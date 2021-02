DGAP-News: Nova Mentis Life Science: Nova Mentis Psilocybin für den Versand nach Italien zugelassen Autismus-Behandlungsstudie läuft (deutsch)

Nova Mentis Life Science: Nova Mentis Psilocybin für den Versand nach Italien zugelassen Autismus-Behandlungsstudie läuft

Nova Mentis Life Science: Nova Mentis Psilocybin für den Versand nach

Italien zugelassen Autismus-Behandlungsstudie läuft

09.02.2021 / 09:08

Nova Mentis Psilocybin für den Versand nach Italien zugelassen

Autismus-Behandlungsstudie läuft

Vancouver, British Columbia - 9. Februar 2021 - Nova Mentis Life Science

Corp. (CSE: NOVA) (FSE: HN3Q) (OTCPK: LIBFF) ("NOVA" oder das "Unternehmen")

gibt bekannt, dass ihr geschütztes Medikament Psilocybin wurde an das Labor

von Dr. Viviana Trezza, Universität Roma Tre, Rom, Italien, geschickt wurde.

NOVA wurde von seinem US-amerikanischen Arzneimittelhersteller darüber

informiert, dass der erforderliche Exportantrag für kontrollierte Substanzen

von der Abteilung für Drogenbekämpfung des US-Justizministeriums (DEA)

genehmigt wurde.

Das Psilocybin wird im laufenden pränatalen Valproinsäure-Modell (VPA) der

Autismus-Spektrum-Störung (ASD) bewertet. In diesem Modell, das von

Neurowissenschaftlern gut angenommen wird, werden trächtige Ratten VPA

ausgesetzt und die resultierenden Nachkommen weisen ASD-Verhaltenssymptome

auf (*Tartaglione, 2019). Dieses Tiermodell ahmt die Verhaltens- und

Sozialdefizite bei menschlicher ASD nach.

"Die psychedelische Forschung erlebt derzeit eine Renaissance und wir bei

NOVA sind überschwänglich, dass die US-amerikanische DEA es für angebracht

gehalten hat, die Lieferung unseres geschützten Psilocybins nach Italien zur

Bewertung bei ASD zu genehmigen", erklärte Dr. Marvin S. Hausman, Chairman

von NOVAs wissenschaftlichen Beirat. "Wir freuen uns sehr darauf, zu

berichten, dass unser Medikament die sozialen Verhaltensstörungen bei ASD

verbessert hat. Die therapeutischen Dosen, die im Tiermodell festgelegt

werden, werden auf eine Humanstudie hochgerechnet, die derzeit konzipiert

wird."

Das gelieferte Psilocybin mit einer Reinheit von mehr als 95 Prozent wird

zur Behandlung von ASD-Nachkommen mit schweren Verhaltenssymptomen

verwendet. Diese präklinische ASD-Diagnose- und Behandlungsstudie begann im

Januar 2021 und es werden Stuhlproben entnommen, um Veränderungen zu messen,

die im mikrobiellen Milieu des Darms schwangerer Muttertiere und deren

Nachkommen nach VPA-Exposition der schwangeren Muttertiere auftreten.

Es wird ein NOVA ASD-Mikrobiom-Diagnoseindex erstellt, der möglicherweise

anwendbar ist, um Untergruppen von Störungen zu ermitteln, die mit

psychedelischen Verbindungen innerhalb des menschlichen Spektrums behandelt

werden sollen, die als ASD bezeichnet werden. Tiere mit schweren

ASD-Verhaltenssymptomen werden laut Planung in der aktuellen Studie mit

NOVAs geschütztem Psilocybin behandelt werden. Es werden Vergleiche

durchgeführt mit Kontrolltieren gezogen. Die Behandlungsphase beginnt,

sobald die symptomatischen ASD-Jungtiere von der Mutter abgesetzt wurden.

Die Studie wurde konzipiert, um die Wirksamkeit von Psilocybin bei ASD zu

bestimmen und therapeutische Mengen des Arzneimittels festzulegen, die in

einer bevorstehenden Studie am Menschen verwendet werden sollen. NOVA

beabsichtigt, so bald wie möglich einen Antrag auf Ermittlung neuer

Arzneimittel (Investigational New Drug (IND) Application) bei den

US-amerikanischen und europäischen Aufsichtsbehörden einzureichen, um mit

Phase-1-Studien am Menschen zu beginnen.

*Tartaglione, A.T., Schiavi, S., Calamandrei, G. and Trezza, V. 2019.

Prenatal valproate in rodents as a tool to understand the neural

underpinnings of social dysfunctions in autism spectrum disorder (Pränatales

Valproat bei Nagetieren als Instrument zum Verständnis der neuronalen

Grundlagen sozialer Funktionsstörungen bei Autismus-Spektrum-Störungen).

Neuropharmacology 159,107477.

Über Nova Mentis Life Science Corp.

Nova Mentis Life Science Corp. ist ein in Kanada ansässiges

Biotechnologieunternehmen, das sich auf das aufstrebende Gebiet der

psychedelischen Medizin konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf, in

diesem Bereich weltweit führend zu werden, indem es die modernsten

medizinischen und wissenschaftlichen Technologien in sein

Arzneimittelentwicklungsprogramm integriert. Zielsetzung ist, schwächende

chronische Erkrankungen zu diagnostizieren und zu behandeln, die einen

ungedeckten medizinischen Bedarf haben, wie z. B. Autismus-Spektrum-Störung

(ASD).

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter

https://www.novamentis.ca oder per E-Mail info@novamentis.ca

Im Namen des Board of Directors

Will Rascan, President & CEO

Nova Mentis Life Science Corp.

Tel.: 778-819-0244

Gebührenfrei: 1-833-542-5323

Twitter: @novamentislsc

Instagram: @novamentislsc

Facebook: @novamentislsc

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

