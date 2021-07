DGAP-News: Netcetera AG: Neue Mastercard 3DS-Testplattform für Kartenherausgeber ist LIVE! (deutsch)

Netcetera AG: Neue Mastercard 3DS-Testplattform für Kartenherausgeber ist LIVE!

Netcetera AG: Neue Mastercard 3DS-Testplattform für Kartenherausgeber ist

LIVE!

15.07.2021 / 17:58

Pressmitteilung

Zürich, 15. Juli 2021

Neue Mastercard 3DS-Testplattform für Kartenherausgeber ist LIVE!

Netcetera ermöglicht herausragendes und sicheres Kundenerlebnis

Die neue Testplattform, die Netcetera zusammen mit Mastercard entwickelt

hat, unterstützt Issuer beim Testen von durchgehenden App-basierten

Authentifizierungsabläufen.



Register.Check.Improve. ist die neue

Handlungsaufforderung für Issuer.

Heute gab Netcetera die Lancierung einer neuen Plattform zur Validierung des

3DS-App-Kanals für Issuer bekannt. Emittenten können sich registrieren und

Netceteras Acquiring Services nutzen, um applikationsbasierte

3DS-Transaktionen zu initiieren und allfällige Probleme zu beheben, bevor

sie in einer Live-Umgebung eingesetzt werden. Damit können Emittenten die

Vorteile von EMV(R) 3DS nutzen und den Bezahl-Ablauf in der App verbessern.

Dank der Zuverlässigkeit und Sicherheit der bestehenden

Händlertestplattform, die im August 2020 eingeführt wurde, hat sich

Mastercard dazu entschieden die bestehende Partnerschaft mit Netcetera für

die Entwicklung dieser neuen 3DS-Testplattform für Kartenherausgeber

fortzusetzen.

"Wir ermutigen Emittenten, diese neue Plattform zu nutzen, um der

gestiegenen Kundennachfrage nach schnellen und einfachen, aber dennoch

sicheren Zahlungsdiensten bestmöglich nachkommen zu können. Dank dieser

Plattform werden sie in der Lage sein, Fehler bei der Verarbeitung von

Online-Transaktionen zu verringern, erstklassige Dienstleistungen anzubieten

und ein besseres Erlebnis für ihre Karteninhaber zu schaffen", so Julia

Faesser, VP Identity Solutions bei Mastercard Europe.

Ziel war es, einen EMV 3DS-Simulator zu entwickeln, der auf die Bedürfnisse

des Marktes eingeht und die allgemeine Benutzererfahrung bei mobilen

Zahlungen verbessert.

Das Testprogramm läuft auf der Netcetera Demo Merchant (NDM) Anwendung, die

mit dem Netcetera 3DS SDK integriert ist. Die Demo-Anwendung bietet ein

3DS-Authentifizierungs- -Erlebnis für den Checkout mit allen erforderlichen

Zahlungsdetails. Emittenten können verschiedene Transaktionsfälle im

Live-System testen und dabei ihre aktuelle Infrastruktur nutzen, ohne dass

zusätzliche Konfigurationen oder Updates erforderlich sind. Hier erfahren

Sie mehr über die Testplattform https://3ds.netcetera.com/3ds-test/.

"Die Zusammenarbeit von Netcetera mit einem wichtigen Marktteilnehmer wie

Mastercard ist das Ergebnis unserer Bemühungen um eine kontinuierliche

Weiterentwicklung im E-Commerce. Wir treiben Technologien und innovative

Lösungen voran, die dazu beitragen sollen, maximale Sicherheit und das beste

Online-Kundenerlebnis zu bieten", sagt Christopher Omloo, Head of Business

Development & Partnerships bei Netcetera. Er fügte hinzu, dass Netcetera

dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert. 25 Jahre engagierter Arbeit, um

das zu werden, was Netcetera heute ist - ein Premium-Lösungsanbieter in der

digitalen Zahlungsbranche.

Netcetera arbeitet ständig an Verbesserungen, um den Kunden die besten

Lösungen für ihr Geschäftswachstum zu bieten. Daher wird es in naher Zukunft

auch Updates zur Performance und den Funktionen der bestehenden Merchant

Testing Plattform geben.

Note:

EMV(R) is a registered trademark in the U.S. and other countries and an

unregistered trademark elsewhere. The EMV trademark is owned by EMVCo, LLC.

Medienkontakt

Netcetera

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Mastercard

Juliane Schmitz-Engels

Head of Communications for Germany and Switzerland

juliane.schmitz-engels@mastercard.com

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden

IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure

Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen

und Versicherungen. Mehr als 2.000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler

setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D

Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte

Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über

die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination

neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für

Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen

Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit

rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren

Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com

Über Mastercard

Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im

Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist es, eine inklusive, digitale Wirtschaft

voranzutreiben, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Deshalb

sorgen wir dafür, dass Zahlungen sicher, einfach und smart abgewickelt und

für jeden zugänglich gemacht werden. Unsere Innovationen und Lösungen

basieren auf sicheren Daten und Netzwerken und helfen Einzelpersonen,

Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, die Bandbreite ihrer

Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Unser "Decency Quotient" prägt unsere

Unternehmenskultur und all unsere Aktivitäten. Mit Verbindungen in mehr als

210 Ländern und Gebieten tragen wir so zu einer nachhaltigen Welt bei, die

für alle vielfältige Möglichkeiten eröffnet.

Weitere Informationen: www.mastercard.com

Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardCH, lesen Sie unsere Beiträge im

Perspectives Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten im

internationalen Newsroom.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f4051c390f56f709c53647ebd4674400

Dateibeschreibung: Mastercard_PM_de

Ende der Medienmitteilungen

