DGAP-News: Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. und wird einer der global führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen mit rund 33.000 ASIC-Minern der neuesten Generation (deutsch)

Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. und wird einer der global führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen mit rund 33.000 ASIC-Minern der neuesten Generation

Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. und wird einer der

global führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen mit rund 33.000 ASIC-Minern der

neuesten Generation

27.09.2021

Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. und wird einer der

global führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen mit rund 33.000 ASIC-Minern der

neuesten Generation

* Northern Data wird bis zu 100 % (mindestens aber ca. 86 %) der Anteile

der Bitfield N.V. für eine Gesamtunternehmensbewertung von bis zu EUR

400 Mio. erwerben und hat verbindliche Kaufverträge mit den

Großaktionären unterschrieben. Der Anteil der Northern Data an Bitfield

soll anschließend noch auf bis zu 100 % - zu gleichen Konditionen -

erhöht werden.

* Sofortiger Zugriff auf die bereits einsatzfähige ASIC-Miner-Hardware.

* Die ASIC-Hardware umfasst mehr als 6.600 in Betrieb befindliche

effiziente ASIC-Miner in einem Markt mit knapper Verfügbarkeit von

Mining-Hardware.

* Der Hochlaufplan für die weiteren bereits verfügbaren 26.000 brandneuen

ASIC-Miner wird vornehmlich an Standorten in Nordamerika in Q1 2022

abgeschlossen sein.

* Die Rechenleistung wird emissionsfrei betrieben.

* Die Transaktion erfolgt in Form einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe

von bis zu 5,1 Mio. Aktien der Northern Data AG.

* Die neuen Aktien werden unter teilweiser Ausnutzung des eingetragenen

genehmigten Kapitals der Gesellschaft bei Ausschluss des Bezugsrechtes

der Aktionäre ausgegeben. Damit wird das genehmigte Kapital weitgehend

ausgeschöpft sein.

* Northern Data bietet Kunden und Investoren ein einzigartiges

Komplettportfolio im Bereich High Performance Computing, worunter die

Geschäftsbereiche Bitcoin Hosting und Services (third-party), Bitcoin

Mining (auf eigene Rechnung), Altcoin Mining (auf eigene Rechnung) und

Cloud Computing (third-party) fallen.

* Die Übernahme dient der vertikalen Integration der Wertschöpfungskette

im Mining-Bereich mit dem klaren Fokus auf ESG-konformes Mining

* Northern Data arbeitet an weiteren strategischen Schritten, die das

Unternehmen zu einem führenden Unternehmen im Mining-Bereich in

Nordamerika werden lassen.

* Die neue Guidance für 2021 sieht Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 180 -

220 Mio. und ein unverändertes EBITDA in Höhe von rund EUR 100 - 125

Mio. vor.

* Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, bis Ende September 2021

vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 nach IFRS veröffentlichen

zu können und anschließend den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr

2020 vorzulegen.

Frankfurt am Main - 27. August 2021 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2,

ISIN: DE000A0SMU87 / ISIN DE000A3E5EZ5), der führende "Value Generator" für

HPC-Infrastrukturlösungen, hat sich heute mit Mehrheitsgesellschaftern der

Bitfield N.V. auf den Erwerb einer wesentlichen Mehrheit (mindestens aber

ca. 86 %) der Anteile und damit mittelbar den Erwerb von rund 33.000

ASIC-Minern eines führenden Herstellers geeinigt. Davon sind 6.600

ASIC-Miner bereits in mobilen Hochleistungsrechenzentren von Northern Data

verbaut und in Betrieb.

Die Übernahme von Bitfield und die vor einigen Wochen erfolgte Übernahme von

Decentric Europe sind transformative Ereignisse für Northern Data und ihre

Aktionäre. Bitfield und Decentric werden die Grundlage einer erweiterten

Wachstumsstrategie sein, einen führenden "Value Generator" von

HPC-Infrastrukturlösungen mit globaler Präsenz, grüner Energie und einer

führenden Kostenstruktur zu skalieren. Weitere Details zur erweiterten

Strategie werden im Rahmen der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2020

bekanntgegeben.

Die bereits im Betrieb befindliche Mining-Hardware befindet sich an einem

Standort in den USA, der rund 25 MW und innovative Infrastrukturlösungen

umfasst, die 12 leistungsoptimierte und mobile Hochleistungsrechenzentren

beinhalten. Durch den Zugriff auf Hardware erfolgt ein strategischer Aufbau

des Anlagevermögens, der die bestehenden Infrastrukturlösungen des

Bitcoin-Hosting- und Services-Geschäfts von Northern Data komplettiert.

Die Transaktion wird in Form einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von bis

zu 5,1 Mio. Aktien der Northern Data AG (zum gewichteten Durchschnitt der

Xetra-Schlusskurse der letzten 60 Handelstage vor dem 22. September 2021)

erfolgen, die beim Vollzug der Transaktion beschlossen wird. Die neuen

Aktien werden unter teilweiser Ausnutzung des eingetragenen genehmigten

Kapitals der Gesellschaft bei Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre

ausgegeben. Damit wird das genehmigte Kapital weitgehend ausgeschöpft sein.

Northern Data wird die vollständige Installation aller aus der Transaktion

erworbenen ASIC-Miner an Standorten in vornehmlich Kanada und den USA bis

voraussichtlich spätestens Ende des 1. Quartals 2022 abgeschlossen haben. In

der aktuellen Ausbaustufe umfassen die Standorte von Bitfield eine

Mining-Rechenleistung von rund 0,7 Exahash. Nach vollständigem Einbau bis

Ende des 1. Quartals 2022 liegt die Mining-Rechenleistung von Bitfield

insgesamt bei etwa 3 Exahashes. Bis Ende des 1. Quartals 2022 verwaltet

Northern Data damit insgesamt inklusive der Hosting-Kunden rund 6 Exahashes

an Mining-Kapazität. Diese Zahl umfasst u. a. die Lieferung von bis zu

10.000 ASIC-Minern an den Hosting-Kunden Digihost bis Ende 2021. Damit

stellt Northern Data weiter ihre Fähigkeit unter Beweis, schnell zu

skalieren und Betriebsbereitschaft zu erreichen, und gleichzeitig den Kunden

erstklassige Lösungen für HPC-Infrastrukturlösungen anzubieten.

Die einmalig günstigen Bedingungen im derzeitigen Mining-Umfeld, mit einer

attraktiven Mining Profitability, stellen damit zukünftig einen weiteren

Ertragstreiber für Northern Data dar. Das Unternehmen beabsichtigt, den

durch die Transaktion entstehenden Free Cashflow der Mining-Operations zu

nutzen, um Wachstumsinvestitionen zu tätigen. Unter anderem sollen damit die

Anzahl an ASIC-Minern sowie GPU-Serversystemen erweitert, der Bestand an

innovativer Rechenzentrumsinfrastruktur fortwährend aufgestockt und neue

Standorte errichtet werden.

"Die Übernahme von Bitfield ist ein wichtiger Bestandteil unserer

skalierbaren Wachstumsstrategie. Mit dieser Übernahme fügen wir zu unseren

drei bestehenden Geschäftsbereichen - Bitcoin Hosting und Services, Altcoin

Mining und Cloud Computing - das aufregende Bitcoin Mining hinzu und

erreichen damit eine noch stärkere Wertsteigerung, nicht zuletzt aufgrund

der Entwicklung der Mining Profitability. Ich freue mich sehr darüber, das

großartige Team von Bitfield bei Northern Data begrüßen und gemeinsam mit

ihm unsere Erfolgsgeschichte fortsetzen zu können", so Aroosh Thillainathan,

Gründer & CEO der Northern Data AG.

Ausblick - Geschäftsjahr 2021

Northern Data generiert durch die Übernahme der Bitfield unmittelbar

Umsatzerlöse und EBITDA-Beiträge. Der Abschluss der Transaktion ist in den

nächsten Wochen geplant ist, wobei der Anteil der Northern Data an Bitfield

noch weiter auf bis zu 100 % erhöht werden soll.

Durch das bestehende Bitcoin-Hosting-Geschäft sowie den Erwerb der Decentric

Europe B.V. und der Bitfield N.V. und der damit einhergehenden Umstellung

der Geschäftsbereiche erwartet das Management nun für 2021 Umsatzerlöse in

Höhe von rund EUR 180 - 220 Mio. und ein unverändertes EBITDA in Höhe von

rund EUR 100 - 125 Mio.

Die Guidance unterliegt u. a. der antizipierten Auslegung der IFRS-Effekte,

bestimmten Annahmen zur Mining-Profitabilität für Bitcoin und Ethereum sowie

der geplanten Hardwareauslieferungen und Standortentwicklungen. Die

operative EBITDA-Prognose beinhaltet das laufende Geschäft der Northern

Data, nicht aber positive Sondereffekte aus dem Verkauf des Standorts in

Texas sowie Effekte aus dem laufenden Geschäftsjahr der Whinstone US Inc.

Die Guidance für 2021 basiert auf den folgenden Geschäftsbereichen, nach

denen Northern Data künftig im Rahmen ihrer IFRS-Berichterstattung zu

berichten beabsichtigt:

1) Bitcoin Hosting und Services (third-party),

2) Bitcoin Mining (auf eigene Rechnung),

3) Altcoin Mining (auf eigene Rechnung) und

4) Cloud Computing (erste Umsätze in 2022).

Northern Data befindet sich weiterhin in der Prüfung ihres erstmals nach

IFRS aufgestellten Konzernabschlusses 2020 durch ihren von der

Hauptversammlung bestellten Prüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, bis Ende September 2021 vorläufige

Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 nach IFRS veröffentlichen zu können und

anschließend den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 vorzulegen.

Northern Datas Management wird im Rahmen der Vorlage der vorläufigen Zahlen

für 2020 eine Strategiepräsentation für institutionelle Investoren und

Analysten in englischer Sprache anbieten.

Greenhill fungierte als exklusiver Finanzberater, Gleiss Lutz als

Rechtsberater der Northern Data AG.

Über Northern Data:

Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing

(HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft

und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser

multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer

hocheffizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem

weltweit führenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir

kombinieren auf einzigartige Weise intelligente und nachhaltige

Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für

verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche

Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in

großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen

Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der

Standortwahl bieten. Die Northern Data Group beschäftigt rund 200

Mitarbeiter in 7 Ländern.

Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

