem RPM-Erz zu einer zentralen Aufbereitungsanlage

bei Korbel untersuchen (Abbildung 9).

- Beträchtliches Potenzial, da die Step-out- und Infill-Ressourcenbohrungen

im gesamten Goldprojektgebiet Korbel fortgesetzt werden.

- Laufende Explorationsarbeiten im gesamten Estelle Gold Trend.

Nova Minerals CEO, Christopher Gerteisen, sagte: "Das Unternehmen freut

sich, die starken, positiven Ergebnisse der Scoping-Studie bekannt zu geben,

die sich ausschließlich auf Korbel Main konzentrierte, um festzustellen, ob

die bisher definierte Ressource der Lagerstätte einen potenziell

lebensfähigen eigenständigen Startbetrieb unterstützen kann. Korbel Main ist

eine Schlüsselkomponente für die rasche Entwicklung des Estelle Gold Trends

und wird voraussichtlich einen bedeutenden Teil der künftigen Goldproduktion

ausmachen, da Nova sich für die Versorgung eines Marktes mit starkem

Verlangen nach positioniert, das angesichts der weltweit hohen Inflation,

der Staatsdefizite und der anhaltenden Konjunkturprogramme der Zentralbanken

weiter an Dynamik gewinnt. Unterm Strich ist Gold Geld, das es immer war und

immer sein wird, und Nova ist in der Branche tätig, Gold zu produzieren, und

viel davon.

Der Abschluss der ersten Scoping-Studie war ein ausgezeichneter Erfolg für

das Unternehmen und hat unsere Erwartungen in vielerlei Hinsicht

übertroffen. Dies stellt jetzt eine solide Grundlage dar, auf der wir

aufbauen können, wenn wir zur Projektentwicklungsphase übergehen und uns

rasch auf eine PFS zubewegen, die die Vorteile eines weiteren bedeutenden

Ressourcenwachstums nutzen wird, das sowohl auf dem Projekt Korbel als auch

auf dem Projekt RPM erwartet wird, wenn wir unsere Ressourcenbohrprogramme

2022 hochfahren. In diesem Jahr zielen unsere Bohrprogramme und Testarbeiten

darauf ab, die aktuellen vermuteten Ressourcen von 6,6 Mio. Unzen in beiden

Lagerstätten rasch in zuverlässigere nachgewiesene und angedeutete

Ressourcen umzuwandeln und die hochgradige Lagerstätte RPM so

voranzutreiben, dass sie in die nächste Stufe der PFS aufgenommen werden

kann. Wir sind der Ansicht, dass die Ergebnisse der Scoping-Studie ein

hervorragender Ausgangspunkt sind, der die technischen und wirtschaftlichen

Stärken aufzeigt, die sich aus einem großen Projekt mit großen Tonnagen an

einem Tier-1-Standort ergeben. Von hier an geht es nur noch aufwärts.

Die wichtigsten Faktoren für diese robusten Erträge sind die Geometrie und

die Art der Vererzung in diesen massiven IRGS-Erzkörpern, die an der

Oberfläche beginnen und einen Tagebau mit einem sehr niedrigen

Abraumverhältnis ermöglichen, was besonders in den ersten Jahren der

Amortisierung wichtig ist. Im Anschluss an die erste Scoping-Studie wurden

bereits zusätzliche Schlüsselbereiche und Möglichkeiten identifiziert, die

das Potenzial besitzen, die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu

verbessern.

Estelle weist alle Merkmale eines Goldtrends von Weltklasse auf, wobei der

aktuelle Ressourcenbestand von 9,6 Mio. Unzen nur der Anfang der Dinge ist,

die noch kommen werden, und mehrere aufregende Ziele befinden sich außerhalb

der Projekte Korbel und RPM, die ein enormes Potenzial für eine weitere

Vergrößerung des gesamten Ressourcenbestands auf dem gesamten Trend bieten.

Wir sind zuversichtlich, dass die Kombination aus wirtschaftlichen und

technischen Studien sowie das beträchtliche Ressourcenwachstum zu einer

weiteren Steigerung des Shareholder-Values führen werden, während wir den

Estelle Gold Trend weiter erschließen und die PFS auf unserem Weg zur

Produktion vorantreiben."

Für weitere Informationen:

Christopher Gerteisen

CEO und Executive Director

info@novaminerals.com.au

Tel. +61 3 9537 1238

Ian Pamensky

Company Secretary

info@novaminerals.com.au

Tel. +61 414 864 746

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

