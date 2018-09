DGAP-News: Newron 2018 R&D Day in New York am 31. Oktober - Save the Date (deutsch)

Newron 2018 R&D Day in New York am 31. Oktober - Save the Date

^

DGAP-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Newron 2018 R&D Day in New York am 31. Oktober - Save the Date

12.09.2018 / 07:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Newron 2018 R&D Day in New York am 31. Oktober - Save the Date

Mailand, Italien und Morristown, New Jersey, USA - 12. September 2018 -

Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron", SIX: NWRN), ein biopharmazeutisches

Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten

mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert,

gab heute bekannt, dass der R&D Day 2018 am 31. Oktober 2018 von 10:00 bis

13:00 Uhr lokaler Zeit in New York City stattfinden wird.

CEO Stefan Weber, CMO Ravi Anand und weitere Mitglieder der Management Teams

von Newron werden an diesem Anlass teilnehmen; dieser wird sich auf die

klinische und kommerzielle Pipeline, den regulatorischen Status sowie den

finanziellen Ausblick des Unternehmens fokussieren.

Zusätzlich zu den Präsentationen durch das Management Team von Newron wird

dieser R&D Day auch Präsentationen führender Experten der Gebiete

Schizophrenie, behandlungsresistente Schizophrenie und Rett Syndrom bieten.

Institutionelle Investoren, Analysten und Medienvertreter mit Interesse an

der Teilnahme melden sich bitte via E-Mail (

newron2018rdday@lavoiehealthscience.com) an, um weitere Details zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Vorab-Registrierung erforderlich ist, um am

Anlass persönlich teilzunehmen. Der R&D Day wird auch über einen

Live-Webcast auf der Website von Newron zugänglich sein.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf

neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren

Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im

italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago(R) (Safinamide) ist in

der EU und der Schweiz für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen

und wird von Newron's Partner Zambon vertrieben. US WorldMeds besitzt die

Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die

Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen

Asiens. Über Xadago(R) für die Parkinson-Krankheit hinaus verfügt Newron

über eine starke Pipeline vielversprechender Behandlungen für Patienten mit

seltenen Erkrankungen, die sich in unterschiedlichen Stadien der klinischen

Entwicklung befinden. Dazu gehören Sarizotan für das Rett-Syndrom und

Ralfinamide für Patienten mit bestimmten seltenen Schmerzindikationen.

Newron entwickelt darüber hinaus Evenamide als mögliche erste

Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit Positivsymptomen der

Schizophrenie. www.newron.com

Für weitere Informationen:

Newron

Stefan Weber - CEO

+39 02 6103 46 26

pr@newron.com

Grossbritannien/Europa

Julia Phillips / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting

+44 20 3727 1000

SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz

Martin Meier-Pfister, IRF Communications

+41 43 244 81 40

martin.meier-pfister@irfcom.ch

Deutschland/Europa

Anne Hennecke, MC Services

+49 211 52925222

anne.hennecke@mc-services.eu

USA

Paul Sagan, LaVoieHealthScience

+1 617 374 8800, Ext. 112

psagan@lavoiehealthscience.com

---------------------------------------------------------------------------

12.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

722513 12.09.2018

°