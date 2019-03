DGAP-News: Newron gibt Geschäftsergebnisse 2018 und Ausblick 2019 bekannt (deutsch)

Newron gibt Geschäftsergebnisse 2018 und Ausblick 2019 bekannt

^

Newron gibt Geschäftsergebnisse 2018 und Ausblick 2019 bekannt

05.03.2019 / 07:04

Newron gibt Geschäftsergebnisse 2018 und Ausblick 2019 bekannt

Mailand, Italien - 5. März 2019 - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron"),

ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger

Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren

Nervensystems konzentriert, gibt heute die finanziellen und operativen

Highlights des zum 31. Dezember endenden Geschäftsjahres 2018 sowie einen

Ausblick auf 2019 bekannt.

Höhepunkte:

Sarizotan (Rett-Syndrome)

* Newron hat die Rekrutierung für die Phase-III-STARS-Studie erfolgreich

abgeschlossen; Ergebnisse der Studie werden für Q4 2019 erwartet

* Am R&D Day in New York City präsentierte Newron im Oktober Ausgangswerte

von über 100 Patienten, die in der STARS-Studie behandelt wurden; diese

Daten deuten unter anderem darauf hin, dass bis zu 70 Prozent der

Patienten, die am Rett-Syndrom leiden, pro Stunde Wachzeit im

Durchschnitt 22 Episoden klinisch signifikanter Apnoen erleiden

* Newron nahm an der internationalen Konferenz "Rett Syndrome Research,

Towards the Future" in Rom teil und präsentierte ein Update zur ersten

internationalen "Burden of Illness" (BOI) Studie des Rett-Syndroms

Evenamide (Schizophrenie)

* Newron hat in Gesprächen mit den Zulassungsbehörden in Europa, den USA

und Kanada eine Einigung über ein Phase-III-Programm, welches zwei

zulassungsrelevante Wirksamkeitsstudien umfasst, erzielt. Die

Vorbereitungen verlaufen nach Plan und das Studienprogramm soll in Q2

2019 beginnen:

* eine Studie an Patienten mit chronischer Schizophrenie, die aus

ihrer derzeitigen atypischen antipsychotischen Monotherapie nur

unzureichenden Nutzen für die Symptome ihrer Psychose ziehen

* die zweite Studie wird mit Patienten mit behandlungsresistenter

Schizophrenie durchgeführt, deren psychotische Symptome nicht

ausreichend auf die Behandlung mit Clozapin ansprechen

Xadago(R)/safinamide (Parkinson)

* Zambon und seine regionalen Partner haben die Zulassung für

Xadago(R)/safinamide

in Australien, Kanada, Brasilien und Kolumbien erhalten; die

Markteinführungen in diesen Territorien werden innerhalb der nächsten

zwölf Monate erwartet

* Die Zulassungsdossiers für Xadago(R) werden derzeit in Mexiko und Israel

geprüft

* Zambon befindet sich in Gesprächen über weitere Vertriebsvereinbarungen

für Xadago(R) in Südeuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika

* Meiji Seika Pharma gab bekannt, dass der primäre Endpunkt in einer

Phase-II/III-Studie mit Safinamide bei Patienten mit Parkinson in Japan

erreicht wurde, und hat anschließend die Zulassung in diesem Markt

beantragt

* Zambon hat Gespräche mit der US-Zulassungsbehörde FDA über das Design

einer potenziell zulassungsrelevanten Wirksamkeitsstudie zur Bewertung

der Effekte von Xadago(R)/safinamide bei Patienten mit

levodopa-induzierter Dyskinesie (PD LID) abgeschlossen; diese Studie

soll im H1 2019 beginnen

Corporate

* Newron hat sich von der Europäischen Investitionsbank langfristige

Mittel in Höhe von bis zu 40 Mio. EUR für den Ausbau der F&E-Aktivitäten

und zur Unterstützung der zulassungsrelevanten und

post-Zulassung-Entwicklungsprogramme des Unternehmens im Bereich der

Erkrankungen des zentralen Nervensystems gesichert. Unter Einbeziehung

der liquiden Mittel sowie der kurzfristigen Finanzinstrumente verfügt

das Unternehmen über insgesamt bis zu 84 Mio. EUR an liquiden Mitteln,

die die Fortführung seiner Entwicklungsprogramme und Aktivitäten über

das Jahr 2020 hinaus abdecken

* Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2018 stimmten die Aktionäre von

Newron allen Beschlüssen zu, einschließlich der Erteilung der

Genehmigung für den Verwaltungsrat,

* Aktien und/oder Wandelanleihen bis zu einem Betrag von EUR

1.426.987,60 auszugeben,

* American Depositary Shares zu schaffen und sie an der Nasdaq oder an

einem anderen Markt in den Vereinigten Staaten von Amerika zu

notieren

Stefan Weber, Chief Executive Officer von Newron, kommentierte:

"Insgesamt war 2018 ein sehr produktives Jahr für das Unternehmen. Wir haben

zusammen mit unseren globalen Partnern in jedem unserer

Entwicklungsprogramme bedeutende Fortschritte erzielt. Unsere STARS-Studie

hat einen wichtigen Meilenstein erreicht, und das klinische Programm von

Evenamide soll plangemäss in Q2 2019 beginnen. Aufmerksam verfolgten wir

auch über die Fortschritte unserer Partner weltweit mit Xadago(R)/safinamide.

Wir bleiben unseren Aktionären zu Dank verpflichtet, die dem Verwaltungsrat

die Möglichkeit gewährt haben, zusätzliche Aktien zu generieren, und ihm die

Vollmacht zur Schaffung von American Depositary Shares und zu deren

potenzieller Notierung an US-Börsen erteilt haben. Diese Option erwägen wir.

Wir erwarten daher ein spannendes Jahr 2019."

Sarizotan: Behandlung von Atmungsstörungen bei Rett-Syndrom-Patienten

Im Berichtsjahr hat Newron mit seinem Wirkstoff Sarizotan für Patienten mit

Rett-Syndrom bedeutende Fortschritte erzielt. Die Rekrutierung der

STARS-Studie wurde mit mehr als 130 untersuchten und zur Studienteilnahme

qualifizierten Rett-Syndrom-Patienten abgeschlossen. Im Rahmen der Studie

wurden Ausgangswerte erhoben, wonach bis zu 70 Prozent der Patienten

signifikante Apnoen erleiden, d.h. sie verbringen mindestens 10 Prozent

ihrer Zeit ohne Atmung. Infolgedessen kann die Sauerstoffsättigung bei

diesen Patienten insgesamt bis zu 48 Minuten pro Stunde unter 90 Prozent

fallen. Bisher wurde die Behandlung mit Sarizotan gut vertragen, mit einer

sehr geringen Abbruchrate aufgrund von Nebenwirkungen oder mangelnder

Wirksamkeit. Etwa 90 Prozent der Patienten, die die 24-wöchige doppelblinde

Untersuchungsperiode abgeschlossen haben, wurden in die langfristige

Open-Label-Erweiterung überführt. Die Ergebnisse der Studie werden

voraussichtlich im Q4 2019 veröffentlicht.

Darüber hinaus informierte Newron während des "Rett Awareness Monats" im

September 2018 auf einer internationalen Konferenz in Rom, Italien, über die

weltweit erste International "Burden of Illness" (BOI) Studie zum

Rett-Syndrom. Die Studie soll bisher fehlende Informationen über die

menschlichen und finanziellen Kosten des Rett-Syndroms für Patienten und

deren Familien sowie Pflegekräfte und andere medizinische Fachkräfte

sammeln. Die BOI-Studie wird parallel zu Newrons zulassungsrelevanter

Phase-III-STARS-Studie bei Patienten mit Rett-Syndrom durchgeführt.

Evenamide: Neudefinition der Behandlung von Schizophrenie-Patienten, die

schlecht oder gar nicht auf ihre Therapie ansprechen

Newrons Phase-III-Entwicklungsprogramm für Evenamide hat 2018 gute

Fortschritte gemacht und soll im Q2 2019 nach Gesprächen mit der

Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), der US-amerikanischen Food and Drug

Administration (FDA) und der kanadischen HPB planmäßig beginnen. Das

Entwicklungsprogramm von Evenamide besteht aus zwei zulassungsrelevanten

Wirksamkeitsstudien bei Patienten mit Schizophrenie; einer Studie bei

Patienten mit einer Verschlechterung der Psychose während der Behandlung mit

atypischen Antipsychotika und der anderen Studie bei behandlungsresistenten

Schizophreniepatienten, die nicht auf Clozapin ansprechen. Positive

Ergebnisse beider Studien könnten zur Zulassung Evenamides als neuer

Zusatztherapie für Patienten mit Schizophrenie, die auf ihre aktuelle

Medikation nicht ausreichend ansprechen, führen.

Xadago(R)/safinamide: Fortlaufende kommerzielle Fortschritte auf der ganzen

Welt

2018 und Anfang 2019 haben Newrons Partner Zambon und deren regionale

Partner in Australien, Kanada, Brasilien und Kolumbien die Zulassung für

Xadago(R)/safinamide für Parkinson-Patienten erhalten; die Markteinführung

in diesen Märkten wird innerhalb der nächsten zwölf Monate erwartet. Darüber

hinaus wurde Xadago(R) den Patienten in Frankreich ohne Kostenerstattung zur

Verfügung gestellt. Newron's Partner Meiji Seika Pharma gab bekannt, dass

der primäre Endpunkt in einer Phase-II/III-Studie mit Safinamide bei

Patienten mit Parkinson in Japan erreicht wurde, und hat daraufhin die

Zulassung in diesem Markt beantragt.

Derzeit werden in Mexiko und Israel die Dossiers für die Marktzulassung von

Xadago(R)/safinamide geprüft; darüber hinaus ist Zambon in laufenden

Verhandlungen über weitere Xadago(R)-Vertriebsvereinbarungen in Südeuropa,

dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika. Zambon hat auch Gespräche mit der

US-Zulassungsbehörde FDA über das Design einer potenziell

zulassungsrelevanten Wirksamkeitsstudie zur Bewertung der Effekte von

Xadago(R)/safinamide bei Patienten mit levodopa-induzierter Dyskinesie (PD

LID) abgeschlossen; diese Studie soll in H1 2019 beginnen.

Seit 2015 wurde Safinamide in 14 EU-Ländern, der Schweiz und den USA

eingeführt; 2018 stiegen die Umsatzbeteiligungen von Newron aus diesen

Territorien gegenüber 2017 um 41% auf 4,0 Mio. EUR.

Finanzielle Highlights:

* Die Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen sind um 41% gestiegen, von EUR 2,9

Mio. in 2017 auf EUR 4,0 Mio. in 2018

* Die Gesamterträge sind in der Berichtsperiode von EUR 13,4 Mio. im Jahr

2017 auf EUR 4,0 Mio. gesunken, hauptsächlich durch einmalige

Meilensteinzahlungen von Zambon im Jahr 2017 (keine Meilensteinzahlungen

2018 verglichen mit EUR 10,4 Mio in 2017)

* Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sind auf EUR 9,8 Mio.

gestiegen (2017: EUR 8,6 Mio.), nach Abzug einer italienischen

Steuergutschrift für Forschung und Entwicklung in Höhe von EUR 5,9 Mio

* Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftigkeit ist auf EUR 16,1 Mio.

gestiegen (2017: EUR 8,4 Mio.)

* 2018 hat Newron eine Langfrist-Finanzierungsvereinbarung über bis zu EUR

40 Mio. mit der Europäischen Investitionsbank geschlossen

* Newrons liquide Mittel, einschließlich kurzfristiger Finanzinstrumente,

beliefen sich zum Jahresende auf EUR 43,9 Mio. (2017: EUR 60,1 Mio.)

Finanzkennzahlen (IFRS):

In Tausend EUR (ausser Angaben je Aktie)

2018 2017

Lizenzerträge - 10.430

Umsatzbeteiligungen 4.025 2.855

Sonstige Erträge 0 143

Gesamterträge 4.025 13.428

Forschungsund Entwicklungsaufwendungen, netto 9.835 8.596

Operativer Verlust 14.978 4.346

Finanzertrag/Finanzverlust (41) (955)

Nettoverlust 15.035 5.282

Verlust je Aktie 0,84 0,32

Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 16.108 8.404

Liquide Mittel einschließlich kurzfristiger 43.853 60.081

Finanzinstrumente

Gesamtvermögen 59.731 73.024

Newrons vollständiger Geschäftsbericht 2018 ist unter

www.newron.com/financial-report-2018 verfügbar.

Ausblick für 2019:

"2019 wird ein entscheidendes Jahr für unser Unternehmen. Wir freuen uns,

unser Phase-III-Programm mit Evenamide - bestehend aus zwei

zulassungsrelevanten Studien - in Q2 2019 zu starten und erwarten die

Ergebnisse unserer STARS-Phase-III-Studie mit Sarizotan in Q4 2019. Darüber

hinaus erwarten wir weitere Zulassungen und Markteinführungen von

Xadago(R)/safinamide

im Laufe des Jahres 2019 sowie den Start einer potenziell

zulassungsrelevanten Wirksamkeitsstudie zur Bewertung der Effekte dieses

Wirkstoffs bei Patienten mit levodopa-induzierter Dyskinesie im ersten

Halbjahr 2019 durch unseren Partner Zambon. Unsere verfügbaren Mittel

betrugen am Jahresanfang insgesamt bis zu EUR 84 Mio. Damit können die

aktuell vorhergesehenen Entwicklungsprogramme und die operativen Tätigkeiten

von Newron über das Jahr 2020 hinaus finanziert werden", kommentiert Stefan

Weber, CEO von Newron.

Tagesordnung der Generalversammlung 2019:

Der Verwaltungsrat von Newron hat die folgende Traktandenliste für die

Generalversammlung am 2. April 2019 genehmigt, die am Hauptsitz des

Unternehmens in Bresso (Mi), Italien, ab 10 Uhr MESZ stattfinden wird. Die

offizielle Einberufung der Aktionäre wird am oder um den 5. März herum in

den statutarisch vorgesehenen Publikationsorganen veröffentlicht. Die

vollständige Einladung sowie ergänzende Materialien werden am gleichen Tag

auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. Die Traktanden sind wie

folgt:

1. Genehmigung der Bilanz per 31. Dezember 2018

2. Wahl der Revisionsstelle für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 und damit

bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 sowie

Festlegung ihrer Honorare

3. Wahl der Revisionsgesellschaft für den Zeitraum 2019-2021

Einwahl in die Konferenz für Analysten/Investoren/Journalisten am 5. März

2018, 15-16 Uhr MEZ

Das Managementteam von Newron stellt die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018

vor und gibt ein Unternehmens-Update sowie einen Ausblick auf 2019 (in

englischer Sprache). Die Telefonkonferenz ist unter folgenden Einwahlnummern

zugänglich:

* Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00

* Großbritannien: +44 (0) 207 107 0613

* USA: +1 (1) 631 570 5613

* Italien: +39 (0) 2 805 88 20

Die für die Präsentation verwendeten Unterlagen sind verfügbar unter

https://www.newron.com/downloads/reports-presentations--webcasts/2019

Anstehende Veranstaltungen:

* Generalversammlung: 2. April 2019

* Halbjahresbericht 2019: 12. September 2018

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf

neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren

Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im

italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago(R) (Safinamide) ist in

der EU, der Schweiz, den USA, Australien, Kanada, Brasilien und Kolumbien

für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von Newron's

Partner Zambon vertrieben. US WorldMeds besitzt die Vermarktungsrechte in

den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan

und anderen Schlüsselregionen Asiens. Über Xadago(R) für die

Parkinson-Krankheit hinaus verfügt Newron über eine starke Pipeline

vielversprechender Behandlungen für Patienten mit seltenen Erkrankungen, die

sich in unterschiedlichen Stadien der klinischen Entwicklung befinden. Dazu

gehören Sarizotan für das Rett-Syndrom und Ralfinamide für Patienten mit

bestimmten seltenen Schmerzindikationen. Newron entwickelt darüber hinaus

Evenamide als mögliche erste Begleittherapie zur Behandlung von Patienten

mit Positivsymptomen der Schizophrenie. Weitere Informationen unter

www.newron.com

Für weitere Informationen:

Newron

Stefan Weber - CEO

+39 02 6103 46 26

pr@newron.com

Großbritannien/Europa

Julia Phillips / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting

+44 20 3727 1000

SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz

Martin Meier-Pfister, IRF

+41 43 244 81 40

meier-pfister@irf-reputation.ch

Deutschland/Europa

Anne Hennecke, MC Services

+49 211 52925222

anne.hennecke@mc-services.eu

USA

Paul Sagan, LaVoieHealthScience

+1 617 374 8800, Ext. 112

psagan@lavoiehealthscience.com

