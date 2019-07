DGAP-News: Neue Board Ernennungen: Ergomed beruft Rolf Soderstrom und Dr. Jim Esinhart als Non-Executive Directors in den Aufsichtsrat (deutsch)

Neue Board Ernennungen: Ergomed beruft Rolf Soderstrom und Dr. Jim Esinhart als Non-Executive Directors in den Aufsichtsrat

Neue Board Ernennungen: Ergomed beruft Rolf Soderstrom und Dr. Jim Esinhart

als Non-Executive Directors in den Aufsichtsrat

22.07.2019 / 08:07

Neue Board Ernennungen

Ergomed beruft Rolf Soderstrom und Dr. Jim Esinhart als Non-Executive

Directors in den Aufsichtsrat

Guildford, UK - 22. Juli 2019: Ergomed plc (Ergomed; AIM: ERGO LN; Xetra:

2EM GR), ein Anbieter spezialisierter Dienstleistungen für die

pharmazeutische Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Rolf

Soderstrom mit sofortiger Wirkung als Non-Executive Director in den

Aufsichtsrat der Gesellschaft berufen wurde. Herr Soderstrom wird den

Vorsitz des Prüfungs- und Risikoausschusses von Peter George übernehmen, der

weiterhin Mitglied des Vergütungs- sowie des Nominierungsausschusses bleiben

wird.

Die Gesellschaft bestätigt zudem die Anfang des Monats angekündigte Berufung

von Dr. Jim Esinhart als Non-Executive Director des Aufsichtsrats, die nun

mit Abschluss der üblichen Due Diligence durch Ergomeds Nominated Adviser

erfolgt ist.

Mit dem Beitritt von Herrn Soderstrom gewinnt die Gesellschaft eine hoch

angesehene Führungspersönlichkeit aus dem Finanzwesen als neues

Aufsichtsratsmitglied, mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und nachweislichen

Erfolgen in der Beschleunigung des Wachstums von Unternehmen hin zu großen

profitablen Gesellschaften. Herr Soderstrom verfügt über umfangreiche

strategische, operative und internationale Erfahrung in den Bereichen M&A,

Fundraisings und Unternehmensverkäufen. Vor allem Herrn Soderstroms

Erfahrung in der Gesundheitsbranche als CFO der BTG plc ("BTG") (2008 bis

2018) werden Ergomed wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf die nächste

Wachstumsphase des Unternehmens geben.

Während seiner Zeit als CFO von BTG trug Herr Soderstrom entscheidend dazu

bei, den erfolgreichen Wandel des Unternehmens hin zu einer voll

integrierten globalen Produktions- und Vertriebsorganisation mit Schwerpunkt

auf spezialisierte Gesundheitsversorgung voranzutreiben. Als wichtiges

Mitglied des Führungsteams half er BTG, sich von einem kleinen britischen

Unternehmen mit einem Team von 60 Leuten zu einem globalen Unternehmen mit

mehr als 1.500 Mitarbeitern in Nordamerika, Asien und Europa zu entwickeln.

In diesem Zeitraum hat sich der Aktienkurs des Unternehmens besser

entwickelt als der FTSE 250, und die Marktkapitalisierung stieg von rund

£400 Mio. auf £3 Mrd., getragen durch eine Kombination aus organischem

Wachstum und Akquisitionen.

Bevor Herr Soderstrom zu BTG kam, war er von 2004 bis 2007

Bereichsfinanzvorstand bei Cobham plc, wo er ein Portfolio von 17

Unternehmen aus Europa und den USA mit einem Gesamtumsatz von £400 Mio.

verantwortete. Zuvor war er Director Corporate Finance bei Cable & Wireless

plc. Er qualifizierte sich als Wirtschaftsprüfer bei PricewaterhouseCoopers,

wo er zunächst im Bereich Wirtschaftsprüfung und anschließend im Bereich

Corporate Finance tätig war.

Dr. Miroslav Reljanovi, Executive Chairman von Ergomed, kommentierte:

"Rolfs Erfolgsbilanz, insbesondere als CFO von BTG, unterstreicht seine

Fähigkeit, den Return für Aktionäre deutlich zu steigern und Unternehmen in

hochrentable, internationale Gesellschaften mit einem skalierbaren Geschäft

zu entwickeln. Im Rahmen seiner Tätigkeiten war Rolf direkt in der Biotech-,

Pharma- und Medizintechnikbranche aktiv: Daher verfügt er über ein breites

Erfahrungsspektrum über das gesamte Dienstleistungsangebot hinweg, das

Ergomed seinen Kunden bietet. Seine Bestellung und die erst kürzlich

erfolgte Verstärkung des Boards durch die Ernennungen von Dr. Jim Esinhart

und Richard Barfield, werden dazu beitragen, unsere Strategie, Ergomed zu

einem unabhängigen, führenden mittelständischen CRO mit einem globalen

Geschäft zu entwickeln, weiter zu beschleunigen sowie unsere

Unternehmensführung weiter zu stärken."

Rolf Soderstrom sagte: "Mit seinem kombinierten Dienstleistungsportfolio in

den Bereichen Contract Research und Trial Management Services (CRO) und dem

umfangreichen Angebot spezialisierter Pharmakovigilanz-Lösungen

differenziert sich Ergomed klar als unabhängiger Anbieter auf dem CRO-Markt.

Aufbauend auf den bisherigen Fortschritten und dem Fokus der Gesellschaft

auf die wachstumsstarken Kernbereiche ist Ergomed für weiteres Wachstum in

der Dienstleistungsbranche bestens positioniert. Ich freue ich mich darauf,

mit dem Vorstand und dem Management zusammenzuarbeiten und meinen eigenen

Hintergrund und meine besondere Branchenperspektive einzubringen, um das

Potenzial des Unternehmens voll auszuschöpfen."

Ergomed bestätigt, dass es in Bezug auf aktuelle und frühere

Aufsichtsratsmandate über die im nachstehenden Abschnitt offengelegten

Positionen hinaus im Zusammenhang mit Herrn Rolf Soderstroms und Jim

Esinharts Ernennung keine weiteren Angaben gibt, die gemäß Regel 17

Paragraph (g) des Plan 2 (Schedule Two) der AIM-Regeln für Unternehmen

veröffentlicht werden müssen.

Herr Rolf Kristian Soderstrom, 53, hatte in den vergangenen fünf Jahren die

folgenden Aufsichtsratsmandate inne:

Auf- Biocompatibles International Limited Biocompatibles UK

sichts- Limited BTG International (Holdings) Limited BTG

rats- International Asia Limited BTG International Healthcare

manda- Limited BTG International Healthcare LLC BTG International

te der Limited BTG Management Services Limited BTG Plc Galil Medical

letz- UK Limited IO2 Limited Pneumrx Limited Protherics Medicines

ten Development Limited Protherics UK Limited Provensis Limited

fünf

Jahre:

Herr Rolf Kristian Soderstrom besitzt keine Stammaktien im Wert von jeweils

1 Pence des Unternehmens.

Herr James ('Jim') Douglas Esinhart, 56, hält derzeit bzw. hatte in den

vergangenen fünf Jahren die folgenden Aufsichtsratsmandate inne:

Aktu- 120 Lee's Cut, LLC EC Investments LLC Esinhart Consulting LLC

elle

Auf-

sicht-

srats-

manda-

te:

Auf- Chiltern International (Canada) Ltd. Chiltern International

sicht- Group Ltd Chiltern International Holdings Ltd Chiltern

srats- International Inc. Chiltern International Ltd Chiltern

manda- Pharmaceutical and Technology Consulting (Shanghai) Co. Ltd

te Endpoint Clinical, Inc. Ockham Development Group (Holdings) UK

der Ltd Ockham Development Group Inc. Ockham Europe Ltd Theorem

letz- Clinical Research Co., Ltd. Theorem Clinical Research Holdings

ten Inc. Theorem Clinical Research Inc. Theorem CR Inc. Theorem

fünf Foreign Representation Company Theorem Research Associates,

Jah- Inc.

re:

Herr James ('Jim') Douglas Esinhart besitzt keine Stammaktien im Wert von

jeweils 1 Pence des Unternehmens.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung

die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die

obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten

Informationsbereitstellung.

Über Ergomed

Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische

Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung

der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach

der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable

Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein breites Angebot

qualitativ hochwertiger Contract Research und Trial Management Services

(CRO) unter der Marke Ergomed, ein branchenführendes Angebot spezialisierter

Pharmakovigilanz-Lösungen, die unter der Marke PrimeVigilance

zusammengefasst werden, sowie international anerkannte Fachkompetenz im

Bereich der Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen

(Orphan-Arzneimittel) unter der PSR Marke. Weitere Informationen erhalten

Sie unter: http://ergomedplc.com

