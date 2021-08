DGAP-News: Northern Data AG: Status Konzernabschluss 2020 und laufende Projekte (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Data AG":

Northern Data AG: Status Konzernabschluss 2020 und laufende Projekte

Northern Data AG: Status Konzernabschluss 2020 und laufende Projekte

03.08.2021

Northern Data AG: Status Konzernabschluss 2020 und laufende Projekte

Frankfurt am Main - 3. August 2021 - Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN:

DE000A0SMU87), ein führender Infrastrukturanbieter für Bitcoin-Mining und

andere HPC-Rechenzentrumslösungen, befindet sich weiterhin in der Prüfung

des Konzernabschlusses 2020 durch ihren von der Hauptversammlung bestellten

Prüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Gesellschaft geht

derzeit davon aus, spätestens im September 2021 vorläufige Zahlen nach IFRS

veröffentlichen zu können und anschließend den Konzernabschluss für das

Geschäftsjahr 2020 vorzulegen. Der Abschluss der Prüfung und damit auch die

Ermittlung belastbarer vorläufiger Zahlen verzögern sich, da es sich um eine

Erstprüfung eines Blockchain-bezogenen Geschäftsmodells mit komplexer

Umstellung auf Berichterstattung gemäß IFRS handelt. Im Zuge der Aufstellung

ergaben sich komplexe Fragen der Umsatzlegung im Zusammenhang mit IFRS 15

sowie zu einer möglichen Konsolidierungspflicht eines großen Kunden gemäß

IFRS 10, woraus sich erhebliche Auswirkungen auf den Abschluss nach IFRS

ergeben könnten, ohne dass sich dies auf die Liquidität oder

Geschäftsaussichten von Northern Data auswirken würde. Die Prognose 2020

wurde ohne Berücksichtigung von Umstellungseffekten auf IFRS erstellt. Wie

seit dem Halbjahresbericht 2020 bereits mehrfach kommuniziert, wird der

Konzernabschluss 2020 durch die Umstellung auf IFRS voraussichtlich nicht

unerhebliche Abweichungen von den zuvor verwendeten Werten enthalten, ohne

dass diese aufgrund der Komplexität der IFRS-Umstellung bislang belastbar

beziffert werden können.

Die kundenseitige Nachfrage nach Hosting-Dienstleistungen ist in den

vergangenen Monaten weiter stark gestiegen. Wie bereits im April 2021

vermeldet, befindet sich Northern Data daher in Gesprächen zum Erwerb unter

anderem von Beteiligungen und weiteren Vermögenswerten, die durch Barmittel

und/oder weitere Kapitalmaßnahmen, insbesondere evtl. auch kurzfristig

Sachkapitalerhöhungen, erworben werden könnten. Die ebenfalls im April 2021

angekündigte Prüfung des Wechsels an einen Börsenplatz mit höheren

Transparenzanforderungen, voraussichtlich an die NASDAQ, wird parallel mit

Nachdruck vorangetrieben.

Über Northern Data:

Die Northern Data AG entwickelt und betreibt globale Infrastrukturlösungen

im Bereich High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen liefert mit

seinen kundenspezifischen Lösungen die Infrastruktur für diverse

HPC-Anwendungen in Bereichen wie Bitcoin Mining, Blockchain, Künstliche

Intelligenz, Big Data Analytics, IoT oder Rendering. Das international

tätige Unternehmen ist auf dem Weg ein führendes Unternehmen im Bereich der

GPU-basierten-HPC-Lösungen zu werden. Northern Data bietet seine

HPC-Lösungen sowohl in großen, stationären Rechenzentren an als auch in

mobilen Hightech-Rechenzentren, die an jedem Standort weltweit aufgestellt

werden können. Dabei kombiniert das Unternehmen selbst entwickelte Soft- und

Hardware mit intelligenten Konzepten und einer besonders nachhaltigen

Kühltechnologie. Der Northern Data Konzern beschäftigt aktuell rund 200

Mitarbeiter.

Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

°