DGAP-News: NetCents Technology erweitert seine Kapazitäten und beseitigt so Verarbeitungsbeschränkungen (deutsch)

NetCents Technology erweitert seine Kapazitäten und beseitigt so Verarbeitungsbeschränkungen

^

DGAP-News: NetCents Technology Inc.



/ Schlagwort(e): Miscellaneous

NetCents Technology erweitert seine Kapazitäten und beseitigt so

Verarbeitungsbeschränkungen

27.09.2019 / 18:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 27, 2019) -

NetCents Technology Inc. (CSE: NC) (FSE: 26N) (OTCQB: NTTCF) ("NetCents"

oder das "Unternehmen"). Um das wachsende Verarbeitungsvolumen von

KryptowÀhrungstransaktionen zu bewÀltigen, setzt NetCents Technology neue

MaßstÀbe durch Partnerschaften mit zusÀtzlichen LiquiditÀtsquellen.

Zur ErgÀnzung der bereits etablierten KryptowÀhrungsnetzwerke und um die

Notwendigkeit langer Pufferzeiten zu reduzieren, hat NetCents den gesamten

Konvertierungs- und Abwicklungsprozess grÃŒndlich ÃŒberarbeitet, um das

Gegenparteirisiko bei der Zusammenarbeit mit Börsen und erheblicher

Kapitalanforderungen zu reduzieren.

"Durch die Zusammenarbeit mit mehreren institutionellen Partnern zur

Bereitstellung verwalteter Fonds können wir unbegrenzte Transaktionen mit

weniger Kapitalrestriktionen abwickeln", sagte Clayton Moore, GrÃŒnder und

CEO von NetCents Technology. "Wir sind nun in der Lage, unsere Verarbeitung

weiter zu skalieren, und zwar ohne die langen Pufferzeiten, die dafÃŒr bisher

benötigt wurden - es ist ein entscheidender Schritt."

Da die Konkurrenz ihren HÀndlern bei der Skalierung von

KryptowÀhrungszahlungen EinschrÀnkungen auferlegen musste, begannen viele

Kunden, sich nach anderen Optionen umzusehen.

"Wir beobachten, dass immer mehr HÀndler ihre Dienstleister verlassen und

auf unsere Plattform umsteigen", so Moore weiter. "Durch die

Rationalisierung des gesamten Prozesses zugunsten unserer HÀndler haben wir

auch unsere Kapitalausgaben und das Gegenparteirisiko gesenkt und zugleich

unsere KapazitÀten erheblich erhöht."

Über NetCents

NetCents Technology Inc. ist eine Transaktionsdrehscheibe fÃŒr alle

KryptowÀhrungszahlungen, die zukunftsorientierte Unternehmen mit der nötigen

Technologie ausstattet, um die Abwicklung von KryptowÀhrungen nahtlos in ihr

Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei aber die Risiken oder VolatilitÀt

des Kryptomarkts einzugehen. NetCents Technology ist als

Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) bei FINTRAC eingetragen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter

www.net-cents.com, oder wenden Sie sich an Investor Relations unter

investor@net-cents.com.

Im Namen des Board of Directors

NetCents Technology Inc.

"Clayton Moore"

Clayton Moore, CEO, GrÃŒnder und Direktor

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthÀlt bestimmte Aussagen, die als

"zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Alle Aussagen in

dieser Mitteilung (mit Ausnahme von Aussagen ÃŒber historische Fakten), die

sich auf vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen,

sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen,

die keine historischen Tatsachen sind. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer,

erkennt man diese an Worten wie "erwartet", "plant", "antizipiert",

"glaubt", "beabsichtigt", "schÀtzt", "projiziert", "potenziell" und

Àhnlichen AusdrÌcken oder Formulierungen, dass Ereignisse oder Bedingungen

eintreten "werden", "wÌrden", "können", "könnten" oder "sollten". Das

Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in solchen zukunftsgerichteten

Aussagen geÀußerten Erwartungen auf vernÃŒnftigen Annahmen beruhen. Solche

Aussagen sind jedoch keine Garantien fÃŒr zukÃŒnftige Leistungen und die

tatsÀchlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die zu einer erheblichen

Abweichung der zukunftsgerichteten Aussagen von den tatsÀchlichen

Ergebnissen fÃŒhren können, sind behördliche Maßnahmen, Marktpreise, die

kontinuierliche VerfÃŒgbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die

allgemeinen wirtschaftlichen, markt- oder geschÀftsbezogenen Bedingungen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie

fÌr die zukÌnftige Entwicklung darstellen und die tatsÀchlichen Ergebnisse

oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

den Überzeugungen, SchÀtzungen und Meinungen des Managements des

Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden.

Sofern nicht durch anwendbare Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ÃŒbernimmt

das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, SchÀtzungen oder Meinungen des

Managements oder andere Faktoren Àndern sollten.

Corporate Logo

To view the source version of this press release, please visit

https://www.newsfilecorp.com/release/48274

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the

associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/48274

News Source: Newsfile

---------------------------------------------------------------------------

27.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: NetCents Technology Inc.

Kanada

ISIN: CA64112G1054

EQS News ID: 881871

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

881871 27.09.2019

°