DGAP-News: Nova Minerals Limited : Kontinuierliche Erweiterung der Goldlagerstätte Korbel (deutsch)

Nova Minerals Limited : Kontinuierliche Erweiterung der Goldlagerstätte Korbel

DGAP-News: Nova Minerals Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research

Update

Nova Minerals Limited : Kontinuierliche Erweiterung der Goldlagerstätte

Korbel

16.02.2021 / 12:38

Nova Minerals Limited (Nova oder Unternehmen) (ASX: NVA, OTC: NVAAF, FSE:

QM3) stellt ein Update mit zusätzlichen Ergebnissen auf dem

Vorzeigegoldprojekt Estelle des Unternehmens bereit. Estelle liegt im

produktiven Tintina-Goldgürtel.

- Weitere starke Bohrergebnisse sind gerade aus der Lagerstätte Korbel

eingetroffen.

- Die Bohrergebnisse bestätigen und erweitern die mächtige Vererzung im

Streichen nach Nordwesten und Südosten.

- Diese Ergebnisse werden in die bevorstehende Mineralressourcenschätzung im

April 2021 aufgenommen.

Christopher Gerteisen, CEO der NVA, kommentierte: "Diese jüngsten Ergebnisse

bestätigen weiterhin das massive vererzte Goldsystem in Korbel. Allein die

Streichlänge von Korbel Main übersteigt jetzt beeindruckende 1800 m und

bleibt in beide Richtungen nach Nordwesten und Südosten offen. Darüber

hinaus zielten viele dieser Bohrungen auf die Überprüfung der Vererzung in

der Tiefe. Sie haben jetzt positiv festgestellt, dass sich die Vererzung von

der Oberfläche bis in eine Bohrtiefe von mindestens 400 m erstreckt.

Mit den Blöcken C, D, Isabella und Cathedral, die im Jahr 2021 für weitere

Bohrungen vorgesehen sind, besteht sicherlich das Potenzial, dass alle diese

Zonen zu einem sehr umfangreichen Goldsystem zusammenlaufen, wie es bereits

bei den Blöcken A und B festgestellt wurde. Die Bohrungen in Korbel Main

werden fortgesetzt, da wir eine Pipeline weiterer Prospektionsgebiete im

gesamten Bezirk erschließen werden.

Da jetzt die Analyseergebnisse eintreffen, ist jetzt eine Aktualisierung der

Mineralressourcenschätzung in Korbel Main im April 2021 geplant. Dies ebnet

den Weg für die anschließende Fertigstellung der PEA (wirtschaftliche

Erstbewertung, Preliminary Economic Assessment), wobei parallel die

Umweltbasisstudien voranschreiten."

Zu den signifikanten Abschnitten zählen:

KBDH-047 287 m mit 0,4 g/t Au ab 5 m;

Einschl. 3 m mit 1,3 g/t Au ab 79 m,

43 m mit 0,9 g/t Au ab 210 m,

3 m mit 5,8 g/t Au ab 243 m

KDBH-050 439 m mit 0,3 g/t Au ab 54 m;

Einschl. 168 m mit 0,6 g/t Au ab 76 m,

12 m mit 0,9 g/t Au ab 109 m,

6 m mit 3,1 g/t Au ab 179 m,

3 m mit 5,2 g/t t Au ab 179 m,

15 m mit 1,5 g/t Au ab 228 m,

3 m mit 2,5 g/t Au ab 231 m

KBDH-060 521 m mit 0,3 g/t Au ab 30 m;

Einschl. 3 m mit 1,1 g/t Au ab 103 m,

12 m mit 0,8 g/t Au ab 252 m,

3 m mit 2,0 g/t Au ab 258 m,

24 m mit 0,9 g/t Au ab 329 m,

3 m mit 3,1 g/t Au ab 332 m

KBDH-062 293 m mit 0,3 g/t Au ab 94 m;

Einschl. 67 m mit 0,5 g/t Au ab 238 m,

3 m mit 1,1 g/t Au ab 265 m,

3 m mit 1,5 g/t Au ab 399 m

- Zuvor gemeldete Ergebnisse, die die Erweiterungszone Korbel Main South

abgrenzen (Pressemitteilung: 19. AUGUST 2020) umfassen:

KBDH-012 101 m mit 1,3 g/t Au;

Einschl. 82 m mit 1,5 g/t Au,

30 m mit 2,4 g/t Au,

3 m mit 7,7 g/t Au,

6 m mit 4,7 g/t Au,

3 m mit 8,2 g/t Au

KBDH-005 150 m mit 0,6 g/t Au;

Einschl. 21 m mit 1,6 g/t Au

KBDH-009 163 m mit 0,6 g/t Au;

Einschl. 87 m mit 0,7 g/t Au

KBDH-010 137 m mit 0,6 g/t Au;

Einschl. 97 m mit 0,7 g/t Au

- Bestehende Goldressource von 3,3 Mio. Unzen in den Korbel-Blöcken A und B,

gestützt durch die ersten 16 Bohrungen.

- Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist jetzt für April 2021

geplant und wird durch insgesamt 81 Bohrungen in der Lagerstätte Korbel Main

(PAD1-4 und 6) gestützt.

- Die durchgehende Goldzone in Korbel Main erstreckt sich über eine

Streichlänge von > 1800 m.

- Das signifikante Wachstumspotenzial bleibt bestehen, da die Lagerstätte

weit offenbleibt.

- Viele Bohrungen enden in einer Vererzung oder haben ein weiteres

Tiefenpotenzial.

- Neue entdeckte Zonen, insbesondere im Südosten und Nordwesten, vergrößern

die vererzte Streichlänge um 60 %.

- Innerhalb des Lagerstättenbereichs Korbel verbleibt signifikantes

Potenzial mit zahlreichen zusätzlichen geophysikalischen Anomalien, die in

den Blöcken C, D und Isabella mittels Bohrungen überprüft wurden, sowie

hochgradigen Ergebnissen der Gesteinssplitterproben aus Cathedral. In diesen

Zonen wird weiter gebohrt.

- Korbel ist nur eines von fünfzehn bekannten Prospektionsgebieten im

Goldbezirk Estelle (Pressemitteilung: 5. Oktober 2020).

- Die Fertigstellung der PEA ist für Mitte 2021 geplant. Das Ziel ist,

niedrigere Kapitalkosten sowie skalierbare und flexible Bergbaualternativen

in Korbel zu untersuchen.

- Zu Beginn des zweiten Quartals 2021 sind jetzt Bohrungen in RPM geplant.

Die erste Ressourcenschätzung wird für Ende 2021 erwartet.

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Abbildung 1 darin zeigt: Draufsicht Korbel Main

Abbildung 2 zeigt: Profilschnitt Korbel - KBDH-0060 und 62

Abbildung 2 zeigt: Profilschnitt Korbel - KBDH-0050

Abbildung 3 zeigt: Profilschnitt Korbel - KBDH-0047

Tabelle 1 zeigt: Tabelle der Abschnitte *

*Anmerkung:

Mächtigkeiten werden als Kernlänge angegeben. Zukünftige wahre Mächtigkeiten

werden berechnet, indem der Abstand senkrecht zum Einfallen der vererzten

Zone an einem bestimmten Profilschnitt gemessen wird, in dem der Abschnitt

liegt. Zur Berechnung der wahren Mächtigkeit sind zwei Bohrungen pro

Abschnitt erforderlich. Für die Berechnung von Abschnitten wurde kein "Top

Cap" (oberer Grenzwert) angewendet. Eine "Top Cap"-Analyse wird im Rahmen

einer zukünftigen Ressourcenstudie durchgeführt und gegebenenfalls

angewendet. Die Mächtigkeiten der Abschnitte werden berechnet, indem ein

gewichteter Durchschnitt (Summe [G x B]/Summe [W]) auf die Goldgehalte und

die innerhalb eines bestimmten Abschnitts angegebenen Mächtigkeiten

angewendet wird. Die fachkundige Person wählt den Achsenabschnitt visuell

gemäß der natürlichen Gruppierung der höhergradigen Analyseergebnisse aus.

Die Zonen der internen Erzverdünnung variieren je nach Ermessensspielraum

der fachkundigen Person hinsichtlich der geologischen Bedeutung. Ein

Unterabschnitt mit höheren Gehalten innerhalb eines bestimmten Abschnitts

kann, falls vorhanden, zusätzlich angegeben werden.

Eine unserer Zielsetzungen bei den jüngsten Bohrprogrammen war, die Grenzen

der Lagerstätte festzulegen. Wir glauben daher, dass wir jetzt mit der

Definition einer Abgrenzung der Vererzung entlang der Ost-Nordost-Seite von

Korbel Main beginnen, wobei die Ergebnisse einiger kürzlich im Osten

niedergebrachter Bohrungen (KBDH-063 und KBDH-064) nur wenige signifikante

Abschnitte zeigten. Laut unserer Interpretation wurde dieser östliche Rand

der Lagerstätte durch ein strukturelles Merkmal abgeschnitten, was

möglicherweise zu einem Versatz der Fortsetzung der Lagerstätte Korbel Main

führte. Frühere Interpretationen bodengestützter geophysikalischer Daten

bestätigen ebenfalls dieses herausragende strukturelle Merkmal. Es sollte

beachtet werden, dass dieses Gelände entlang der Ostseite von Korbel Main

gegebenenfalls eine perfekte Gelegenheit für den proximalen Standort der

zukünftigen kritischen Mineninfrastruktur bietet. Die Lagerstätte Korbel

Main bleibt jedoch im Streichen in beide Richtungen weiterhin offen, nach

Westen und in die Tiefe.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Herr Dale Schultz, Leiter der DjS Consulting, der Chef-Geologe der Nova

Groups und COO von Novas Tochtergesellschaft, Snow Lake Resources Ltd. ist,

stellte die technische Information in dieser Pressemitteilung zusammen. Herr

Schultz ist ein Mitglied der Association of Professional Engineers and

Geoscientists of Saskatchewan (APEGS), die von ROPO zum Zweck der

Berichterstattung gemäß den ASX Notierungsbestimmungen anerkannt wird. Herr

Schultz verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten

Vererzungs- und Lagerstättentyp und für die unternommenen Aktivitäten

relevant ist, um als sachkundige Person gemäß "2012 Edition of the

Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and

Ore Reserves" (der "JORC-Code") zu gelten. Herr Schultz stimmt der

Wiedergabe der Inhalte in diesem Bericht in Form und Zusammenhang wie sie

erscheinen zu.

Weitere Tabelle zeigt: Mineralressourcenschätzung

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://novaminerals.com.au/estelle-gold/.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung

freigegeben.

Für weitere Informationen:

Christopher Gerteisen

CEO und Executive Director

info@novaminerals.com.au

Tel. +61 3 9537 1238

Ian Pamensky

Company Secretary

info@novaminerals.com.au

Tel. +61 414 864 746

Im deutschsprachigen Raum

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

°