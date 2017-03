DGAP-News: Neue SmartTrack-Version von Aspera halbiert Zeitaufwände im Software-Lizenzmanagement (deutsch)

Neue SmartTrack-Version von Aspera halbiert Zeitaufwände im Software-Lizenzmanagement

Unabhängige forschungsbasierte Studie bestätigt schnelle Ad-hoc-Datenrecherche und hohe Aussagekraft der Lizenzdaten

Aachen/Deutschland, 20. März 2017 - Um die Aufwände im Lizenzmanagement zu reduzieren und Kunden weitere Einblicke in ihre Lizenzsituation zu ermöglichen, hat Aspera, einer der international führenden Anbieter für strategisches Software Asset Management (SAM), seine technische Plattform SmartTrack weiterentwickelt.

"Die aktuelle SmartTrack-Version ermöglicht Kunden neue Erkenntnisse über große Datenmengen in kürzester Zeit - auch ohne Vorerfahrung mit einem SAM-Tool - die sie anschließend komfortabel mit anderen teilen können", erläutert Stephan Pflanzer, Geschäftsführer Entwicklung bei Aspera. "Wir begleiten Kunden auf ihrem Weg zur idealen SAM-Landschaft."

Wichtigste Neuerungen von SmartTrack 4.2.0 sind:

- ein optimiertes Dashboard mit rollenspezifischen Dashlets, über das der Anwender akuten Handlungsbedarf identifizieren und die Voraussetzungen für optimale Datenqualität schaffen kann.

- Mit der Tell-me-more-Compliance-Funktion wird unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren die Entstehung des Lizenzbedarfs für jedes einzelne Produkt leicht verständlich dargestellt und es dem Benutzer erstmals ermöglicht, die Komplexität aktueller Lizenzmetriken einfach nachzuvollziehen.

- ein Single-Sign-On zu SAM Intelligence und License Control for SAP: Während SAM Intelligence die steigende Nachfrage nach effizientem Reporting erfüllt, können Kunden mit License Control for SAP alle aktuellen Fragestellungen im SAP-Lizenzmanagement lösen, insbesondere in der "indirekten Nutzung".

Eine kürzlich veröffentlichte Total Economic Impact(TM) (TEI)-Studie von Forrester Consulting bestätigte dies im Rahmen einer Kundenbefragung: "Dank den durch SmartTrack jederzeit abrufbaren, aktuellen und genauen Lizenzdaten konnte das Compliance-Team den Zeitaufwand für den Datenabgleich um 50 % und seinen Gesamtzeitaufwand um etwa ein Drittel reduzieren."

Über Aspera

Aspera ist ein führender Lösungsanbieter für strategisches Software-Lizenzmanagement. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet. Hunderte Kunden setzen seitdem auf die Technologie von Aspera, darunter acht der Top Ten-DAX-Konzerne. Die mehrfach ausgezeichnete Software Asset Management-Plattform SmartTrack sowie die Services von Aspera werden von namhaften Konzernen und großen Organisationen aus allen wichtigen Wirtschaftssegmenten erfolgreich eingesetzt - vom Bankensektor über Automotive und Telekommunikation bis zur Pharmaindustrie.

Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar.

Kontakt Aspera

Public Relations Heike Lorey Tel.: +49 241 963-3261 Fax: +49 241 963-1229 E-Mail: heike.lorey@aspera.com

Kontakt USU

Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 71 41 - 48 67 300 E-Mail: t.gerick@usu.de

