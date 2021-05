DGAP-News: Northern Data steigert verwaltetes Exahash-Volumen und partizipiert an attraktiver Gewinnbeteiligungsvereinbarung mit Digihost Technology Inc. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Data AG":

12.05.2021 / 07:30

Frankfurt am Main - 12. Mai 2021 - Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN:

DE000A0SMU87), ein führender Infrastrukturanbieter für Bitcoin-Mining und

andere HPC- Rechenzentrumslösungen, hat einen Vertrag mit Digihost

Technology Inc. (TSXV: DGHI) als neuen Krypto-Kunden unterzeichnet. Digihost

ist ein wachstumsorientiertes kanadisches

Blockchain-Technologie-Unternehmen, das sich hauptsächlich auf

Bitcoin-Mining konzentriert. Die Vereinbarung umfasst zudem den Verkauf von

leistungsstarkem Mining-Equipment an Digihost Technology Inc. Northern Data

geht davon aus, dass die erste Lieferung von Minern im dritten Quartal 2021

erfolgen wird. Die zusätzliche Inbetriebnahme wird das Erreichen des Ziels

von Northern Data im Jahr 2021 beschleunigen, eine kombinierte globale

Hashrate von mehr als 6 % zu verwalten.

Northern Data wird proprietäre, vorgefertigte, leistungsoptimierte und

mobile Rechenzentren des Unternehmens, die mit erneuerbarem Erdgas betrieben

werden, in den firmeneigenen Einrichtungen von Digihost nutzen, um die

Installation und das Hosting der Miner für Digihost zu betreiben. Die

Unternehmen befinden sich bereits in Gesprächen über eine Aufstockung des

Vertrages auf mindestens 2,5 Exahash für das Jahr 2022. Im Rahmen der

Hosting-Vereinbarung und basierend auf dem aktuellen BTC-Kurs wird Northern

Data mit einer Gewinnbeteiligung im mittleren einstelligen

Millionen-Euro-Bereich pro Monat am operativen Gewinn partizipieren.

Northern-Data-CEO Aroosh Thillainathan erläutert: "Wir freuen uns sehr, eine

attraktive Vereinbarung mit unserem neuen Hosting-Kunden Digihost

unterzeichnet zu haben. Der heutige Vertragsabschluss zeigt nicht nur, dass

wir unsere Roadmap erfolgreich umsetzen und Meilensteine mit unserem

ganzheitlichen Angebot im Krypto-Bereich setzen. Er ist auch ein idealer

Beleg dafür, dass wir unseren zuverlässigen Zugang zu den Lieferketten mit

wertsteigernden Geschäftspartnerschaften wirksam einsetzen."

Über Northern Data:

Die Northern Data AG entwickelt und betreibt globale Infrastrukturlösungen

im Bereich High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen liefert mit

seinen kundenspezifischen Lösungen die Infrastruktur für diverse

HPC-Anwendungen in Bereichen wie Bitcoin Mining, Blockchain, Künstliche

Intelligenz, Big Data Analytics, IoT oder Rendering. Das international

tätige Unternehmen ist auf dem Weg ein führendes Unternehmen im Bereich der

GPU-basierten-HPC-Lösungen zu werden. Northern Data bietet seine

HPC-Lösungen sowohl in großen, stationären Rechenzentren an als auch in

mobilen Hightech-Rechenzentren, die an jedem Standort weltweit aufgestellt

werden können. Dabei kombiniert das Unternehmen selbst entwickelte Soft- und

Hardware mit intelligenten Konzepten und einer besonders nachhaltigen

Kühltechnologie. Der Northern Data Konzern beschäftigt aktuell rund 200

Mitarbeiter.

Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de de

Telefon: +49 171 557 6989

