DGAP-News: Nova Minerals Limited : Erste Goldressource von 1,5 Millionen Unzen bei RPM North (deutsch)

Nova Minerals Limited : Erste Goldressource von 1,5 Millionen Unzen bei RPM North

DGAP-News: Nova Minerals Limited / Schlagwort(e): Expansion/Research Update

Nova Minerals Limited : Erste Goldressource von 1,5 Millionen Unzen bei RPM

North

27.10.2021 / 12:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nova Minerals Limited (ASX:NVA FSE:QM3) ("Nova" oder "das Unternehmen") gibt

seine erste Schätzung der Goldressource in der Kategorie vermutet von 1,5

Mio. Unzen Au für das Prospektionsgebiet RPM North (eines von fünfzehn

bekannten Hauptvorkommen) bekannt. Dieses Gebiet wurde im Rahmen des

Phase-1-Ressourcenbohrprogramms auf dem Goldprojekt Estelle des Unternehmens

("das Projekt") abgegrenzt.

- Unabhängige erste JORC-konforme Ressource der Kategorie vermutet von 23,1

Mio. t mit 2,0 g/t Au umfasst 1,5 Millionen Unzen (Moz) Gold bei RPM North,

zusätzlich zu der vermuteten Ressource von 4,7 Mio. Unzen bei Korbel Main,

die nur zwei von fünfzehn bekannten Vorkommen auf Nova Minerals Goldprojekt

Estelle repräsentieren.

Die Gesamtressourcen für den Goldbezirk Estelle belaufen sich jetzt auf 541

Mio. Tonnen mit 0,4 g/t Au für 6,2 Unzen Gold, Tendenz steigend

- Die Ressource RPM North beginnt an der Oberfläche und bleibt in alle

Richtungen und in die Tiefe offen (ASX-Pressemitteilung: 9. September 2021),

während die viel ausgedehntere RPM South Zone noch durch Bohrungen überprüft

werden muss.

- Mehrere Kernbohrgeräte werden so bald wie möglich im Jahr 2022 zu RPM

mobilisiert, um die erste Ressource auf RPM North zu erweitern und zu

bestätigen sowie RPM South durch weitere Bohrungen zu überprüfen.

- Aggressive Infill- und Erweiterungsbohrungen sind in Korbel Main im Gange.

Sie konzentrieren sich auf die höhergradige südöstliche Zufuhrzone (Feeder

Zone) mit dem Ziel einer erheblichen Erweiterung der Ressource von 4,7 Mio.

Unzen (ASX: 7. April 2021) (siehe Tabelle 3) und der Aktualisierung der

Ressource in Bezug auf Größe und Zuverlässigkeit, um die Machbarkeitsstudien

des Projekts zu beschleunigen.

- Die Ressource Korbel Main bleibt auf dem Weg zur Aktualisierung vor Ende

des Jahres 2021

- Ausstehende Analyseergebnisse für über 10.000 Bohrmeter sowohl aus Korbel

Main als auch RPM.

- Snow Lake Resources (im Mehrheitsbesitz der Nova Minerals stehendes

Lithiumunternehmen) wird in Kürze ein Status-Update veröffentlichen.

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge können Sie in der originalen englischen

Pressemitteilung ansehen.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Ressourcenschätzung Kategorie vermutet, Lagerstätte RPM, Liegenschaft

Estelle. Verschiedene Cut off-Gehalte - 31 g/t Au Obergrenze

Tabelle 2 darin zeigt: Schätzung der gesamten Mineralressource, Goldprojekt

Estelle.

Christopher Gerteisen, CEO von NVA, kommentierte: "RPM North ist eine

außergewöhnliche neue Goldentdeckung im Goldbezirk Estelle, die das enorme

Potenzial dieses Projekts hervorhebt. Dies hat die Zukunft für Nova und

unsere Aktionäre wirklich verändert.

Novas Management hat das Goldprojekt Estelle in kurzer Zeit und mit relativ

begrenzten finanziellen Mitteln von der Entdeckung zu einem Goldbezirk mit

mehreren Lagerstätten im Umfang von 6,2 Mio. Unzen geführt, wobei unserem

Team vor Ort große Anerkennung gebührt. Fünf Bohrgeräte konzentrieren sich

derzeit auf die Erweiterung von Korbel und RPM, weitere Geräte werden

folgen. Darüber hinaus werden wir zahlreiche Ziele innerhalb des großen

Goldbezirks Estelle überprüfen, sobald die Bohrgeräte und die Zeit es

zulassen, einschließlich der jüngsten Entdeckungen in den

IRGS-Au-Prospektionsgebieten Train-Shoeshine und im gestapelten

polymetallischen Au-Ag-Cu-Gangsystem Stoney. Ich habe keinen Zweifel daran,

dass wir noch viele Jahre lang bohren und unseren gesamten Ressourcenbestand

erweitern werden. Wir freuen uns jetzt auf ein Ressourcen-Upgrade für Korbel

Main im vierten Quartal, das die hochgradigen Feeder-Zonen einschließt.

Dies ist eine Umbruchphase für Nova. Wir stehen bei Nova wirklich erst am

Anfang und freuen uns auf das, was vor unseren Aktionären liegt."

Auf dem Projekt wurde eine unabhängige erste JORC-konforme Ressource der

Kategorie vermutet ("die Ressource") von 1,5 Millionen Unzen Gold geschätzt.

RPM North, das nur eines von fünfzehn bekannten Vorkommen ist, bleibt in der

Tiefe und im Streichen offen. RPM South zeigt ebenfalls weiteres Potenzial.

Die Ressource beginnt weniger als zwei Meter unter der Oberfläche und

umfasst weniger als 0,5 % des gesamten Projektgebiets. Mit einem

fokussierten Ansatz und dem Erlangen weiteren Wissens über das Projekt wird

sich diese Entdeckungsrate fortsetzen oder mit einem priorisierten

systematischen Explorationsansatz verbessern.

Nova Minerals Pläne sehen mehrere Kernbohrgeräte vor, die rund um die Uhr an

7 Tagen in der Woche im Einsatz sind und sich darauf konzentrieren, sowohl

die Bohrdichte der ersten Ressource zu erhöhen als auch

Erweiterungsbohrungen zur Vergrößerung der Gesamtressource niederzubringen.

Weitere Bohrungen zur Überprüfung von RPM sind bereits in Planung.

Mineralressourcenschätzung

Diese Mineralressourcenschätzung wurde für die Goldlagerstätte RPM, eines

von mehreren Goldzielen auf der Liegenschaft Estelle, erstellt. Die

Mineralressourcen wurden anhand von Bohrlochdaten geschätzt. Die

Mineralressourcenschätzung ist in der JORC-Tabelle 1, Abschnitte 1 bis 3,

zusammengefasst.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Übersichtskarte des Bohrgebiets der vermuteten Ressource der Goldlagerstätte

RPM North

Anmerkungen:

- Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, haben keine

wirtschaftliche Rentabilität demonstriert.

- Der Stichtag dieser Schätzung ist der 27. Oktober 2021.

- Es wird davon ausgegangen, dass die berichteten Mineralressourcen

angemessene Aussichten für eine wirtschaftliche Gewinnung besitzen.

- Unze (Troy) = metrische Tonnen x Gehalt/31,103. Berechnungen in metrischen

Einheiten (Meter, Tonnen und g/t).

- Es handelt sich nicht um eine ausgefeilte Ressourcenschätzung.

GEOLOGIE

Die nachstehende geologische Beschreibung entspricht den Anforderungen von

Abschnitt 21 der Definition von vermuteten Ressourcen im "JORC-Code 2012".

Lithologie - Bei RPM wurden vier verschiedene Gesteinseinheiten

identifiziert. Die älteste Einheit umfasst Flyschsedimenten, die zu

dunkelbraunem bis schwarzem Biotit-Hornfels metamorphisiert wurden. In den

Hornfels drang ein phaneritischer Biotit-Hornblende-Granodiorit und ein oder

mehrere melanokratische Feldspat-Porphyr-Gänge ein. Diese

Intrusionseinheiten waren vor bis während der Vererzung vorhanden, da sie

unterschiedlich vererzte Quarz-Sulfid-Gänge enthalten. Die zeitliche

Beziehung zwischen diesen beiden Intrusionseinheiten wurde nicht bestätigt.

Späte leukokratische Quarz-Augenporphyrgänge wurden ebenfalls durchteuft.

Diese sind wahrscheinlich postmineralisch, da sie keine Quarzgänge und keine

Goldvererzung aufweisen.

Gangbildung und Vererzung

Im Folgenden werden vier identifizierte Gangbildungsepisoden von der

frühesten bis zur spätesten aufgeführt.

1. Im Hornfels sind schmale, stockworkartige pyritführende Gängchen mit

etwas Chalkopyrit verbreitet. Diese Gänge sind in der Regel weniger als 1 mm

mächtig.

2. Quarzgänge/pegmatitische Gangfortsätze mit wechselndem Albit-, Kalzit-,

Ankerit-, Biotit-, Muskovit-, Arsenkies-, Pyrit-, Chalkopyrit- und

Molybdänitgehalt. Die Mächtigkeit dieser Gänge variiert von 1 mm bis über 1

m. Der Großteil des Goldes bei RPM scheint innerhalb dieser Gänge zu liegen.

Die Art dieser Gänge reicht von geschichtet bis hin zu lokalem Stockwork.

Ein höherer Goldgehalt korreliert mit erhöhten Konzentrationen von Arsenkies

und Molybdänit. Zu den Sulfidtexturen in diesen Gängen gehören

Dissemination, massive Vorkommen, Salbänder und Kluftfüllungen. Der

Sulfidgehalt in diesen Gängen scheint in der Nähe des Kontakts zum Hangenden

des Hornfels am höchsten zu sein.

3. Turmalin-Arsenkies +/- Quarz, Chalkopyrit-Gänge sind typischerweise 1-5

mm mächtig und schneiden beide oben beschriebenen Gänge. Arsenkies kommt in

diesen Gängen typischerweise im Zentrum vor.

4. Späte, erzlose, geschichtete bis stockworkartige Kalzit-Ankerit-Gänge.

Alteration - Verkieselung und Biotit-Alteration im Hornfels sind häufig und

am stärksten in der Nähe der Intrusionskörper. In Oberflächennähe tritt eine

starke Oxidation des Hornfels auf. Albit-Halos von bis zu 1 cm treten um

Turmalin-Arsenkies-Gänge im Hornfels auf. Quarz-Chlorit-Alterationshalos

treten um die Quarzgänge im Hornfels, Granodiorit und melanokratischen

Feldspatporphyr auf. Im Granodiorit treten um Verwerfungen herum stark

gebleichte und vertonte Zonen auf.

Struktur - Das Granodiorit-Hauptintrusionsgestein scheint nach W-SW zu

streichen und fällt steil nach Norden ein. Dem melanokratischen

Feldspat-Porphyr-Gang fehlt es an Kontinuität zwischen den Bohrungen. Dies

könnte auf eine unregelmäßige Platznahme oder einen Versatz nach der

Platznahme zurückzuführen sein. Alle RPM-Bohrungen weisen wenig bis viel

Verwerfungsletten auf. Eine Überprüfung der Strukturdaten zusammen mit

zusätzlichen Bohrungen ist erforderlich, um diese Verwerfungen zu

modellieren und die Auswirkungen auf die Kontrolle der Vererzung zu

bestimmen.

Vermutete Mineralressource - Zur Schätzung der vermuteten Mineralressource

wurde die Software Supac eingesetzt, die das Verfahren der Inversed Distance

Cubed Interpolation verwendet.

Das Schätzverfahren und die verwendeten Parameter passen gut zu den Daten,

der Art der Vererzung und dem Lagerstättentyp. Die Parameter sind im

Folgenden zusammengefasst:

- Interpolationsblock, Größe = 5 m x 5 m x 5 m,

- Blockmodell, Ausrichtung = 0 Grad,

- Blockmodell, Neigung = 0 Grad,

- Blockmodell, Einfallen = 0 Grad,

- Proben, Mindestmenge = 3,

- Proben, Höchstmenge = 15,

- Höchstgehalt = 31 g/t Au,

- Es wurde eine durchschnittliche Dichte von 2,66 g/cm3 verwendet.

- Ausrichtung der Suchellipse: sphärisch

- Suchabstand = 100 m für Kategorie vermutet.

- Die Suche wird durch eine Gehaltsgrenze eingeschränkt, die anhand der

Analyseergebnisse modelliert wurde.

- Halb- bis Hauptachse = 1,

- Neben- bis Hauptachse = 1,

- Rotationsart = Surpac ZXY LRL

Alle geologischen Kartierungen und Bohrlochdaten-Anomalien wurden zur

Erstellung einer 3D-Domäne verwendet, um die Bereiche mit anomaler Vererzung

einzugrenzen.

Basierend auf der durchschnittlichen Probengröße wurde eine 2 m lange

Sammelbohrprobe ausgewählt.

Eine geologische Überprüfung der Analysedaten und der Lithologie deutet

darauf hin, dass die Daten unterteilt sind und die Vererzung lokal

unterschiedliche Ausrichtungen aufweist (möglicherweise aufgrund lokaler

Verwerfungen). Infolgedessen wurde eine Gehaltsgrenze erstellt, um die

Interpolation relativ eng um die Bohrungen herum einzuschränken, und

basierend auf der Erfahrung der sachkundigen Person wurde eine maximale

sphärische Suche von 100 Metern für die Kategorie "vermutet" ausgewählt.

Um zu beurteilen, ob das Begrenzen oder Deckeln höherer Gehalte angemessen

ist, wurde eine Dezil-Analyse an den Proben durchgeführt, die innerhalb der

Gehaltsgrenze vorkommen. Dabei handelt es sich um eine schnelle Untersuchung

der Metallverteilung im Verhältnis zur Häufigkeitsverteilung der Proben,

wobei die Rohdaten mit der Probenlänge multipliziert werden. Das Begrenzen

hoher Gehalte sollte ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn das oberste

Dezil mehr als 40 % des Metalls enthält. In diesem Fall enthält das oberste

Dezil etwa 43 % der Metallverteilung, weshalb ein Höchstgehalt von 31 g/t Au

verwendet wurde, der ein oberstes Dezil von 35 % aufweist. Von 749 Proben

wurden insgesamt 5 Proben mit einem Höchstgehalt versehen.

Mächtigkeit der Deckschichten - Es gibt keine Deckschichten, da in allen

Fällen die Bohrungen auf dem Grundgebirge angesetzt wurden.

Cut-off-Gehalte - Die Mineralressource wurde für die Lagerstätte RPM mit

einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g/t Au angegeben. Dieser Grenzwert wurde unter

Verwendung der aktuellen wirtschaftlichen Parameter gewählt, die für den

Tagebau ähnlicher Lagerstättenarten gelten. Ähnliche Lagerstätten wie

Estelle sind die Lagerstätten Fort Knox und Dublin Gulch Eagle mit

Cut-off-Gehalten zwischen 0,10 und 0,30 g/t Au.

Zukünftige potenzielle Infrastrukturverbesserungen im Bezirk umfassen die

Dolin Erdgas-Pipeline. Diese vorgeschlagene im Boden verlegte Erdgasleitung

wird als Energiequelle für die Stromerzeugung vor Ort dienen. Die 507 km

lange Stahlrohrleitung mit einem Durchmesser von 356 mm würde Erdgas von der

Region Cook Inlet zum Projektstandort transportieren.

Diese Erdgaspipeline ist über die gesamte Lebensdauer des Bergwerks eine

bessere wirtschaftliche Alternative als die zuvor in Betracht gezogene

Beförderung von Dieselkraftstoff mittels Frachtkahn. Die Betriebskosten

setzen einen Preis für geliefertes Gas voraus, der den Import von

Flüssigerdgas (LNG) nach Anchorage umfasst, Gesamtlieferkosten im

Zusammenhang mit Kauf, Transport und Wiederverdampfung des LNG; Lieferung

über das Cook Inlet-Pipelinenetz (bestehende Erdgaspipeline mit einem

Durchmesser von 20 Zoll (508 mm) in der Nähe von Beluga); und Betriebskosten

für die Cook Inlet-to-Donlin Gold-Pipeline.

Der Zugang zu dieser Energiequelle würde den Cut-off-Gehalt für die

Mineralressource RPM senken, und ihn in die Nähe des Cut-off-Gehalts

bringen, der in Fort Knox und Dublin Gulch zu sehen ist.

Im Winter kann der Bezirk über eine sogenannte Snow Road (Schneestraße)

erreicht werden, die von Kiska im Jahr 2010 gebaut wurde. Diese Straße kann

saniert werden, um Treibstoff, Erdbewegungsgeräte und Massengüter für das

Camp und die Explorationsprogramme zu transportieren, wodurch vermieden

wird, dass diese Gegenstände auf dem Luftweg transportiert werden müssen.

Dies wird die Kapital- und Betriebskosten einer zukünftigen Mine erheblich

senken, wodurch der Cut-off-Gehalt für die Mineralressourcen auf den in Fort

Knox und Dublin Gulch verwendeten Cut-off-Gehalt gesenkt wird.

Gesteinsdichte - Die durchschnittliche Dichte von 2,66 g/cm3 wurde für diese

Schätzung gewählt. Diese Schätzung der trockenen Schüttdichte ist mit jener

vergleichbar, die bei ähnlichen Lagerstättentypen wie Fort Knox, Dublin

Gulch und dem nahe gelegenen Korbel verwendet wird.

Probenentnahme und Analysetechniken - Die Probenentnahme bei Kernbohrungen

erfolgt nach dem Zersägen am halbierten HQ-Kern. Die Probenahme erfolgt

entlang der lithologischen Kontakte und in Abständen von 3,05 Metern (10

Fuß) (laufender Block zu laufender Block). Der Kern wurde in Abständen von

3,05 m beprobt. Die Proben wurden an das ALS-Labor in Fairbanks geschickt,

wo sie pulverisiert wurden, um eine 250-g-Teilprobe für die Au-Analyse zu

erhalten.

Der gesamte HQ-Kern wird qualitativ und quantitativ protokolliert und in

einer laufenden Excel-Tabelle aufgezeichnet.

Die folgenden Daten wurden gesammelt:

- Die wichtigsten Einheiten und Proben, die den lithologischen Veränderungen

folgen.

- Art und Intensität der primären, sekundären und tertiären Alteration

- Vererzungstyp (Arsenkies, Pyrit und Chalkopyrit), Prozentsatz der

Vererzung und Texturstrukturen, einschließlich Gänge, Verwerfungen und

Scherungen. Erfasste Orientierung (Alpha/Beta).

- Nach jeder 20. Probe wurden vorbereitete oder zurückgewiesene Doppelproben

entnommen.

Blindmaterial wurde nach jeder 40. Probe zugegeben und bestand aus Feinkies,

der von Alaska Industrial Hardware bezogen wurde. Zertifiziertes

Referenzmaterial (CRM, Certified Reference Material) wurde nach jeder 20.

Probe zugegeben. Es wurden drei verschiedene CRMs mit drei verschiedenen

Gehalten verwendet. Vorbereitete oder zurückgewiesene Doppelproben wurden

nach jeder 20. Probe entnommen. Es wurden akzeptable Präzisions- und

Genauigkeitsniveaus erreicht.

Die Proben wurden zur Feinstmahlung an das ALS-Labor in Fairbanks geschickt,

um eine 250-g-Teilprobe zur Analyse herzustellen. Die Probenvorbereitung

umfasste ALS Prep 31 - Zerkleinerung von 70 % auf weniger als 2 mm,

Abtrennung von 250 g, Zerkleinerung von über 85 % auf weniger als 75

Mikrometer. Die Probenanalyse umfasste eine ALS Au-ICP21-Brandprobe mit 30

g-Probeneinwaage und anschließender ICP-AES-Analyse. Die Nachweisgrenzen

liegen zwischen 0,001 und 10 g/t Au. Bei einer Probe, die die obere

Nachweisgrenze von 10 g/t Au überschritt, wurde das Material unter

Verwendung der ALS-Methode Au-GRA21 erneut analysiert. Für dieses Verfahren

der Brandprobe wird eine Probeneinwaage von 30 g mit anschließender

gravimetrischer Bestimmung verwendet. Die Nachweisgrenzen liegen zwischen

0,05 und 10.000 g/t Au.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Oberfläche

der Gehaltsgrenzen, Blockmodell und Bohrungen auf der Lagerstätte RPM North

mit Blick nach Westen.

Tabelle 3 darin zeigt: Lage der Bohrungen

Anmerkung: Alle Bohrungen wurden von derselben Bohrplattform aus

niedergebracht, UTM = NAD83 Zone 5

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung

freigegeben.

Für weitere Informationen:

Christopher Gerteisen

CEO und Executive Director

info@novaminerals.com.au

Tel. +61 3 9537 1238

Ian Pamensky

Company Secretary

info@novaminerals.com.au

Tel. +61 414 864 746

Im deutschsprachigen Raum

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

