DGAP-News: Neue Partnerschaft mit Bose Professional: ALSO stärkt Collaboration-Portfolio (deutsch)

MEDIENMITTEILUNG

Neue Partnerschaft mit Bose Professional:

ALSO stärkt Collaboration-Portfolio

Das Next Normal wird Remote sein, was eine steigende Nachfrage nach Lösungen

für die Zusammenarbeit mit sich bringt.



ALSO hat 2020 sein Portfolio in

diesem Bereich systematisch erweitert und kündigt nun eine starke, neue

Partnerschaft mit Bose Professional an.

Seit Beginn der Pandemie steigt die Nachfrage nach Videokonferenzprodukten

stetig, wobei der Schwerpunkt auf kleinen und mittleren Videokonferenzräumen

auf Basis von Microsoft Teams liegt. Bose Professional bietet eine Vielzahl

von Produkten, die auf unterschiedliche Größen von Konferenzräumen

skalierbar sind. Das All-in-One-Konferenzgerät Bose VideobarTM VB-1 USB ist

Microsoft-Teams-zertifiziert und lässt sich an die bestehende

Netzwerkinfrastruktur anschließen. Ausserdem kann es nahtlos in beliebte

Cloud-Dienste von Drittanbietern wie Microsoft Teams, Google Meet, Zoom und

andere integriert werden. Dank der remoten Verwaltungs- und

Konfigurationsmöglichkeiten ist es sehr einfach, das Gerät einzusetzen und

zu administrieren ohne vor Ort zu sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob es

sich um ein einzelnes Gerät oder um bis zu tausend Geräte handelt, die in

Konferenzräumen auf der ganzen Welt installiert sind.

Das spezialisierte europäische AV Solutions Team von ALSO wird sich auf die

Entwicklung und den Einsatz von Lösungen für remote Kommunikation

konzentrieren. "Beim Collaboration-Geschäft kann ALSO eine ihrer absoluten

Stärken nutzen, nämlich die Kombination von Software, Hardware und

Vorkonfiguration in unseren eigenen Lagerzentren. Wir haben ein exzellentes

Portfolio für die Anforderungen der Remote World und sind überzeugt, dass

die Kunden nach dem anfänglichen Ansturm im Jahr 2020 nun nach

professionellen, qualitativ hochwertigen Remote-Arbeitsumgebungen suchen.

Deshalb erwarten wir schon jetzt eine hohe Nachfrage nach Bose Professional

Produkten, wobei die Videobar VB1 besonders stark nachgefragt wird. Unser

Team ist bereit, genau die richtigen Lösungen für unsere Reseller zu

entwickeln, damit die Endkunden in einer vernetzten Welt effizient und

reibungslos arbeiten können", sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO

Holding AG (SIX: ALSN).

"Bose Professional freut sich über die Partnerschaft mit ALSO für den

Vertrieb unserer Conferencing-Produkte in Europa. Unsere

Conferencing-Lösungen bringen die Benutzerfreundlichkeit und die

Audioqualität von Bose in Unified Communications (UC)", erklärt Hans

Vereecken, Sales Manager EMEA bei Bose Professional. "Heutzutage arbeiten

Menschen von jedem Ort aus, und mit dem Netzwerk von ALSO können wir dem

Markt die Lösungen bieten, die es braucht um jedes Meeting besser machen,

egal wo man arbeitet."

Das Bose Videobar VB1-Konferenzprodukt lässt sich nahtlos in bestehende

Plattformen integrieren und bietet eine verbesserte Video- und Audioleistung

für beliebte Cloud-Dienste von Drittanbietern, wodurch Gesprächs- und

Meetingräume vereinfacht werden.

Die Bestellung ist ab heute möglich.

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20210216de.pdf

Kontakt zur ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 potenziellen Abnehmern, die

neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum

weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen

und IT-Services, massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung

komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und

Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von

IT-Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10,7 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und

Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für maßgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in

"Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und

Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee

"Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren

der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen

Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends

ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

http://www.droege-group.com.

