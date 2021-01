DGAP-News: Neue neurowissenschaftliche Studie zeigt auf: Geldsorgen verursachen ähnlich hohe Stresslevel wie Scheidungen (deutsch)

Neue neurowissenschaftliche Studie zeigt auf: Geldsorgen verursachen ähnlich hohe Stresslevel wie Scheidungen

^

DGAP-News: N26 GmbH / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Neue neurowissenschaftliche Studie zeigt auf: Geldsorgen verursachen ähnlich

hohe Stresslevel wie Scheidungen

22.01.2021 / 11:14

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Neue neurowissenschaftliche Studie zeigt auf: Geldsorgen verursachen ähnlich

hohe Stresslevel wie Scheidungen

Berlin, 22. Januar 2021 - Finanzielle Sorgen erzeugen ein ähnlich hohes

Stresslevel wie etwa eine schwierige Trennung. Das ist das Ergebnis einer

neuen Studie, die verschiedene Faktoren und Situationen untersucht hat, die

im menschlichen Gehirn Stress auslösen.

Der Stress, den eine Scheidung oder Trennung auslöst (laut 91 % der Menschen

ein 'sehr hohes Stresslevel") ist laut Experten vergleichbar mit einem

drohenden Jobverlust (90 %). Darauf folgen weitere finanzielle Sorgen, wie

die Ablehnung einer Kreditkartenzahlung (88 %) und eine verpasste

Hypothekenzahlung (86 %).

Die Studie wurde von der mobilen Bank N26 veröffentlicht und stand unter der

Leitung des Neurowissenschaftlers Dr. Jack Lewis. Darin wurden 1.000

Teilnehmer aus Europa und den USA einem Implicit Reaction Test (kurz: IRT*)

unterzogen. Der Test untersucht Stresslevel in verschiedenen bekannten

Szenarien - dabei werden auch Reaktionen erfasst, die Teilnehmer

möglicherweise nicht offen kommunizieren würden bzw. könnten.

In Deutschland wird die Liste der stressigsten Situationen von großen

Streits (92 %), Verlust von Schlüsseln (90 %) und beim Lügen erwischt werden

(90 %) angeführt. Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass deutsche Teilnehmer

sich sehr ungern verspäten - das Feststecken im Verkehr liegt mit 90 %

deutlich über dem Stresslevel, das ein ausgereizter Überziehungskredit (82

%) verursacht.

Weitere Analysen der Studie zeigten Unterschiede zwischen Geschlechtern und

Nationalitäten auf: Während bei Teilnehmerinnen insgesamt ein höheres

Stresslevel festgestellt wurde, lösten finanzielle Sorgen - im Vergleich zu

männlichen Teilnehmern - bei Frauen weniger Stress aus. 58 % der

stressigsten Situationen bei Männern sind finanzieller Natur, bei Frauen

sind es nur 47 %.

In Deutschland sind sich Frauen und Männer einig, dass das stressigste

Szenario große Auseinandersetzungen sind. Interessanterweise löst der

Gedanke an eine Gehaltserhöhung bei deutschen Frauen (21 %) doppelt so viel

Stress aus wie bei Männern (12 %).

Bei amerikanischen Teilnehmern wurden insgesamt die niedrigsten Stresslevel

festgestellt. Die höchsten Stresslevel wurden in Italien gemessen, gefolgt

von Spanien. Die deutschen Befragten sind am entspanntesten beim Thema

Kontostand - nur für 44 % löst das Überprüfen des Kontostandes Stress aus.

In der Studie wurden Teilnehmer auch über ihre sexuelle Tätigkeit befragt.

23 % der jungen deutschen Teilnehmer (unter 44 Jahren) gaben an, dass Sex

bei ihnen Stress auslöst - das ist fast doppelt so viel wie bei Teilnehmern

über 45 (13 %). Im Vergleich dazu gaben 1 von 4 amerikanischen Teilnehmern

an, dass das Thema bei ihnen Stress auslöst. Die niedrigsten Stresslevels

lassen sich in Italien messen, wo nur 10 % der Befragten Sex als Grund für

Stress angaben.

'Das Stresshormon im Fokus unserer Untersuchungen ist Cortisol. Es wird als

Reaktion auf Befehle von unserem Gehirn von unseren Nebennieren ausgestoßen.

Cortisol dient dazu, dass unsere Reaktionszeiten verkürzt werden.

Konzentration und Fokus werden erhöht, damit wir uns dem Problem besser

widmen können. Bei zu wenig Cortisol erleben Menschen Motivationsprobleme.

Zu viel Cortisol führt zu Unruhe und Motivation, aber ohne den nötigen Fokus

für gut überlegte Entscheidungen." sagt Dr. Jack Lewis, Neurowissenschaftler

und Autor des Bestsellers Sort Your Brain Out.

'Um das Cortisol-Level innerhalb des optimalen Bereichs (der sog.

"Goldilocks Zone") zu halten, muss man herausfinden, welche Techniken für

die Stressbewältigung am besten funktionieren - das ist bei jeder Person

unterschiedlich. Man sollte auch immer Ausschau nach neuen Methoden halten

und diese vor allem täglich anwenden. Stressbewältigung in den Alltag

einzubauen ist schwierig, da insbesondere das letzte Jahr viel Stress

ausgelöst hat und zu mehr Streits, Trennungen und Angst vor dem Verlust von

Einnahmequellen geführt hat. Mit der richtigen Balance kann man aber wieder

mehr Kontrolle in das eigene Leben bringen."

ENDE

Hinweise

Top 5 Stresssituationen in Deutschland

1. Große Auseinandersetzungen: 92 %

2. Schlüssel verlieren: 91 %

3. Beim Lügen erwischt werden: 90 %

4. Im Verkehr feststecken: 90 %

5. Job verlieren: 89 %

Top 10 Methoden für Stressbewältigung in Deutschland

1. Musik hören: 89 %

2. In den Urlaub fahren: 89 %

3. Ein Kompliment erhalten 89 %

4. Gut essen: 88 %

5. Einen Rabatt erhalten: 88 %

*Methode (Implicit Reaction Test): Forschungspartner Neuroformed und Lumen

haben eine Studie entwickelt, die Unterschiede in relativen Stresslevels

zwischen verschiedenen finanziellen und nicht-finanziellen Situationen

misst. Dabei sahen Teilnehmer 60 Szenarien und mussten sie mit 'stressig"

oder 'stressreduzierend" bewerten. Die Szenarien bestehen aus jeweils gleich

vielen alltäglichen und finanziellen Situationen sowie stressigen und

nicht-stressigen Situationen.

Über N26

N26 ist die erste Bank, die du lieben wirst. Sie bietet ein mobiles

Bankkonto ohne versteckte Gebühren an. Valentin Stalf und Maximilian

Tayenthal gründeten N26 im Jahr 2013 und starteten ihr Produkt 2015 in

Deutschland und Österreich. N26 hat über 5 Millionen Kunden in 25 Ländern.

Bei N26 arbeiten derzeit über 1.500 Mitarbeiter in Berlin, New York,

Barcelona, Wien und São Paulo. Mit der europäischen Banklizenz, einer

Technologie, die Maßstäbe setzt und ohne teures Filialnetz verändert N26 das

Banking des 21. Jahrhunderts maßgeblich und ist für Android, iOS und über

die Webanwendung verfügbar. Bis heute hat N26 fast 800 Millionen Dollar von

renommierten Investoren eingesammelt, darunter Insight Venture Partners,

GIC, Tencent, Allianz X, Peter Thiels Valar Ventures, Li Ka-Shings Horizons

Ventures, Earlybird Venture Capital, Greyhound Capital, Battery Ventures,

sowie Mitglieder des Zalando Vorstands und Redalpine Ventures. Derzeit ist

N26 in folgenden Ländern aktiv: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,

Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich,

Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowenien, der Slowakei, Spanien und den

USA, wo sie über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft N26 Inc. mit

Sitz in New York tätig ist. Bankdienstleistungen in den USA werden von N26

Inc. in Zusammenarbeit mit der Axos(R) Bank, Member FDIC, angeboten.

N26 Pressekontakt

presse@n26.com

---------------------------------------------------------------------------

22.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1162574 22.01.2021

°