DGAP-News: Northern Data AG übernimmt kanadischen Rechenzentrumsspezialisten Kelvin Emtech Group (deutsch)

Northern Data AG übernimmt kanadischen Rechenzentrumsspezialisten Kelvin Emtech Group

28.04.2020

Northern Data AG übernimmt kanadischen Rechenzentrumsspezialisten Kelvin

Emtech Group

28.04.2020 / 07:30

PRESSEINFORMATION

Northern Data AG übernimmt kanadischen Rechenzentrumsspezialisten Kelvin

Emtech Group

- Wichtiger Schritt für Expansionsstrategie nach Kanada

- Weitere Beschleunigung von Wachstum und Expansion in Nordamerika

- Entscheidendes zusätzliches Know-how für den Bau von Rechenzentren

Frankfurt am Main - 28. April 2020 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN:

DE000A0SMU87), einer der weltweit größten Anbieter von

High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, übernimmt die Kelvin Emtech Group

(KE Group) mit Hauptsitz in Montreal (Quebec, Kanada) und Büros in Toronto.

Die KE Group ist ein Spezialist mit über 25-jähriger Expertise und großem

Know-how sowie umfassendem geistigen Eigentum in Design, Bau und Betrieb von

innovativen Rechenzentren und verfügt über langjährige Beziehungen zu

wichtigen Geschäftspartnern. Es wird erwartet, dass diese zusätzlichen

Erfahrungen und das Know-how die bestehende Expansionsstrategie von Northern

Data in Kanada und ganz Nordamerika wesentlich vorantreiben werden, wodurch

das Unternehmen sein Wachstum erheblich beschleunigen kann.

Die 1994 gegründete KE Group führt unter anderem für Blue-Chip-Kunden wie

Kanadas größtem Telekommunikationskonzern Bell Canada (NYSE: BCE), dem

IT-Dienstleister CGI Inc. (NYSE: GIB) sowie der International Business

Machines Corporation (NYSE: IBM) Projekte durch. Die KE Group wird sich in

Zukunft auf das Wachstum von Northern Data mit HPC-Projekten in Nordamerika

konzentrieren. Geführt wird das Team mit mehr als 30 Mitarbeitern durch den

Group President und CEO Denis Pelletier, der über rund 30 Jahre Erfahrung

als Ingenieur und Manager verfügt und unter anderem bei Alstom/GE Hydro

Verantwortung für die Ausführung von Projekten mit einem Volumen von 1,4

Milliarden US-Dollar hatte.

Im Zuge des zuletzt unter anderem aufgrund der COVID-19 Pandemie extrem

gestiegenen Bedarfs an Rechenkapazitäten ist es für den parallelen Aufbau

von neuen Standorten für Northern Data entscheidend, über das Know-how und

die Erfahrung der KE Group zu verfügen. Mit der Übernahme der KE Group

sichert sich Northern Data eine der bedeutendsten Ressourcen beim Aufbau von

neuen Standorten und kann somit vor dem Hintergrund des dringenden

weltweiten Bedarfs an Rechenkapazitäten beschleunigt parallel Standorte

entwickeln und in Betrieb nehmen.

Northern-Data-CEO Aroosh Thillainathan kommentiert die Übernahme: "Wir

erleben in den vergangenen Wochen aufgrund der hohen Nachfrage nach

Rechenkapazitäten und insbesondere nach HPC-Lösungen einen extremen

Wachstumsschub. Im Zuge dieses Wachstums freuen wir uns, die kanadische KE

Group zu übernehmen. Das Know-how sowie das geistige Eigentum der KE Group

stellen nicht nur eine wertvolle Ergänzung unserer Expertise dar, sondern

ermöglichen uns auch die beschleunigte parallele Entwicklung und den Aufbau

von weiteren Standorten. Gerade in ihrem Heimatmarkt Kanada sehen wir die

Übernahme als Basis, um bereits mittelfristig weitere Standorte für unsere

High-Performance-Computing-Lösungen aufzubauen."

Denis Pelletier, President und CEO der KE Group, ergänzt: "Wir freuen uns

sehr, künftig als Teil der Northern Data Gruppe unsere Erfahrung und

Expertise beim Aufbau und Betrieb von HPC-Rechenzentren einzubringen. Mit

ihrem neuesten Standort in Texas realisiert Northern Data ein

beeindruckendes Projekt. Es ist uns eine besondere Freude, nun aktiv Seite

an Seite mit dem Team von Northern Data an weiteren Standorten in

Nordamerika zu arbeiten."

Die Übernahme der gesamten KE Group erfolgt in Form einer

Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von 83.333 Aktien, die für den Zeitraum

von drei Jahren einer vollständigen Veräußerungsbeschränkung (Lock-up)

unterliegen.

Über Northern Data:

Die Northern Data AG entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im

Bereich High-Performance Computing (HPC). Das Unternehmen bietet Lösungen in

Bereichen wie Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data

Analytics, Blockchain-Anwendungen, Game Streaming und anderen an. Das

international tätige Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss der deutschen

Northern Bitcoin AG und der amerikanischen Whinstone US, Inc. hervorgegangen

und ist heute ein anerkannter Marktführer im Bereich von HPC-Lösungen

weltweit. Northern Data bietet seine HPC-Lösungen sowohl stationär in

großen, hochmodernen Rechenzentren als auch in mobilen

Hightech-Rechenzentren, die an jedem Standort weltweit aufgestellt werden

können. Dabei kombiniert es selbstentwickelte Soft- und Hardware mit

intelligenten Konzepten für eine nachhaltige Energieversorgung. In Texas

baut Whinstone derzeit das größte HPC-Rechenzentrum in den USA und

gleichzeitig die größte Anlage der Welt speziell für HPC-Anwendungen.

Über die Kelvin Emtech Group:

Die KE Group geht aus den drei kanadischen Unternehmen Kelvin Emtech Inc.,

K.E. Technologie und der CEDTECH Construction Inc. hervor. Mit etwas mehr

als 30 Mitarbeitern ist die KE Group mit Sitz in Quebec, Kanada, einer der

führenden Anbieter von Rechenzentrumsdesign in Kanada und verfügt über mehr

als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung elektromechanischer

Infrastrukturen für die Standorte seiner Kunden. Die KE Group ist

spezialisiert auf die komplette elektromechanische Installation im

Zusammenhang mit 24/7-Leistungen für Rechenzentren vom Typ TIER I bis TIER

IV sowie alle kritischen Infrastrukturen in Bereichen wie IT,

Telekommunikation oder Nachrichtentechnik. Die Aktivitäten umfassen unter

anderem Prüfungen, Bedarfsanalysen, Planung sowie Bau und Betrieb der

Anlagen.

Pressekontakt:

Northern Data AG

Dr. Hans Joachim Dürr

Head of Corporate Communications

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt

E-Mail: h.duerr@northerndata.de

Telefon: +49 69 348 752 89

Investor Relations:

Sven Pauly

E-Mail: ir@northerndata.de

Telefon: +49 89 89 82 72 27

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Northern Data AG und auch keinen Wertpapierprospekt der

Northern Data AG dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen

Informationen sind nicht als Grundlage für finanzielle, rechtliche,

steuerliche oder andere geschäftliche Entscheidungen gedacht. Investitions-

oder andere Entscheidungen dürfen nicht allein aufgrund dieser

Pressemitteilung getroffen werden. Wie in allen Geschäfts- und

Investitionsfragen, konsultieren Sie bitte qualifizierte Fachberatung. Diese

Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten

oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanadas, Australiens oder Japans bestimmt.

28.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Northern Data AG

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 34 87 52 25

E-Mail: info@northerndata.de

Internet: www.northerndata.de

ISIN: DE000A0SMU87

WKN: A0SMU8

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

(m:access), Tradegate Exchange

EQS News ID: 1031023

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1031023 28.04.2020

