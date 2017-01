DGAP-News: Nordex-Gruppe erhöht Auftragseingang 2016 auf über 3,3 Mrd. Euro (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex-Gruppe erhöht Auftragseingang 2016 auf über 3,3 Mrd.



11.01.2017 / 15:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Nordex-Gruppe erhöht Auftragseingang 2016 auf über 3,3 Mrd. Euro

- Auftragseingang plus 33,6% - Merger mit AWP treibt Wachstum in Süd- und Nordamerika - Ziel für Working-Capital-Quote erreicht

Hamburg, 11. Januar 2016. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016 erhöhte die Nordex-Gruppe (ISIN DE000A0D6554) ihren Auftragseingang um 33,6% auf 3,30 Mrd. EUR (2015: 2,47 Mrd. EUR). In Folge des Zusammenschlusses mit der Acciona Windpower, die zum 1. April 2016 erfolgte, verbreiterte sich die regionale Verteilung des Neugeschäfts, wie beabsichtigt.

Der Anteil der Regionen Süd- und Nordamerika am Auftragseingang verbesserte sich auf rund 34% (2015: 10%). Allein in Südamerika erzielte das Unternehmen ein Neugeschäft von 560 Mio. EUR. In den USA erreichte Nordex mit Aufträgen im Wert von etwa 550 Mio. EUR sein Ziel. Hierin enthalten waren rund 170 Mio. EUR so genannte "Safe Harbour"-Transaktionen, mit denen Nordex seinen Kunden einen Steuervorteil für später zu erfolgende Lieferungen sichert. Der Hersteller erwartet, dass diese Verträge zu Folgeaufträgen führen werden, die dann ein Mehrfaches des anfänglichen Lieferumfangs betragen können.

Europa und Afrika trugen 65% zum gesamten Auftragseingang bei (2015: 90%). In Deutschland unterstrich die Gruppe ihre starke Position. Hier steigerte Nordex den Wert der Neuaufträge um gut 28 Prozent auf über 1,17 Mrd. EUR (2015: 915 Mio. EUR).

Durch die Verschiebung eines Großauftrags in Südamerika lag der Auftragseingang um knapp 3 Prozent unter dem Jahreszielwert der Gesellschaft.

Im Zusammenhang mit der guten Entwicklung des Zahlungseingangs ist bereits heute deutlich, dass die Working-Capital-Quote wie geplant zum Jahresende 2016 unter 5 Prozent betrug. Den genauen Wert teilt das Unternehmen Ende Februar mit der Vorlage des vorläufigen Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 mit.

Ansprechpartner für Rückfragen:

Nordex SE Ralf Peters Telefon: 040 / 300 30 - 1522 rpeters@nordex-online.com

