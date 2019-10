DGAP-News: NetCents Technology wächst weiter (deutsch)

NetCents Technology wächst weiter

VANCOUVER, B.C--(Newsfile Corp. - October 24, 2019) - NetCents Technology

Inc. (CSE: NC) (FSE: 26N) (OTCQB: NTTCF) ("NetCents" oder das "Unternehmen")

freut sich, ankÌndigen zu können, dass es sowohl in der allgemeinen externen

Marktnachfrage fÃŒr Zahlungen im Kryptozahlungsverkehr als auch anhand

zentraler interner Kennzahlen weiteres Wachstum verzeichnet, insbesondere in

der Einwerbung neuer HÀndler fÌr Kryptozahlungen.

JÌngste Entwicklungen haben KryptowÀhrungen wieder verstÀrkt ins GesprÀch

gebracht. Vor diesem Hintergrund verzeichnet das Unternehmen eine

entsprechend steigende Nachfrage von HÀndlern, die dem wachsenden

Verbraucherinteresse an Zahlungsoptionen in KryptowÀhrungen nachkommen

möchten.

Das Unternehmen hat bei neuen HÀndleranmeldungen seit April 2019 jeden Monat

ein durchschnittliches monatliches Wachstum von 72% erzielt. Dieser Anstieg

bei HÀndlerneuanmeldungen in Verbindung mit der allgemeinen Verbraucher- und

HÀndlernachfrage spiegelte sich in dem im September 2019 veröffentlichten

dritten Quartalsabschluss des Unternehmens wider. Konkret erzielte das

Unternehmen das folgende Wachstum:

● Umsatzwachstum von 399% im Vergleich zum zweiten Quartal

● Die Einnahmen aus Zahlungsabwicklungen durch HÀndler stiegen gegenÃŒber dem

zweiten Quartal um 498%.

● Das Abwicklungsvolumen stieg gegenÃŒber dem 2. Quartal um 360%.

● Transaktionen stiegen im Vergleich zum zweiten Quartal um 296%.

● Die Zahl der HÀndlerneuanmeldungen stieg um 121% gegenÃŒber dem zweiten

Quartal.

"Aufgrund neuer Regeln, einer zunehmenden Fokussierung auf mittlere und

große Unternehmen sowie fehlender Risikobereitschaft wird die

Zahlungsabwicklung bei traditionellen Zahlungsanbietern immer komplexer und

teurer fÌr die HÀndler. Dies zwingt sie, sich nach alternativen

Zahlungsmethoden umzusehen",so Clayton Moore, GrÃŒnder und CEO von NetCents

Technology. "Der anhaltende Anstieg unserer Neuanmeldungen und unseres

Verarbeitungsvolumens zeigt, dass seitens HÀndlern und Verbrauchern durchaus

Nachfrage besteht. Der kontinuierliche Zufluss an HÀndlern, die aktiv nach

alternativen Zahlungsmöglichkeiten suchen, beweist uns, dass es einen echten

Bedarf und großes Interesse an den von uns angebotenen Dienstleistungen

gibt."

Über NetCents

NetCents Technology Inc ist eine Transaktionsdrehscheibe fÃŒr alle

KryptowÀhrungszahlungen, die zukunftsorientierte Unternehmen mit der nötigen

Technologie ausstattet, um die Abwicklung von KryptowÀhrungen nahtlos in ihr

Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei aber die Risiken oder VolatilitÀt

des Kryptomarkts einzugehen. NetCents Technology ist als

Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) bei FINTRAC eingetragen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter

www.net-cents.com, oder wenden Sie sich an Investor Relations unter

investor@net-cents.com

Im Namen des Board of Directors

NetCents Technology Inc.

"Clayton Moore"

Clayton Moore, CEO, GrÃŒnder und Direktor

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthÀlt bestimmte Aussagen, die als

"zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Alle Aussagen in

dieser Mitteilung (mit Ausnahme von Aussagen ÃŒber historische Fakten), die

sich auf vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen,

sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen,

die keine historischen Tatsachen sind. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer,

erkennt man diese an Worten wie "erwartet", "plant", "antizipiert",

"glaubt", "beabsichtigt", "schÀtzt", "projiziert", "potenziell" und

Àhnlichen AusdrÌcken oder Formulierungen, dass Ereignisse oder Bedingungen

eintreten "werden", "wÌrden", "können", "könnten" oder "sollten". Das

Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in solchen zukunftsgerichteten

Aussagen geÀußerten Erwartungen auf vernÃŒnftigen Annahmen beruhen. Solche

Aussagen sind jedoch keine Garantien fÃŒr zukÃŒnftige Leistungen und die

tatsÀchlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die zu einer erheblichen

Abweichung der zukunftsgerichteten Aussagen von den tatsÀchlichen

Ergebnissen fÃŒhren können, sind behördliche Maßnahmen, Marktpreise, die

kontinuierliche VerfÃŒgbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die

allgemeinen wirtschaftlichen, markt- oder geschÀftsbezogenen Bedingungen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie

fÌr die zukÌnftige Entwicklung darstellen und die tatsÀchlichen Ergebnisse

oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

den Überzeugungen, SchÀtzungen und Meinungen des Managements des

Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden.

Sofern nicht durch anwendbare Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ÃŒbernimmt

das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, SchÀtzungen oder Meinungen des

Managements oder andere Faktoren Àndern sollten.

