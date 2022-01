DGAP-News: Netcetera AG: EML Payments Ltd. wählt Netcetera für neuen ACS (deutsch)

Netcetera AG: EML Payments Ltd. wählt Netcetera für neuen ACS

Medienmitteilung

Zürich und Singapur, 10. Januar 2022

EML Payments Ltd. wählt Netcetera für neuen ACS

EML Payments Ltd. (EML) mit Hauptsitz in Australien und Niederlassungen in

mehr als 27 Ländern bietet eine innovative, globale Plattform für

Zahlungslösungen und verfügt über langjährige Erfahrung in der

Bereitstellung sicherer Zahlungslösungen. Überall, wo Geld in Bewegung ist,

kann ihre flexible Technologie den Zahlungsprozess unterstützen, so dass

Geld schnell, bequem und sicher bewegt werden kann. EML arbeitet

partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammen, wo immer diese sind, um

bessere Ergebnisse für sie zu erzielen. EML hat sich nun mit Netcetera

zusammengetan, um deren hochmodernen Access Control Server (ACS) inklusive

einer risikobasierten Authentifizierungslösung (RBA) zu implementieren. Das

weltweit zertifizierte 3DS-Produkt von Netcetera passt perfekt zu EML und

gewährleistet sichere Online-Zahlungen über alle Kartennetzwerke hinweg und

reduziert das Risiko betrügerischer Transaktionen.

Seit Anfang 2021 war EML auf der Suche nach einem zuverlässigen

ACS-Anbieter, um eine grosse Anzahl von Online-Transaktionen zu

authentifizieren und Kunden vor Betrug zu schützen. Durch Empfehlungen von

Kartennetzwerken wurden sie an Netcetera verwiesen. Das multinationale

Softwareunternehmen mit Wurzeln in der Schweiz hat den 3DS Issuer Service

mit vorintegriertem Risiko-Scoring von INFORM entwickelt. Der Netcetera ACS

basiert auf einem modularen System, verfügt über eine integrierte Out of

Band (OOB)-Authentifizierungsmethode, eine umfassende Reporting-Engine,

umfangreiche, anpassbare Funktionen, ein modernes und benutzerfreundliches

Administrationsportal sowie standardisierte Webservices und APIs, die ein

schnelleres Onboarding ermöglichen - genau das, was EML suchte.

Als EMVCo Associate und Marktführer für sichere Zahlungen mit 3-D Secure

Produkten, die für alle grossen Kartennetzwerke zertifiziert sind, betreibt

Netcetera ein PCI DSS- und PCI 3DS-zertifiziertes System, das den höchsten

Sicherheitsstandards entspricht. Netcetera war für EML eine naheliegende

Wahl. Der 3-D Secure Issuing Service von Netcetera schützt weltweit über 30

Millionen Karten. Er ermöglicht reibungslose Online-Zahlungen und

authentifiziert Transaktionen sicher über alle Kanäle und Geräte hinweg und

verhindert so Online-Betrug. Netcetera ist seit über 20 Jahren für Kunden

auf der ganzen Welt tätig und verbindet Erfahrung mit Innovation und

Vorsprung.

Beide Unternehmen freuen sich über die neue Zusammenarbeit. Patrick

O'Shaughnessy, Group Fraud Manager bei EML, kommentiert: "Ich freue mich

sehr, Netcetera als ACS+RBA Anbieterin bei uns zu begrüssen. Das Produkt von

Netcetera garantiert Zahlungssicherheit und erweitert unser Angebot um eine

hocheffektive Card-Not-Present-Authentifizierungslösung." Nitin Palande,

Head of APAC Sales & Partnerships, sagt: "Als unabhängiger

Technologieanbieter sind wir stolz darauf, die besten neuen Lösungen auf dem

Markt zu haben. Wir denken immer darüber nach, wie die neueste Technologie

die Bedürfnisse und Anforderungen von Kartenausgebern und Banken in einem

sich schnell verändernden Markt unterstützen kann".

Medienkontakte:

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Nitin Palande

Head of Sales APAC

nitin.palande@netcetera.com

+65 6983 1454

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden

IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure

Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen

und Versicherungen. Mehr als 2.000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler

setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D

Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte

Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über

die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination

neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für

Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen

Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit

rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren

Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com

