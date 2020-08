DGAP-News: Neue Studie im Journal of the National Cancer Institute zeigt, dass Epi proColon(R) der bevorzugte Test der zahlreichen Patienten ist, die nicht bereit sind, am Darmkrebs-Screening per FIT oder Darmspiegelung teilzunehmen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Neue Studie im Journal of the National Cancer Institute zeigt, dass Epi proColon(R) der bevorzugte Test der zahlreichen Patienten ist, die nicht bereit sind, am Darmkrebs-Screening per FIT oder Darmspiegelung teilzunehmen

10.08.2020 / 08:00

* Im Rahmen der primären Basisfallanalyse führte ein jährliches Septin

9-Screening zu mehr gewonnenen, qualitätsadjustierten Lebensjahren

(Quality-adjusted-life-years gained, QALYG), mehr vermiedenen Darmkrebs

(CRC)-Fällen und mehr vermiedenen CRC-Todesfällen als ein jährliches

FIT- sowie ein dreijährliches Screening mit Cologuard(R), wenn auch mit

einer höheren Überweisungsrate zu Darmspiegelungen

* Ein jährlicher Epi proColon-Test erwies sich unter allen fünf

analysierten Modellierungsszenarien als kosteneffizienter im Vergleich

zu Cologuard

Berlin (Deutschland) und San Diego (USA), 10. August 2020 - Die Epigenomics

AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") gibt

bekannt, dass eine vom NCI-geförderten Cancer Intervention and Surveillance

Modeling Network (CISNET) im Journal of the National Cancer Institute (JNCI)

veröffentlichte Studie durch einen Vergleich der inkrementellen

Kosteneffizienz von CTC, PillCam, mtSDNA (Cologuard) und Septin 9 (Epi

proColon) gezeigt hat, dass von diesen CRC-Screening-Alternativen das

jährliche Screening mit Epi proColon kosteneffizient ist. Das jährliche

Screening mit Epi proColon hatte ein inkrementelles Kosten-Nutzen-Verhältnis

(incremental cost-effectiveness ratio, ICER) von USD 63.253 pro QALYG.

Andere effiziente Strategien waren das CTC-Screening alle 5 Jahre (ICER: USD

1.092 pro QALYG) und das jährliche (aber nicht dreijährliche)

mtSDNA-Screening (ICER: USD 214.974 pro QALYG), die angesichts der Schwelle

der Zahlungsbereitschaft (USD 100.000 pro QALYG) jedoch nicht optimal waren.

Jorge Garces, President und CSO der Epigenomics AG:

"CISNET-Mikrosimulationsmodelle sind der Goldstandard, nach dem die American

Cancer Society (ACS), die United States Preventative Services Task Force

(USPSTF) und andere klinische Gesellschaften ihre Richtlinienempfehlungen

für das CRC-Screening ausrichten. Diese Studie unterstützt die Ergebnisse

einer anderen, kürzlich im Cancer Medicine Journal veröffentlichten Studie

und ergänzt die sich mehrenden Hinweise darauf, dass Epi proColon bei

jährlicher Durchführung die Häufigkeit und Mortalität von Darmkrebs genauso

wirksam oder besser als andere zugelassene Methoden senken kann. Die

wichtigste Erkenntnis jedoch ist, dass der Epi proColon-Bluttest die

Möglichkeit bietet, all jenen als bevorzugter Test zu dienen, die derzeit

weder Darmspiegelung noch auf Stuhl basierende Screening-Methoden

durchführen."

Die Publikation im JNCI analysierte die klinische Wirksamkeit und Leistung

verschiedener Screening-Strategien unter fünf verschiedenen Szenarien:

1. Früherkennung im Alter von 50 bis 75 Jahren in einer Bevölkerung mit

durchschnittlichem Risiko, bei vorbildlicher Befolgung der Empfehlungen zur

Früherkennung, diagnostischer Abklärung und zu Folgekontrollen.

2. Ausgehend von einem Screening innerhalb der Altersspanne von 45 bis 75

Jahren mit Ergebnissen pro 1.000 45-Jährigen bei 100 %iger Befolgung.

3. Verwendung der Modellversion, die für die USPSTF-Screening-Guidelines

2016 verwendet wurde, in der das Screening im Alter von 50 Jahren beginnt

und die steigende Häufigkeit nicht berücksichtigt wird. Eine 100 %ige

Befolgung wurde vorausgesetzt.

4. Unter der Annahme, dass 90 % der Personen, die an einer vorherigen Runde

teilgenommen haben, an einer Folgerunde teilnehmen und 15 % der Personen,

die an der vorherigen Runde nicht teilgenommen haben, an der Folgerunde

teilnehmen würden. Zudem wurde davon ausgegangen, dass 80 % an der

diagnostischen Abklärung und Kontrolle teilnehmen.

5. Es wurde angenommen, dass 12 % der fortgeschrittenen Adenome und 18 % der

Darmkrebsfälle durch Septin 9 systematisch übersehen werden.

Unter allen untersuchten Szenarien war das jährliche Screening mit Epi

proColon kosteneffizienter als Cologuard. Die Autoren kommen ebenfalls zu

dem Schluss, dass letztlich der beste Test derjenige ist, "der auch

durchgeführt wird".

Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG: "Dies ist eine wichtige

Veröffentlichung, da sie die klinische und kostenmäßige Effizienz von Epi

proColon erneut bestätigt. Außerdem kommt die Studie zur rechten Zeit, da

wir auf die vorläufige NCD-Erstattungserscheinung (National Coverage

Determination) der CMS Ende dieses Monats warten."

Die JNCI-Autoren stellen fest: "Ein etabliertes Mikrosimulationsmodell

zeigt, dass für Personen, die nicht bereit sind, sich mit FIT oder einer

Darmspiegelung untersuchen zu lassen, das jährliche Screening mit dem Septin

9-Test aufgrund seines Kosten-Nutzen-Profils im Vergleich zu CTC, PillCam

und mtSDNA der bevorzugte Test ist."

Epigenomics wird am Dienstag, 11. August 2020, um 15:30 Uhr (CET) (9:30 Uhr

ET) eine Telefonkonferenz anbieten, um die Veröffentlichung ausführlich zu

diskutieren und Fragen zu beantworten. Bitte benutzen Sie den Link im

Finanzkalender auf der Website Epigenomics.com, um an der Telefonkonferenz

teilzunehmen.

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf

Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten

Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und

vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit

hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi

proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der

US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA,

Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi

proLung(R), einen Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs sowie für

HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das

Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststrasse 5, 10829 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail:

contact@epigenomics.com

Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit

betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte

Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der

Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen

abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck

gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

°