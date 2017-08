DGAP-News: Neubeginn bei der mic AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

Neubeginn bei der mic AG

23.08.2017





* Claus-Georg Müller ist als Vorstand der mic AG und bei den Tochtergesellschaften der mic AG aus allen Ämtern ausgeschieden

* Claus-Georg Müller hat auf Abfindungen, Abstandszahlungen, Tantiemen und Darlehen verzichtet

* Christian Damjakob ist ebenfalls als Vorstand ausgeschieden

* Andreas Empl wurde vom Aufsichtsrat zum neuen Alleinvorstand bestellt

München, 23. August 2017 - Am 22.08.2017 wurden umfangreiche Maßnahmen zur Reorganisation der mic AG beschlossen. Herr Claus-Georg Müller ist von allen Ämtern bei der mic AG und Ihren Tochtergesellschaften aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Gleichzeitig mit seinem Rücktritt hat Herr Müller umfangreiche Verzichterklärungen für sich selbst, aber auch für die mic Holding GmbH als auch für die CGM-Venture GmbH abgegeben.

Herr Christian Damjakob scheidet ebenfalls aus dem Vorstand aus, so dass Herr Andreas Empl in Zukunft die mic AG als Alleinvorstand führen wird.

Nach seiner Ernennung zum Vorstand äußerte sich Herr Empl wie folgt:

"Zunächst gilt mein Dank dem Aufsichtsrat, der mir sein Vertrauen geschenkt hat. Mein Dank gilt auch Herrn Claus-Georg Müller, ohne dessen umfangreiche Verzichte ein Neuanfang der mic AG nicht möglich gewesen wäre. Ich werde meine ganze Kraft zum Wohle der Aktionäre einsetzen, die in den letzten Jahren stark leiden mussten", so Andreas Empl.

"Ein umfangreicher Maßnahmenkatalog wird sofort umgesetzt:

a) Es erfolgt eine weitere radikale Kostensenkung. Dazu gehört unter anderem eine Kündigung des teuren Büros, die Entlassung mehrerer Mitarbeiter und die Abschaffung aller Dienstfahrzeuge.

b) Es erfolgt eine Fokussierung nur noch auf drei Geschäftsbereiche, bei denen wir die größten Chancen für die Zukunft sehen:

* Daten- und Datenbankbeschleunigung mit Künstlicher Intelligenz und Cloudcomputing

* Frühzeitige Fehlererkennung in der Produktion in der Automobilindustrie durch Bildanalyse

* Sensorik, insbesondere im Bereich der Überwachung von Pipelines und Eisenbahnstrecken

Die Tochtergesellschaften in diesen drei Bereichen haben alle attraktive, fertig entwickelte und innovative Produkte, die bereits bei Kunden im Einsatz sind. Jetzt soll der Vertrieb stark ausgebaut werden.

c) Alle anderen Tätigkeiten und Gesellschaften, die nicht zu den drei Bereichen passen, werden kurzfristig veräußert.

d) Ebenso liegt der Fokus auf der weiteren Finanzierung der Gesellschaft. Entsprechende Verhandlungen mit einem Investor laufen bereits.

e) Ein genauer Aktionsplan für die nächsten Wochen wird erstellt und systematisch abgearbeitet. Über die Fortschritte wird regelmäßig berichtet.

Zuletzt möchte ich nochmals betonen, dass mein ganzes Streben darauf ausgerichtet ist, die mic AG und Ihre Tochtergesellschaften so schnell wie möglich zurück auf die Erfolgsspur zu führen und den Wert der Gesellschaft zu steigern. Das gesamte Management der mic AG legt zukünftig großen Wert auf operatives Schaffen, positiven Cash Flow sowie Ergebnisse. Da die Kunden bei den Tochtergesellschaften mit den angebotenen Produkten sehr zufrieden sind, sehe ich sehr gute Chancen für eine nachhaltige Erholung der mic AG", so Andreas Empl weiter.

Über die mic AG: Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Mehr Informationen zur mic AG erhalten interessierte Anleger unter www.mic-ag.eu

Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand mic AG Denisstr. 1b D-80335 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 andreas.empl@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der mic AG und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Faktenlage, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die mic AG betreffen, oder durch andere Faktoren. mic AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

ISIN: DE000A0KF6S5 WKN: A0KF6S

