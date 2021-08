DGAP-News: Neuer Public WoB-Index von FidAR: Mit Rückschritt, Stagnation und geringem Zuwachs verfehlen öffentliche Unternehmen den Durchbruch bei der gleichberechtigten Teilhabe (deutsch)

Neuer Public WoB-Index von FidAR: Mit Rückschritt, Stagnation und geringem Zuwachs verfehlen öffentliche Unternehmen den Durchbruch bei der gleichberechtigten Teilhabe

Public WoB-Index: Mit Rückschritt, Stagnation und geringem Zuwachs verfehlen

öffentliche Unternehmen den Durchbruch bei der gleichberechtigten Teilhabe

- Bundesministerin Lambrecht: "Mit dem FüPoG II erhöhen wir den Druck auf

Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung."

- FidAR-Präsidentin Schulz-Strelow: "Stagnation statt Ambition ist nicht

hinnehmbar - öffentliche Unternehmen zeigen bei gleichberechtigter Teilhabe

Ermüdungserscheinungen."

Berlin, 12.08.2021: Die öffentlichen Unternehmen treten bei der Erhöhung des

Frauenanteils in Führungspositionen weitgehend auf der Stelle. Zwar ist der

Frauenanteil in den Aufsichtsgremien der 263 größten Beteiligungen von Bund

und Ländern auf 34,7 Prozent gestiegen (2020: 32,2 %) und liegt knapp über

der Quote in der Privatwirtschaft. Der Frauenanteil in den

Top-Managementorganen stagniert dagegen und beträgt wie im Vorjahr 22

Prozent. Weiterhin veröffentlichen 48 (36,6 %) und damit über ein Drittel

der zielgrößenpflichtigen 131 Bundes- und Länderbeteiligungen keine

Zielgrößen zum Frauenanteil. Das sind die Ergebnisse des heute vorgestellten

Public Women-on-Board-Index von FidAR mit Stand 01.01.2021.

Für zusätzlichen Druck sorgt die heute in Kraft getretene Novelle des

Führungspositionengesetzes II: Eine feste Quote von 30 Prozent Frauen in

Aufsichtsgremien, ein Mindestbeteiligungsgebot für das Top-Managementorgan

in den Mehrheitsbeteiligungen des Bundes und eine sanktionsbewehrte

Begründungspflicht für Zielgröße Null sind die wichtigsten Maßnahmen für

bessere Gleichberechtigung. Allerdings sind nur 43 Bundesbeteiligungen von

der Mindestbeteiligung betroffen. Davon haben 12 Unternehmen (27,9 %) kein

weibliches Vorstandsmitglied. Eines davon - die Forschungszentrum Jülich

GmbH - hat aktuell Zielgröße Null festgelegt. 74 Beteiligungen des Bundes

fallen unter die Aufsichtsratsquote.

Ziel ist Parität in Leitungspositionen des öffentlichen Sektors

"Unser zweites Führungspositionengesetz macht den Weg frei für mehr

qualifizierte Frauen in den Unternehmensspitzen. Die Zeiten der reinen

Männerclubs sind vorbei. Der Bund geht mit gutem Beispiel voran und setzt

sich für seine Unternehmen strengere Vorgaben als für die Privatwirtschaft -

beim Anteil von Frauen in den Geschäftsleitungen und mit der

30-Prozent-Quote für alle Aufsichtsräte der Bundesunternehmen. Ich bin

sicher: Die Unternehmen und alle Beschäftigten werden von mehr Frauen im

Top-Management profitieren. Der aktuelle Public WoB-Index zeigt, welche

Unternehmen schon gut aufgestellt sind und welche noch aufholen müssen. Es

wäre gut, wenn die Regelungen für Bundesunternehmen auch Signalwirkung in

die Länder und Kommunen hinein haben, denn auch dort schaffen es noch zu

wenige Frauen an die Spitze", betont Bundesfrauenministerin Christine

Lambrecht. "Quotenregelungen verändern nicht nur die Zusammensetzung der

Führungsgremien, sondern sie wirken sich positiv auf die gesamte

Unternehmenskultur aus. Dieses Umdenken brauchen wir insgesamt - auch bei

den Beteiligungen von Bund und Ländern. Unser Ziel bleibt, dass die

wichtigsten Bundesbeteiligungen paritätisch mit Frauen und Männern besetzt

werden."

Aufsichtsratsquote muss auf alle öffentlichen Unternehmen ausstrahlen

"Die Ergebnisse des Public WoB-Index sind ernüchternd: Beinah-Stillstand,

Stagnation und Rückschritte - das wird der Vorbildfunktion staatlicher

Beteiligungen nicht gerecht. In der Privatwirtschaft stellen wir eine

deutlich steilere Lernkurve bei der gleichberechtigten Teilhabe fest. Die

Entscheider bei den Beteiligungen der öffentlichen Hand müssen jetzt

liefern", erklärt FidAR-Präsidentin Monika Schulz-Strelow. "Vom zweiten

FüPo-Gesetz ist zwar insgesamt nur eine geringe Zahl öffentlicher

Unternehmen direkt betroffen. Aber wir setzen darauf, dass das Gesetz eine

Signalwirkung für die Erhöhung des Frauenanteils in allen Führungsetagen der

öffentlichen Unternehmen entfalten wird. Wir werden weiter genau hinsehen

und transparent machen, wenn Beteiligungen von Bund und Ländern keine

Zielgrößen vorlegen oder mit frauenfreien Führungsetagen planen. Neben dem

Druck des Gesetzgebers gewinnt der öffentliche Druck an Bedeutung und ist

weiter hochzuhalten."

Bei Zielgrößen weiterhin oft Fehlanzeige

Weiterhin nutzt nur ein kleiner Teil der öffentlichen Unternehmen die

Festlegung von Zielgrößen als strategisches Instrument, um ihre Ambitionen

für mehr Frauen in Führungspositionen zu unterstreichen. Von insgesamt 131

zielgrößenpflichtigen öffentlichen Unternehmen, die in der Studie untersucht

wurden, legen 48 (36,6%, 2020: 49 / 39,8 %) keine Zielgrößen vor. Davon

entfallen acht (13,3 %) auf die 60 zielgrößenpflichtigen

Bundesbeteiligungen, 40 (56,3 %) auf die 71 der Zielgrößenpflicht

unterliegenden Beteiligungen der Länder. Die vorliegenden Planziele sind

weiterhin nur wenig ambitioniert. Mit 13 der 131 zielgrößenpflichtigen

Unternehmen legt gar jede zehnte Beteiligung (9,9 %) die Zielgröße Null für

das Top-Managementorgan fest.

Zielgrößen werden kaum als strategisches Instrument genutzt

"Die teilweise mangelhafte Transparenz bei den Zielgrößen der öffentlichen

Unternehmen muss endlich überwunden werden. Es ist nicht akzeptabel, dass

einige Beteiligungen entweder keine oder kaum brauchbare Planziele

veröffentlichen", kritisiert Schulz-Strelow. "So entsteht der Eindruck, dass

die Zielgrößen eher nur zur zahlenmäßigen Erfüllung der gesetzlichen Pflicht

denn als Instrument zur Veränderung der Unternehmenskultur hin zu

gleichberechtigten Aufstiegschancen genutzt werden. Von den Beteiligungen

der öffentlichen Hand, deren oberstes Ziel eine paritätische Besetzung der

Gremien sein sollte, erwarten wir hier deutlich mehr und vor allem auch

sichtbares Engagement für die gleichberechtigte Teilhabe."

Länderranking: Berlin, Brandenburg und Hamburg haben die meisten Frauen in

Aufsichtsgremien

In den Bundesländern liegen mit Berlin, Brandenburg und Hamburg weiterhin

diejenigen Länder beim durchschnittlichen Frauenanteil in den

Aufsichtsgremien vorne, in denen der jeweilige Public Corporate Governance

Kodex (PCGK) auf Länderebene eine Empfehlung zur gleichberechtigten Teilhabe

enthält. In Berlin ist der durchschnittliche Frauenanteil in den

Aufsichtsgremien der Landesbeteiligungen auf 55,6 Prozent sogar noch leicht

gestiegen (2020: 55 %). Die Schlusslichter Bayern, Saarland und Sachsen

haben keinen PCGK bzw. haben im Falle des Saarlands erst seit 2019 einen

PCGK mit Diversity-Aussage. In Sachsen ist der durchschnittliche

Frauenanteil sogar leicht gesunken. Das Ranking belegt, dass sich die

Empfehlungen in den Regeln der guten Unternehmensführung im Engagement der

Verantwortlichen für mehr gleichberechtigte Teilhabe in den

Landesbeteiligungen niederschlagen.

Facts & Figures - Der Public WoB-Index im Überblick

Der Public Women-on-Board-Index von FidAR ist die bedeutendste

repräsentative Studie zur Diversity in öffentlichen Unternehmen in

Deutschland. Für die vorliegende achte Studie wurden 263 Beteiligungen von

Bund und Ländern untersucht. 131 davon sind verpflichtet, Zielgrößen für das

Aufsichtsgremium, Top-Managementorgan und die obersten zwei Managementebenen

festzulegen und zu veröffentlichen. Von den 105 untersuchten

Bundesbeteiligungen sind 60 zielgrößenpflichtig. Bei 45 der untersuchten

Unternehmen entscheidet der Bund über mindestens drei Sitze im

Aufsichtsgremium. Nach dem Bundesgremienbesetzungsgesetz sollten hier 50

Prozent der in die Aufsichtsgremien entsendeten Vertretenden Frauen sein.

Der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien der 263 untersuchten öffentlichen

Unternehmen stieg auf 34,7 Prozent (2020: 32,2 %). Bei 64 Unternehmen (24,2

%) liegt der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien bei 50 Prozent oder höher

(2020: 18,3 %). 15 Unternehmen (6 %) haben keine Frauen im Aufsichtsgremium

(2020: 8 %), 12 Unternehmen (4,5 %) haben komplett frauenfreie

Führungsetagen (2020: 5,3 %). Der Frauenanteil in Top-Managementorganen

stagniert und liegt wie im Vorjahr bei 22 Prozent. Der Frauenanteil unter

den Beschäftigten der 263 untersuchten öffentlichen Unternehmen beträgt 32,1

Prozent.

Der Public WoB-Index wird gefördert vom Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend. Die Studie wird von FidAR unter

wissenschaftlicher Begleitung von Prof. Dr. Michèle Morner, Leiterin des

Wissenschaftlichen Instituts für Unternehmensführung und Corporate

Governance, erstellt.

Die Studie zum Public WoB-Index kann unter www.public-wob-index.de

eingesehen werden.

Ihre Ansprechpartnerin

Monika Schulz-Strelow, Präsidentin FidAR - Frauen in die Aufsichtsräte e. V.

Tel.: +49 (30) 887 14 47 13, E-Mail: monika.schulz-strelow@fidar.de

Pressekontakt

Matthias Struwe | Eye Communications | Agentur für Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +49 (7 61) 137 62-21, E-Mail: m.struwe@eyecommunications.de

Über FidAR:

FidAR - Frauen in die Aufsichtsräte e. V. ist eine überparteiliche und

überregionale Initiative, die 2006 von Frauen in Führungspositionen in

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ins Leben gerufen wurde. FidAR strebt

eine nachhaltige Erhöhung des Frauenanteils in den Aufsichtsräten deutscher

Unternehmen und die Verbesserung der Unternehmenskontrolle und -kultur an.

Ziel der Initiative, getragen von über 1.000 Frauen und Männern, ist die

paritätische Besetzung aller Führungspositionen in der deutschen Wirtschaft.

FidAR verfolgt diese Ziele im engen Austausch mit Wirtschaft, Politik,

Wissenschaft und in Kooperation mit den relevanten Wirtschafts- und

Frauenverbänden. Mehr Informationen zu FidAR im Internet unter www.fidar.de.

