DGAP-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron berichtet über das Halbjahresergebnis 2019 (deutsch)

Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron berichtet über das Halbjahresergebnis 2019

^

DGAP-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron berichtet über das Halbjahresergebnis

2019

12.09.2019 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Newron berichtet über das Halbjahresergebnis 2019

Mailand, Italien - 12. September 2019 - Newron Pharmaceuticals S.p.A.

("Newron"; SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen

des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gibt heute

Ergebnisse für das zum 30. Juni 2019 endende erste Halbjahr bekannt.

Höhepunkte des ersten Halbjahres 2019:

Sarizotan (Rett-Syndrom)

* Rekrutierung von 129 Patienten der Phase-III-STARS (Sarizotan for the

Treatment of Apneas in Rett Syndrome) Studie erfolgreich abgeschlossen;

Ergebnisse werden im 4. Quartal 2019 erwartet; positive Ergebnisse

könnten zur Zulassung als erste Therapie für das Rett-Syndrom führen

* Laufende «Burden-of-Illness»-Studie weiter fortgeschritten (Start der

Erhebung in den USA im Oktober 2019)

Xadago(R)/safinamide (Parkinson)

* Weitere Markteinführungen durch Zambon und der regionalen Partner in

Australien und Kanada; zusätzliche Marktzulassungen in Brasilien,

Kolumbien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (nach Ende der

Berichtsperiode)

* Zambon wird voraussichtlich eine potenziell zulassungsrelevante

Wirksamkeitsstudie bei Parkinson-Patienten mit Levodopa-induzierter

Dyskinesie (PD LID) im 2. Halbjahr 2019 starten

Evenamide (Schizophrenie)

* Laufende Gespräche mit der US-Zulassungsbehörde FDA über zwei potenziell

zulassungsrelevante Wirksamkeitsstudien

* Newron plant, vor dem Start des vorgeschlagenen

Phase-III-Entwicklungsprogramms mit Evenamide zusätzliche explorative

Kurzfriststudien durchzuführen, um die in einem Schreiben der FDA

aufgeworfenen Bedenken hinsichtlich der Ergebnisse kürzlich

abgeschlossener präklinischer Studien zu adressieren

Corporate

* Erste Tranche (EUR 10 Mio.) aus der Finanzierungsvereinbarung (von bis

zu EUR 40 Mio.) von der Europäischen Investitionsbank erhalten

* Liquide Mittel (einschliesslich sonstiger kurzfristiger Vermögenswerte)

von EUR 39,4 Mio. per Ende der Berichtsperiode

Stefan Weber, Chief Executive Officer von Newron kommentierte: «Das erste

Halbjahr 2019 war erneut eine produktive Periode für Newron. Der anhaltende

Erfolg unserer Partner weltweit bei der Zulassung und Markteinführung von

Safinamide stimmt uns zuversichtlich und wir erwarten mit Spannung die

Ergebnisse unserer laufenden Studie mit Sarizotan. Wir sind überzeugt, dass

wir die Fragen der FDA rund um Evenamide zufriedenstellend beantworten

können und freuen uns darauf, Sie zu unserer innovativen

Entwicklungspipeline und dem kommerziellen Erfolg im weiteren Jahresverlauf

auf dem Laufenden zu halten».

Sarizotan: Patientenrekrutierung abgeschlossen

Im ersten Halbjahr 2019 schloss Newron die Patientenrekrutierung für die

laufende klinische Studie STARS offiziell ab. Insgesamt 129 Patienten mit

Rett-Syndrom wurden qualifiziert und in diese Phase-III-Studie

eingeschlossen, deren Ergebnisse im 4. Quartal 2019 erwartet werden. Von den

Patienten, die die 24-wöchige Doppelblind-Phase abgeschlossen haben, setzten

mehr als 85 Prozent ihre Teilnahme an der Studie in der langfristigen

Open-Label-Erweiterung fort. Dies ist ein Indikator für den sehr grossen

medizinischen Bedarf in dieser schwerwiegenden Indikation und zeigt das

Potenzial einer neuen Behandlungsoption wie Sarizotan.

Xadago(R)/safinamide: Weitere Zulassungen und Markteinführungen

Newron freut sich, bekannt geben zu können, dass Partner Zambon und die

regionalen Partner Safinamide erfolgreich in weiteren Ländern (Australien

und Kanada) eingeführt und zusätzliche Marktzulassungen erhalten haben

(Brasilien, Kolumbien sowie nach Ende der Berichtsperiode die Vereinigten

Arabischen Emirate). Safinamide wurde inzwischen in 18 Ländern erfolgreich

eingeführt, weitere Launches werden in den kommenden Monaten erwartet. Die

Einnahmen von Newron aus den vermarkteten Gebieten stiegen insgesamt um

11,2% gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode an, mit einer

vielversprechenden Wachstumsrate von 44% in den USA und einem einstelligen

Wachstum in den europäischen Gebieten.

Zambon setzt die Vorbereitungen zum Start einer potenziell

zulassungsrelevanten Studie fort, in der die Wirksamkeit von Safinamide bei

Patienten mit Levodopa-induzierter Dyskinesie untersucht werden soll; der

Start der Studie wird im zweiten Halbjahr 2019 erwartet.

Evenamide: Laufende Gespräche mit der US-FDA

Früher in diesem Jahr erhielt Newron eine Mitteilung der

US-Zulassungsbehörde FDA, die auf Bedenken hinsichtlich der Ergebnisse

kürzlich abgeschlossener präklinischer Studien hinweist. Newron interagiert

mit der FDA, um die Bedenken der Behörde zu verstehen, und plant die

Durchführung zusätzlicher explorativer Kurzfriststudien, um die von der FDA

aufgeworfenen Fragen vor Beginn des Phase-III-Entwicklungsprogramms zu

adressieren. Nach Abschluss der Interaktionen in den kommenden Wochen wird

Newron die Aktionäre und den Markt informieren.

Corporate: Neuer Handelsplatz in der EU und Finanzierung seitens EIB

Um den Handel von Newron-Aktien zu erleichtern und Investoren aus EU-Ländern

den Handel mit Newron-Aktien über EU-Broker zu ermöglichen, sind die Aktien

des Unternehmens jetzt auch im Primärmarkt der Düsseldorfer Börse mit Handel

auf XETRA, einer der führenden elektronischen Handelsplattformen in Europa,

notiert. Die Notiz an der Schweizer Börse ist von dieser Initiative nicht

betroffen, die SIX bleibt Newrons wichtigster Handelsplatz.

Im Rahmen der im letzten Jahr bekannt gegebenen Finanzierungsvereinbarung

mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) über bis zu EUR 40 Mio. erhielt

Newron Anfang Juli 2019 die erste Tranche in Höhe von EUR 10 Mio. Diese wird

in erster Linie Newrons Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten fördern und

die zulassungsrelevanten und post-Zulassungs- Entwicklungs- programme des

Unternehmens im Bereich der Erkrankungen des zentralen Nervensystems

unterstützen.

Finanzielle Highlights:

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 wies Newron einen Nettoverlust

von EUR 14,0 Mio. aus, verglichen mit EUR 7,6 Mio. im gleichen Zeitraum

2018. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die erwarteten erhöhten

Investitionen in die laufende STARS-Studie mit Sarizotan und die

abgeschlossenen Vorbereitungen für das Phase-III-Entwicklungsprogramm mit

Evenamide zurückzuführen.

Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit stieg auf EUR 14,7 Mio.

verglichen mit EUR 9,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2018. Die von Zambon

erhaltenen Zahlungen für Xadago(R)/safinamide stiegen um 11,2% (EUR 2,2 Mio.

gegenüber EUR 2,0 Mio. im ersten Halbjahr 2018). Die F&E-Aufwendungen von

Newron sind deutlich gestiegen - von EUR 5,0 Mio. im ersten Halbjahr 2018

auf EUR 10,3 Mio. Newron hat erneut von italienischen F&E-Steuergutschriften

in Höhe von EUR 2,9 Mio. profitiert, die mit zukünftigen Steuer- und

Sozialbeitragszahlungen des Unternehmens verrechnet werden können. Im

Vorjahreszeitraum waren es EUR 2,6 Mio. Die allgemeinen und

Verwaltungskosten beliefen sich in den ersten sechs Monaten 2019 auf EUR 5,9

Mio. gegenüber EUR 4,4 Mio. im ersten Halbjahr 2018, was auf die Analyse

potenzieller zusätzlicher Listingoptionen sowie auf den Beginn der

Marktzugangsaktivitäten in Vorbereitung potenziell positiver Daten der

Sarizotan-Studie zurückzuführen ist. Die liquiden Mittel und sonstigen

kurzfristigen Vermögenswerte lagen zum 30. Juni 2019 bei EUR 39,4 Mio.

gegenüber EUR 43,9 Mio. zum Jahresende 2018.

Finanzkennzahlen (IFRS):

In Tausend EUR (außer Angaben je Aktie)

HY1 2019 HY1 2018 restated

(1)

Lizenzerträge/Umsatzbeteiligungen 2.232 2.008

Forschungsund (10.298) (5.028)

Entwicklungsaufwendungen

Allgemeine und Verwaltungskosten (5.934) (4.404)

Nettogewinn/-verlust (14.046) (7.581)

Gewinn/Verlust je Aktie - (0,79) (0,42)

unverwässert

Mittelabfluss aus der laufenden (14.729) (9.356)

Geschäftstätigkeit

Per 30. Per 30. Juni 2018

Juni 2019 restatet (1)

Liquide Mittel einschliesslich 39.408 43.853

kurzfristiger Finanzinstrumente

Gesamtvermögen 59.839 59.999

(1): Das Unternehmen wendet erstmals IFRS 16 Leasing an, was eine Anpassung

früherer Abschlüsse erfordert. Art und Auswirkung dieser Änderungen sind

gemäss IAS 34 im Anhang des Halbjahresberichtes 2019 angegeben.

Weitere Informationen sowie die vollständigen Finanzergebnisse entnehmen Sie

bitte Newrons Halbjahresbericht 2019, der unter

https://www.newron.com/financial-report-2019 verfügbar ist.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren

Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im

italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago(R) (safinamide) ist in

der EU, der Schweiz, den USA, Australien, Kanada, Brasilien und in den

Vereinigten Arabischen Emiraten für die Behandlung der Parkinson-Krankheit

zugelassen und wird von Newrons Partner Zambon vertrieben. US WorldMeds

besitzt die Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die

Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen

Asiens. Über Xadago(R) für die Parkinson-Krankheit hinaus verfügt Newron

über eine starke Pipeline vielversprechender Behandlungen für Patienten mit

seltenen Erkrankungen, die sich in unterschiedlichen Stadien der klinischen

Entwicklung befinden. Dazu gehören Sarizotan für das Rett-Syndrom und

Ralfinamide für Patienten mit bestimmten seltenen Schmerzindikationen.

Newron entwickelt darüber hinaus Evenamide als mögliche erste

Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit Positivsymptomen der

Schizophrenie. Weitere Informationen unter www.newron.com

Für weitere Informationen:

Newron

Stefan Weber - CEO

+39 02 6103 46 26

pr@newron.com

Grossbritannien/Europa

Julia Phillips / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting

+44 20 3727 1000

SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz

Martin Meier-Pfister, IRF

+41 43 244 81 40

meier-pfister@irf-reputation.ch

Deutschland/Europa

Anne Hennecke, MC Services

+49 211 52925222

anne.hennecke@mc-services.eu

USA

Paul Sagan, LaVoieHealthScience

+1 617 374 8800, Ext. 112

psagan@lavoiehealthscience.com

Important Notices

This document contains forward-looking statements, including (without

limitation) about (1) Newron' s ability to develop and expand its business,

successfully complete development of its current product candidates, the

timing of commencement of various clinical trials and receipt of data and

current and future collaborations for the development and commercialization

of its product candidates, (2) the market for drugs to treat CNS diseases

and pain conditions, (3) Newron's financial resources, and (4) assumptions

underlying any such statements. In some cases, these statements and

assumptions can be identified by the fact that they use words such as

"will", "anticipate", "estimate", "expect", "project", "intend", "plan",

"believe", "target", and other words and terms of similar meaning. All

statements, other than historical facts, contained herein regarding Newron's

strategy, goals, plans, future financial position, projected revenues and

costs and prospects are forward-looking statements.

By their very nature, such statements and assumptions involve inherent risks

and uncertainties, both general and specific, and risks exist that

predictions, forecasts, projections and other outcomes described, assumed or

implied therein will not be achieved. Future events and actual results could

differ materially from those set out in, contemplated by or underlying the

forward-looking statements due to a number of important factors. These

factors include (without limitation) (1) uncertainties in the discovery,

development or marketing of products, including without limitation

difficulties in enrolling clinical trials, negative results of clinical

trials or research projects or unexpected side effects, (2) delay or

inability in obtaining regulatory approvals or bringing products to market,

(3) future market acceptance of products, (4) loss of or inability to obtain

adequate protection for intellectual property rights, (5) inability to raise

additional funds, (6) success of existing and entry into future

collaborations and licensing agreements, (7) litigation, (8) loss of key

executive or other employees, (9) adverse publicity and news coverage, and

(10) competition, regulatory, legislative and judicial developments or

changes in market and/or overall economic conditions.

Newron may not actually achieve the plans, intentions or expectations

disclosed in forward-looking statements and assumptions underlying any such

statements may prove wrong. Investors should therefore not place undue

reliance on them. There can be no assurance that actual results of Newron's

research programs, development activities, commercialization plans,

collaborations and operations will not differ materially from the

expectations set out in such forward-looking statements or underlying

assumptions.

Newron does not undertake any obligation to publicly up-date or revise

forward looking statements except as may be required by applicable

regulations of the SIX Swiss Exchange where the shares of Newron are listed.

This document does not contain or constitute an offer or invitation to

purchase or subscribe for any securities of Newron and no part of it shall

form the basis of or be relied upon in connection with any contract or

commitment whatsoever.

---------------------------------------------------------------------------

12.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

872023 12.09.2019

°