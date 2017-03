DGAP-News: NorCom festigt Positionierung als Big Data Dienstleister der Automobilbranche (deutsch)

NorCom festigt Positionierung als Big Data Dienstleister der Automobilbranche

^ DGAP-News: NorCom Information Technology AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge NorCom festigt Positionierung als Big Data Dienstleister der Automobilbranche

13.03.2017 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* Internationaler Automobilkonzern entscheidet sich für NorCom Big Data Lösung.

* DaSense schafft innovative, benutzerfreundliche Umgebung zur Analyse von Big Data.

Die intelligente und leistungsfähige Big Data Analyse-Plattform DaSense der NorCom Information Technology AG kann ihre Effektivität nun bei einem großen deutschen Automobilkonzern unter Beweis stellen. DaSense wird, als strategische Komponente, für das Management und die gesamtheitliche Analyse von Daten, die an verteilten Standorten im Entwicklungsbereich "Autonomes Fahren" generiert werden, eingesetzt. Dabei punktet DaSense vor allem durch die Unterstützung vieler verschiedener BigData Workloads, von klassischen statistischen Auswertungen bis hin zur Unterstützung von GPUs und modernen neuronalen Netzen im Bereich Image Understanding.

DaSense ist eine extrem performante, branchenunabhängige Entwicklungsplattform für die Analyse, das Auswerten und das Management von beliebig vielen, weltweiten verteilten Data Lakes. Es gibt keine Größenbegrenzungen der Datenmengen und sie können sowohl "On Premise", in der Cloud oder gemischt verteilt sein. DaSense unterstützt bei der Analyse multipler heterogener Data Lakes und multipler Analyse-Stacks. DaSense kann damit in sämtlichen Branchen und Konfigurationen eingesetzt werden. Die wichtigsten Funktionskomplexe, die in der aktuellen Version unterstützt werden, sind:

* Security als Voraussetzung für den Enterprise-Einsatz

* Analyse von heterogenen, weltweit verteilten Data Lakes

* Analyse und Management von heterogenen und semi-strukturierte Daten

* Kollaborationsfunktionen für eine effiziente Zusammenarbeit global verteilter Projektteams

* Interaktive Analyse der Ergebnis-Daten

* DaSense bietet die perfekte Basis für die Entwicklung von Analyse-Apps aller Art

* DaSense kombiniert DataScience und Enterprise Anforderungen durch Integration der klassischen Produktionseinführung (Development-, Test- und Produktions-Umgebungen) im Workflow.

"Für unser innovatives Produkt DaSense ist die Beauftragung durch ein namhaftes, international agierendes Unternehmen eine große Bestätigung und Beweis für die Leistungsfähigkeit der Software", so Dr. Tobias Abthoff, Vorstand der NorCom IT AG. "Die Branchenunabhängigkeit der Software und diese weitere Referenz ermöglichen uns eine starke Positionierung im Markt und eröffnen eine gute Ausgangslage für Gespräche mit weiteren interessierten Unternehmen.

_________________________________________________________________

NorCom ist ein Full-Chain-Supplier für Big Data-Solutions. Hochqualifizierte Consultants und Data Scientists entwickeln Ihrer Geschäftsstrategie entsprechend bedarfsgerechte Big Data- und Datenmanagement-Lösungen. Neben unseren Standard-Produkten bieten unsere Software-Experten kundenspezifische Individualanwendungen. Unsere Operations-Spezialisten gewährleisten den reibungslosen Betrieb Ihrer neuen Lösung.

Kontakt: NorCom Information Technology AG Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de

---------------------------------------------------------------------------

13.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology AG Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

553177 13.03.2017

°