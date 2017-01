DGAP-News: Nevada Zinc Corporation: Nevada Zinc trifft weiterhin auf hohe Zinkgehalte: 17,49% Zink über 22,86 m (deutsch)

Nevada Zinc Corporation: Nevada Zinc trifft weiterhin auf hohe Zinkgehalte: 17,49% Zink über 22,86 m

DGAP-News: Nevada Zinc Corporation / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Zwischenbericht Nevada Zinc Corporation: Nevada Zinc trifft weiterhin auf hohe Zinkgehalte: 17,49% Zink über 22,86 m

11.01.2017 / 07:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Nevada Zinc trifft weiterhin auf hohe Zinkgehalte: 17,49% Zink über 22,86 m

Toronto, Ontario, Kanada. 11. Januar 2017. Nevada Zinc Corporation ("Nevada Zinc" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NZN) gibt die Analysenergebnisse der ersten 9 Bohrungen ihres Phase-5-Bohrprogramms auf dem unternehmenseigenen Projekt Lone Mountain (das "Projekt") bekannt.

Das Unternehmen hat erfolgreich das Phase-5-Programm abgeschlossen, das insgesamt 24 Bohrungen, die Durchführung einer zusätzlichen übertägigen geologischen Kartierung und Prospektionsarbeiten, einige begrenzte geophysikalische Testarbeiten und ebenfalls einige zusätzliche Tests der spezifischen Dichte des Erzmaterials umfasste. Das Unternehmen erwartet den Erhalt der Analysenergebnisse der restlichen 15 Bohrungen im Laufe dieses Monats.

Nevada Zincs President und CEO, Bruce Durham, äußerte sich dazu: "Diese ersten Ergebnisse der Phase 5, die einige Bohrungen aus den Gebieten Discovery und Mountain View Mine einschließen, dehnen die Grenzen der bekannten Vererzungsbereiche aus. Wir sind durch die Ergebnisse aus dieser Gruppe von Bohrungen sehr ermutigt und freuen uns auf den Eingang der restlichen Analysenergebnisse im Laufe des nächsten Monats. Die zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Bohrungen konzentrierten sich auf diese zwei Vererzungsbereiche, während wir einige Lücken in den Erzkörpern weiter füllen sowie insgesamt die Grenzen der Vererzungszonen erweitern."

Die wichtigsten Punkte

- Bohrung LM 16-71 durchteufte ab einer Bohrtiefe von 88 m eine signifikante hochgradige Zink-Blei-Vererzung über 22,86 m Länge mit 17,49% Zink und 1,23% Blei (18,72% Zink+Blei) südwestlich der historischen Abbaustätten auf der Liegenschaft Mountain View Mine.

- Die Bohrungen LM-16-63, 64 und 65 dehnten die Vererzung der Discovery Zone in Fallrichtung nach Norden bis Nordosten aus.

- Die Bohrung LM-16-64 durchteufte eine mächtige Zone mit Zinkvererzung ab 184,4 m Bohrtiefe mit durchschnittlich 3,99% Zink und 0,21% Blei über 53,34 m einschließlich eines 30,48 m langen Abschnitts mit durchschnittlich 5,99% Zink.

- Die Zinkvererzung der Discovery Zone verbleibt zur Tiefe und nach Nordosten jenseits der Bohrungen LM-16-63, 64 und 65 ungetestet.

- Die gesamte Zink- und Bleivererzung, die bis dato auf der Liegenschaft erbohrt wurde, ist keine sulfidische Vererzung (es ist für Metallgewinnungszwecke von Bedeutung, dass es kein Gemisch aus Sulfiden und Nicht-Sulfiden ist).

Zusammenfassung der Bohrlochinformation

^

RC-Bohrung NLM-16-63 Rechtswert 563089 Hochwert 4385381 Azimut 120 Grad Neigung -90 Grad Tiefe 252,98 Meter

von(m) bis (m) Abschnitt (m) Zn (%) Pb (%) Zn+Pb (%) 182,88 185,93 3,05 3,09 0,34 3,43 und 228,60 237,74 9,14 5,21 0,89 6,10

RC-Bohrung NLM-16-64 Rechtswert 563114 Hochwert 4385368 Azimut 120 Grad Neigung -90 Grad Tiefe 271,27 Meter

von(m) bis (m) Abschnitt (m) Zn (%) Pb (%) Zn+Pb (%) 184,40 237,74 53,34 3,99 0,21 4,20 einschließlich 207,26 237,74 30,48 5,99 0,06 6,05 einschließlich 233,17 237,74 4,57 21,43 0,08 21,51

RC-Bohrung NLM-16-65 Rechtswert 563140 Hochwert 4385352 Azimut 210 Grad Neigung -80 Grad Tiefe 237,74 Meter

von(m) bis (m) Abschnitt (m) Zn (%) Pb (%) Zn+Pb (%) 198,12 21,36 15,24 3,56 0,01 3,57 einschließlich 205,74 213,36 7,62 5,35 0,01 5,36

RC-Bohrung NLM-16-68 Rechtswert 563294 Hochwert 4384961 Azimut 30 Grad Neigung -50 Grad Tiefe 60,96 Meter

von(m) bis (m) Abschnitt (m) Zn (%) Pb (%) Zn+Pb (%) 10,67 16,76 6,10 3,08 0,03 3,11

RC-Bohrung NLM-16-69 Rechtswert 563295 Hochwert 4384959 Azimut 160 Grad Neigung -90 Grad Tiefe 109,73 Meter

von(m) bis (m) Abschnitt (m) Zn (%) Pb (%) Zn+Pb (%) 71,63 80,77 9,14 6,94 3,56 10,50 einschließlich 73,15 76,20 3,05 16,68 9,90 26,58 RC-Bohrung NLM-16-71 Rechtswert 563275 Hochwert 4384928 Azimut 340 Grad Neigung -45 Grad Tiefe 143,26 Meter

von(m) bis (m) Abschnitt (m) Zn (%) Pb (%) Zn+Pb (%) 88,39 111,25 22,86 17,49 1,23 18,72 einschließlich 89,92 102,11 12,19 27,61 2,05 29,66

°

Anmerkung: Bohrung LM-16-66, 70 keine signifikanten Ergebnisse Anmerkung: Bohrung LM-16-67 Ergebnisse ausstehend, LM-16-72-86 Ergebnisse ausstehend.

Probenvorbereitung und Qualitätskontrolle

Die Aufsicht und Organisation der Beprobung des Bohrkleins aus den Rückspülbohrungen wurde vom Personal des Unternehmens durchgeführt. Die Proben wurden in Abständen von 5 Fuß durch den an das Bohrgerät angeschlossenen rotierenden "Wet Splitter" (Art Zentrifuge) entnommen. Die Proben wurden am Auslass des Wet Splitter gesammelt. Der Splitter war zur Ausgabe von Proben mit 10 bis 20 Pfund Gewicht eingestellt. Die Proben wurden von Mitarbeitern der New Frontier Drilling unter Aufsicht des Unternehmens am Bohrgerät in Stoffbeutel gefüllt. Die Proben wurden von Geologen der Nevada Zinc katalogisiert und an einem sicheren Ort gelagert. Dem Probenstrom aus jedem der Bohrlöcher wurden in wahllosen Abständen zertifizierte Referenzstandards zugegeben. Leerproben wurden ebenfalls in wahllosen Abständen zugegeben.

Analysentechniken

Die Vorbereitung der Proben erfolgte im Labor der ALS Chemex in Elko, Nevada. Eine 250 Gramm schwere Masterprobe wurde genommen und Teilmengen davon wurden an ALSs Labor in North Vancouver, British Columbia oder an ihr Labor in Reno, Nevada, geschickt. Eine Untersuchung auf 48 Elemente mittels eines Säureaufschlusses (4 Säuren) mit anschließender Analyse durch ICP-AES und ICP-MS wurde an allen Proben durchgeführt. Für Blei- und Zinkgehalte, die die Höchstgrenzen der Untersuchungsmethode auf 48 Elemente überstiegen (1 % Zink oder Blei) wurde ein Verfahren mit Säureaufschluss (4 Säuren) und anschließender Analyse durch ICP-AES oder AAS (Erzgehaltsanalyse) verwendet. Für den Fall, dass die Gehalte die Höchstgrenzen der Erzgehaltsanalyse (30 % Zink, 20 % Blei) übersteigen, würden spezielle Titrationsmethoden zum Einsatz kommen.

Labor QA/QC

Qualitätskontrollproben des Labors schließen zahlreiche Kontrollleerproben, Dubletten und Standards ein. Die verwendeten Referenzstandards schließen ein OREAS-133b, OREAS-134b, OGGeo08 und CZN-4. Es wurden keine Probleme mit analytischer Genauigkeit und Präzision beobachtet.

ALS Labors in Reno, Elko und North Vancouver sind mit ISO/IEC 17025:2005 zertifiziert.

Bruce Durham, P.Geo, President und CEO von Nevada Zinc, ist gemäß National Instrument43-101 eine qualifizierte Person und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen genehmigt.

Das Projekt Lone Mountain

Obwohl das Unternehmen seine sehr aussichtsreichen Goldliegenschaften im Yukon Territory unterhält und sie avanciert, liegt der derzeitige Fokus des Unternehmens weiterhin auf der Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Lone Mountain, das 224 Claims mit einer Fläche von ungefähr 4.000 Acre in der Nähe von Eureka, Nevada, umfasst.

Das Zinkprojekt Lone Mountain befindet sich im östlichen Zentral-Nevada und ist leicht über asphaltierte Straßen und Schotterstraßen nordwestlich von Eureka zu erreichen, wo alle notwendigen Serviceeinrichtungen vorhanden sind. Das Land, aus dem sich das Projekt zusammensetzt, umfasst Optionen, Pacht- und Kaufverträge zum Erwerb eines 100-%-Anteils an allen Liegenschaften über mehr als 4 km Länge entlang des bedeutenden tektonischen Trends.

Eine aktualisierte Karte mit dem Ort der Phase-5-Bohrungen finden Sie auf der Unternehmenswebseite: www.nevadazinc.com.

Über Nevada Zinc

Nevada Zinc ist ein durch Entdeckung getriebenes Mineralexplorationsunternehmen mit einem bewährten Managementteam, dessen Fokus auf der Identifizierung einzigartiger Möglichkeiten in der Mineralexploration liegt, die seinen Aktionären beachtliche Wertzuwachmöglichkeiten bieten können. Die Projekte des Unternehmens liegen im US-Bundesstaat Nevada und im kanadischen Yukon Territory.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nevada Zinc Corporation Suite 1660 141 Adelaide St. West, Toronto, Ontario M5H 3L5 Tel: 416.504.8821 Bruce Durham, Präsident und CEO bdurham@nevadazinc.com www.nevadazinc.com

BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf Tel: 0176-61716341 www.BlackX.management Marc Reinemuth, CEO marc@BlackX.management

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Bitte englische Originalmeldung beachten!

---------------------------------------------------------------------------

11.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

535399 11.01.2017