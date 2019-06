DGAP-News: Nordex Group und FAdeA feiern offizielle Eröffnung einer Produktionsstätte für Windkraftanlagen in Córdoba, Argentinien (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex Group und FAdeA feiern offizielle Eröffnung einer Produktionsstätte für Windkraftanlagen in Córdoba, Argentinien

^

DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Nordex Group und FAdeA feiern offizielle Eröffnung einer Produktionsstätte

für Windkraftanlagen in Córdoba, Argentinien

06.06.2019 / 09:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- Erstes Produktionswerk für Windkraftanlagen in Córdoba, Argentinien

- Ein wichtiger Schritt, um diesem boomenden Industriesektor einen Mehrwert

im Land zu verschaffen.

- Produktionsstätte wird zu neuen Arbeitsplätzen in der Region führen.

Hamburg, Córdoba, 6. Juni 2019. Gemeinsam mit seinem Kooperationspartner

Fábrica Argentina de Aviones "Brig. San Martin" S.A (kurz FAdeA), dem

argentinischen Präsidenten Mauricio Macri und Vertretern aus der Wirtschaft

feierte die Nordex Group am 5. Juni 2019 mit einem Festakt die Eröffnung des

argentinischen Produktionswerks in Córdoba.

Die Vereinbarung zwischen der Nordex Group und der FAdeA über den Bau einer

lokalen Montagelinie wurde im Dezember 2018 geschlossen. Mitte April

startete die Produktion und die ersten Maschinenhäuser des Typs AW132/3300

sind bereits für Projekte des Stromversorgers AES Generación S.A. vom Band

gerollt.

Das Werk positioniert die Nordex Group als heimischen Anbieter in einem

stark aufstrebenden Windmarkt mit guten Windbedingungen. Die Montagehalle

ist auf eine Jahreskapazität von bis zu 500 MW ausgelegt. Hier werden

Maschinenhäuser und Naben produziert. Zudem sieht die Nordex Group die

Errichtung von drei lokalen Fertigungen für Betontürme mit Subunternehmen im

Land vor. Dies erhöht den Anteil der lokalen Wertschöpfung an den vor Ort

produzierten und installierten Turbinen der Nordex Group. Kunden profitieren

von erheblichen Steuervorteilen und deshalb geringen Energiekosten.

José Luis Blanco, CEO der Nordex Group sagte: "Als internationales

Unternehmen, ist lokale Fertigung nahe an unseren Vertriebsregionen ein

wesentlicher Bestandteil unserer Expansionsstrategie. Bislang waren wir in

Argentinien sehr erfolgreich, wie Aufträge über mehr als 600 MW in den

letzten zwei Jahren zeigen. Argentinien verfügt über einige der besten

Windressourcen der Welt und ist gut positioniert, um ein wichtiger

Windenergiemarkt zu werden. Diesen Boom werden Maschinen der

Multi-Megawatt-Klasse, auf die wir uns hier im Werk spezialisieren,

maßgeblich mittragen."

Im Produktionswerk in Córdoba werden bis zu 100 Fachkräfte eingestellt, in

den Betonturmwerken werden zusätzlich jeweils 200 weitere Arbeitskräfte

beschäftigt.

Antonio Beltramone, Präsident der FAdeA, sagte: "Dieses Werk ist ein neuer

Beweis dafür, dass Transparenz, Engagement und Teamarbeit schlimme Szenarien

umkehren können. Noch vor acht Monaten war dieser Ort eine verlassene Halle.

Dank des Vertrauens von Nordex und der Unterstützung vieler Menschen

verfügen wir nun über eine Produktionsstätte mit modernster Technologie."

Und fügte hinzu: "Heute bietet die FAdeA die größte Vielfalt an

Dienstleistungen in ihrer Geschichte an. Es ist eine Ehre, in der FAdeA das

erste Produktionswerk für Windenergieanlagen in Córdoba zu haben. Wieder

einmal ist FAdeA eine wichtige Quelle für industriellen Wohlstand."

Fábrica Argentina de Aviones "Brig. San Martin" S.A im Profil

FAdeA ist ein börsennotiertes Unternehmen, das dem argentinischen

Verteidigungsministerium unterstellt ist und verfügt über mehr als 90 Jahre

Erfahrung in der Luftfahrttechnik. Das Unternehmen hat sich strategisch neu

ausgerichtet und ist in neuen internationalen Geschäftsfeldern mit

Industriepartnern aus dem zivilen und militärischen Segment aktiv. Zu diesen

zählen jetzt auch die Erneuerbaren Energien.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten

installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum

Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA,

Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm

konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf

die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen

mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Kontakt Presse:

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com

Kontakt Investoren:

Felix Zander

Telefon: 040 / 300 30 - 1116

fzander@nordex-online.com

---------------------------------------------------------------------------

06.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nordex SE

Erich-Schlesinger-Straße 50

18059 Rostock

Deutschland

Telefon: +49 381 6663 3300

Fax: +49 381 6663 3339

E-Mail: info@nordex-online.com

Internet: www.nordex-online.com

ISIN: DE000A0D6554

WKN: A0D655

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 820451

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

820451 06.06.2019

°