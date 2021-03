DGAP-News: Northern Data AG ernennt Jens-Philipp Briemle zum Leiter Investor Relations (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Data AG":

Northern Data AG ernennt Jens-Philipp Briemle zum Leiter Investor Relations

Northern Data AG ernennt Jens-Philipp Briemle zum Leiter Investor Relations

10.03.2021 / 07:30

Northern Data AG ernennt Jens-Philipp Briemle zum Leiter Investor Relations

Frankfurt am Main - 10. März 2021 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN:

DE000A0SMU87) hat Jens-Philipp Briemle zum Head of Investor Relations

ernannt, um ihre Investor-Relations-Aktivitäten weiter zu stärken.

Mit dem Ziel, die globale Positionierung der Northern Data AG am

Kapitalmarkt zu schärfen, wird Jens-Philipp Briemle die strategische

Kommunikation des Unternehmens leiten und direkt an den

Vorstandsvorsitzenden Aroosh Thillainathan berichten.

Jens-Philipp Briemle verfügt über einen fundierten Hintergrund im Bereich

Investor Relations. Er wechselt zu Northern Data von der im MDAX notierten

Gerresheimer AG, einem international führenden Anbieter von hochwertigen

Primärverpackungen, wo er die IR-Abteilung leitete. Davor war er beim

SDAX-Unternehmen Schaeffler AG, einem der bedeutendsten Automobilzulieferer,

und in verschiedenen Managementpositionen bei der im DAX notierten RWE AG,

einem der weltweit größten Unternehmen für erneuerbare Energien, tätig. Nach

dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes

Gutenberg-Universität Mainz und der Universität Paris-Sorbonne, begann

Jens-Philipp Briemle seine Karriere bei der UBS Investment Bank.

"Jens-Philipp ist mit seiner Expertise, seiner Persönlichkeit und seiner

langjährigen Erfahrung die ideale Besetzung, um Northern Data als

Wachstumsunternehmen am Kapitalmarkt zu positionieren", so Aroosh

Thillainathan, Vorstandsvorsitzender der Northern Data AG, und weiter: "Ich

freue mich sehr, dass Jens-Philipp mit seiner starken Erfolgsbilanz und

seinem Hintergrund aus führenden IR-Positionen in international agierenden

Unternehmen unser Management-Team ergänzt. Er wird in unserer strategischen

Kommunikation den entscheidenden Wandel herbeiführen."

Jens-Philipp Briemle, Head of Investor Relations bei Northern Data: "Ich

komme mit großer Begeisterung zu Northern Data. Es wird sicher eine

spannende Reise mit einer klaren strategischen Roadmap und ich freue mich,

Teil dieses fantastischen Teams zu sein."

Über Northern Data:

Die Northern Data AG entwickelt und betreibt globale Infrastrukturlösungen

im Bereich High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen liefert mit

seinen kundenspezifischen Lösungen die Infrastruktur für diverse

HPC-Anwendungen in Bereichen wie Bitcoin Mining, Blockchain, Künstliche

Intelligenz, Big Data Analytics, IoT oder Rendering. Das international

tätige Unternehmen ist auf dem Weg ein führendes Unternehmen im Bereich der

GPU-basierten-HPC-Lösungen zu werden. Northern Data bietet seine

HPC-Lösungen sowohl in großen, stationären Rechenzentren an als auch in

mobilen Hightech-Rechenzentren, die an jedem Standort weltweit aufgestellt

werden können. Dabei kombiniert das Unternehmen selbst entwickelte Soft- und

Hardware mit intelligenten Konzepten und einer besonders nachhaltigen

Kühltechnologie. Der Northern Data Konzern beschäftigt aktuell rund 200

Mitarbeiter.

Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata. de

Telefon: +49 171 557 6989

Pressekontakt:

Dr. Hans Joachim Dürr

Head of Corporate Communications

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: hans.duerr@northerndata.de

Telefon: +49 69 348 752 89

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Northern Data AG und auch keinen Wertpapierprospekt der

Northern Data AG dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen

Informationen sind nicht als Grundlage für finanzielle, rechtliche,

steuerliche oder andere geschäftliche Entscheidungen gedacht. Investitions-

oder andere Entscheidungen dürfen nicht allein aufgrund dieser

Pressemitteilung getroffen werden. Wie in allen Geschäfts- und

Investitionsfragen, konsultieren Sie bitte qualifizierte Fachberatung.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Northern Data AG

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 34 87 52 25

E-Mail: info@northerndata.de

Internet: www.northerndata.de

ISIN: DE000A0SMU87

WKN: A0SMU8

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate

Exchange

