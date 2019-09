DGAP-News: NetCents steigert das Kaufpotenzial mit 40. abgeschlossener Partnervereinbarung (deutsch)

NetCents steigert das Kaufpotenzial mit 40. abgeschlossener Partnervereinbarung

NetCents steigert das Kaufpotenzial mit 40. abgeschlossener

Partnervereinbarung

18.09.2019 / 17:14

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 18, 2019) -

NetCents Technology Inc. (CSE: NC) (FSE: 26N) (OTCQB: NTTCF) ("NetCents"

oder das "Unternehmen"). NetCents treibt seine MarkteinfÃŒhrung und

Integration immer schneller voran. Soeben hat das Unternehmen seine 40.

Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet.

Erst im Februar gab NetCents seinen 20. Partner bekannt. Nun freut sich

NetCents schon, die Unterzeichnung seiner 40. Partnerschaftsvereinbarung

bekannt zu geben. Dass das Unternehmen die Anzahl seiner Partner in so

kurzer Zeit verdoppeln konnte, reflektiert seine aggressive

Wachstumsstrategie, um mit der steigenden HÀndlerakzeptanz von

KryptowÀhrungen Schritt zu halten. Dieses Wachstum beweist die gestiegene

Bereitschaft der HÀndler, ihren Kunden Alternativen zu traditionellen

Zahlungsmethoden anzubieten, indem sie die KryptowÀhrungslösung von NetCents

online, in ihren LÀden und in ihre POS-Systeme integrieren.

"Dieser beschleunigte Zuwachs an neuen Partnern bestÀtigt weiterhin unser

GeschÀftsmodell und die Zukunft des Unternehmens", so Clayton Moore, GrÌnder

und CEO von NetCents Technology. "WÀhrend wir 2018 und Anfang 2019 unseren

Partnern aktiv die Vorteile von NetCents vermitteln mussten, kommen nun

wichtige Akteure im Zahlungsverkehrsbereich von sich aus auf uns zu, um

unser HÀndlerportal in ihre Technologie einzubetten und so durch uns

KryptowÀhrungen anzubieten. Wir bieten HÀndlern eine nahtlose Erfahrung und

einen reibungslosen Onboarding-Prozess fÌr KryptowÀhrungszahlungen."

Durch diese Partner, darunter HÀndlerportale, Zahlungsabwickler, ISOs,

Terminalhersteller, ISOs und ISVs hat das Unternehmen seine Technologie fÃŒr

KryptowÀhrungs-Handelsportale in alle wichtigen traditionellen

Zahlungssektoren integriert. Diese Integration verschafft dem Unternehmen

den entscheidenden Wettbewerbsvorteil, fÌr HÀndler der Standardanbieter fÌr

KryptowÀhrungszahlungen zu sein.

Über seine Partner hat NetCents Zugriff auf Millionen von HÀndlern, Hunderte

von neuen Partnern, Millionen von Anwendern und eine Vertriebsmannschaft von

Tausenden von Agenten, die das NetCents KryptowÀhrungs-HÀndlerportal tÀglich

aktiv ihrer bestehenden HÀndlerbasis anbieten.

"Wir sehen bereits, dass der frÃŒhe Erfolg unserer Partnerstrategie FrÃŒchte

trÀgt", fÌgte Herr Moore hinzu. "Das Unternehmen verzeichnet seit Mai einen

durchschnittlichen monatlichen Anstieg der HÀndleranmeldungen um 95 %. Das

Verarbeitungsvolumen steigt seit Februar monatlich um durchschnittlich 39

%."

Zur ErgÀnzung seines Partnerschaftsprogramms fÌhrte das Unternehmen nun

seinen Merchant Acquisition Plan (M.A.P.) ein. FÃŒr die Entwicklung,

EinfÃŒhrung und Verwaltung von M.A.P. hat das Unternehmen erfahrene

branchenfÃŒhrende Experten ins Boot geholt. Ziel von M.A.P. ist es, 15 große

HÀndlerpartner mit jÀhrlich Ìber 20 Millionen US-Dollar Umsatz zu gewinnen.

Das monatliche Grundvolumen an verarbeiteten KryptowÀhrungstransaktionen

soll dabei 100.000 US-Dollar betragen.

Das M.A.P.-Team analysiert Zehntausende Unternehmen in Nordamerika, Europa

und Australien, stuft sie in einem Bewertungssystem ein, spricht sie je nach

Unternehmen oder Branche individuell an und startet ein Schulungsprogramm zu

ihren jeweiligen Markttrends und den Produkten und Programmen von NetCents.

Das Programm ist kaum eine Woche alt und hat bereits 287 HÀndler

angesprochen, die den Auswahlkriterien entsprechen, und dabei eine

anfÀnglichen Reaktionsrate von 26 % erreicht. Die Kampagne lÀuft bis MÀrz

2020, wobei wöchentlich weitere 100 - 300 HÀndler zur Kontaktaufnahme

vorgesehen werden.

Durch einen mehrstufigen Ansatz zur weiteren Förderung des allgemeinen

Interesses und der Akzeptanz sowie gleichzeitiger Steigerung des Markt- und

HÀndleranteils ist KryptowÀhrung als praktikable Zahlungsoption bereits in

unmittelbarer Reichweite.

Über NetCents

NetCents Technology Inc ist eine Transaktionsdrehscheibe fÃŒr alle

KryptowÀhrungszahlungen, die zukunftsorientierte Unternehmen mit der nötigen

Technologie ausstattet, um die Abwicklung von KryptowÀhrungen nahtlos in ihr

Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei aber die Risiken oder VolatilitÀt

des Kryptomarkts einzugehen. NetCents Technology ist als

Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) bei FINTRAC eingetragen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter

www.net-cents.com, oder wenden Sie sich an Investor Relations unter

investor@net-cents.com

Im Namen des Board of Directors

NetCents Technology Inc.

"Clayton Moore"

Clayton Moore, CEO, GrÃŒnder und Direktor

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthÀlt bestimmte Aussagen, die als

"zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Alle Aussagen in

dieser Mitteilung (mit Ausnahme von Aussagen ÃŒber historische Fakten), die

sich auf vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen,

sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen,

die keine historischen Tatsachen sind. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer,

erkennt man diese an Worten wie "erwartet", "plant", "antizipiert",

"glaubt", "beabsichtigt", "schÀtzt", "projiziert", "potenziell" und

Àhnlichen AusdrÌcken oder Formulierungen, dass Ereignisse oder Bedingungen

eintreten "werden", "wÌrden", "können", "könnten" oder "sollten". Das

Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in solchen zukunftsgerichteten

Aussagen geÀußerten Erwartungen auf vernÃŒnftigen Annahmen beruhen. Solche

Aussagen sind jedoch keine Garantien fÃŒr zukÃŒnftige Leistungen und die

tatsÀchlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die zu einer erheblichen

Abweichung der zukunftsgerichteten Aussagen von den tatsÀchlichen

Ergebnissen fÃŒhren können, sind behördliche Maßnahmen, Marktpreise, die

kontinuierliche VerfÃŒgbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die

allgemeinen wirtschaftlichen, markt- oder geschÀftsbezogenen Bedingungen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie

fÌr die zukÌnftige Entwicklung darstellen und die tatsÀchlichen Ergebnisse

oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

den Überzeugungen, SchÀtzungen und Meinungen des Managements des

Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden.

Sofern nicht durch anwendbare Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ÃŒbernimmt

das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, SchÀtzungen oder Meinungen des

Managements oder andere Faktoren Àndern sollten.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: NetCents Technology Inc.

Kanada

ISIN: CA64112G1054

EQS News ID: 876071

