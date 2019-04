DGAP-News: Nemetschek SE zeigt stärkstes Quartalswachstum der letzten Jahre mit +27% bei hoher Profitabilität (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Nemetschek SE zeigt stärkstes Quartalswachstum der letzten Jahre mit +27% bei hoher Profitabilität

DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nemetschek SE zeigt stärkstes Quartalswachstum der letzten Jahre mit +27%

bei hoher Profitabilität

30.04.2019 / 07:00

Corporate News

Nemetschek Group zeigt stärkstes Quartalswachstum der letzten Jahre mit +27%

bei hoher Profitabilität

- Ausgezeichneter Start ins Jahr 2019

- +27,1% Umsatzwachstum auf 129,9 Mio. Euro in Q1 2019

- +31,4% EBITDA-Wachstum auf 36,7 Mio. Euro führt zu hoher EBITDA-Marge von

28,2%

- +33,9% Wachstum der wiederkehrenden Umsätze, getrieben durch

Subscriptions-Modelle (+124,8%)

- Starkes Wachstum wird auch weiterhin für das Gesamtjahr 2019 bestätigt

München, 30. April 2019 - Nach einem herausragenden Geschäftsjahr 2018 hat

die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907) ihr stärkstes Quartalswachstum in

den letzten Jahren bei anhaltend hoher Profitabilität erzielt. Gleichzeitig

investiert der Topplayer im weltweiten AEC-Markt weiterhin signifikant in

strategische Projekte und die weitere Internationalisierung, um auch künftig

zweistellige Wachstumsraten verzeichnen zu können.

"Wir haben einen hervorragenden Jahresauftakt hingelegt und ein

außergewöhnlich starkes erstes Quartal erzielt. Unsere strategischen

Investitionen in Lösungen der nächsten Generation und die weitere

Internationalisierung zahlen sich aus," so Patrik Heider, Sprecher und CFOO

der Nemetschek Group. "Neben unseren zukunftsorientierten Investitionen

haben wir auch mit unserer neuen Führungsstruktur, mit der wir noch

schlagkräftiger am Markt und bei unseren jeweiligen Kundensegmenten agieren,

die Weichen gestellt, dass diese starke Entwicklung auch zukünftig anhält,"

kommentiert Patrik Heider.

Wesentliche Erfolgskennzahlen des Konzerns im Q1 2019

- Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal auf 129,9 Mio. Euro, ein

Wachstum von 27,1% (währungsbereinigt: 23,2%) gegenüber dem gleichen

Vorjahresquartal (102,2 Mio. Euro). Neben einem starken organischen Wachstum

von 21,3% ist das Plus auf die akquirierte Marke Spacewell zurückzuführen.

- Wachstumstreiber waren die wiederkehrenden Umsätze aus

Softwareserviceverträgen und Subscription, die um 33,9% (währungsbereinigt:

30,0%) auf 67,7 Mio. Euro zulegten. Der Umsatz aus Subscription erhöhte sich

deutlich um 124,8% von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro.

- Ein weiterer unverändert großer Wachstumstreiber ist die fortschreitende

Internationalisierung. Die Auslandsumsätze stiegen im Q1 um 32,7% auf 95,0

Mio. Euro. Aber auch in Deutschland konnte Nemetschek ein prozentual

zweistelliges Umsatzwachstum von 14,0% erzielen.

- Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA)

erhöhte sich um 31,4% auf 36,7 Mio. Euro. Das entspricht einer EBITDA-Marge

von 28,2%. Der Anstieg wurde teilweise begünstigt durch die erstmalige

Anwendung des neuen IFRS-Standards 16 für die Bilanzierung von

Leasingverträgen. Bereinigt um diesen Effekt wäre das EBITDA um 18,5%

gestiegen, was einer EBITDA-Marge von 25,5% entspricht. Nemetschek hat auch

im ersten Quartal 2019 wie geplant in strategische Projekte investiert.

Zudem führte der wachstumsbedingte Aufbau von Mitarbeitern zum Ende des

letzten Jahres zu einem spürbaren Anstieg der Personalkosten. Des Weiteren

wirkte sich die (vor allem durch die Akquisitionskosten bedingte) noch

unterdurchschnittliche EBITDA-Marge der akquirierten Marke Spacewell im

Segment Nutzen auf das operative Ergebnis im Q1 aus.

- Der Quartalsüberschuss stieg ebenfalls deutlich um 19,7% auf 19,6 Mio.

Euro (Vorjahreszeitraum: 16,4 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug 0,51

Euro (Q1 2018: 0,43 Euro).

Entwicklung der Segmente im Q1 2019

In der Segmentberichterstattung wurde die Marke Solibri, die bis Ende 2018

dem Segment Bauen zugeordnet war, ab 2019 in das Segment Planen

umgegliedert. Die Vorjahreswerte in der Segmentberichterstattung wurden

entsprechend angepasst.

- Das Segment Bauen verzeichnete mit einem Umsatzzuwachs von 34,7%

(währungsbereinigt: 27,0%) auf 40,2 Mio. Euro wie in den Vorquartalen auch

das stärkste Umsatzwachstum. Das EBITDA stieg mit 36,0% auf 12,8 Mio. Euro,

so dass die EBITDA-Marge bei hohen 31,8% lag (Vorjahr: 31,5%). Die

EBITDA-Marge ohne Erstanwendung von IFRS 16 käme auf 28,4%.

- Das Segment Planen verzeichnete mit 15,1% (währungsbereinigt: 12,8%) auf

74,3 Mio. Euro ein sehr erfreuliches Erlöswachstum, das auch auf die erhöhte

Nachfrage durch die Weltleitmesse BAU im Januar zurückzuführen ist. Das

EBITDA stieg deutlich überproportional zum Umsatz um 36,0% auf 21,2 Mio.

Euro, was einer EBITDA-Marge von 28,5% entspricht (bereinigt um IFRS 16:

26,1%, Vorjahreszeitraum: 24,1%).

- Das Segment Nutzen wurde durch die Akquisition der Spacewell deutlich

gestärkt. Die Umsätze legten deshalb von 2,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum

auf 8,2 Mio. Euro zu. Das rein organische Umsatzwachstum lag bei 11,7%. Das

EBITDA lag aufgrund von Akquisitionskosten in diesem Segment bei -0,2 Mio.

Euro (Q1 2018: 0,4 Mio. Euro). Bereinigt um die Akquisitionskosten in Höhe

von rund 1,5 Mio. Euro käme die EBITDA-Marge auf 15,6%.

- Das Segment Media & Entertainment konnte sein Wachstum zum Vorjahr

deutlich beschleunigen. Die Umsätze stiegen um 23,9% (währungsbereinigt:

19,9%) auf 7,2 Mio. Euro. Das EBITDA erhöhte sich bei gleichzeitig hohen

Akquisitionskosten aufgrund von Redshift um 13,7% auf 2,9 Mio. Euro, was

einer EBITDA-Marge von 40,7% entspricht (ohne IFRS 16: 39,4%).

Starkes Wachstum wird auch weiterhin für das Gesamtjahr 2019 bestätigt

Nach dem sehr starken Jahresauftakt bestätigt der Vorstand die bisherigen

Wachstumsziele für das Gesamtjahr 2019, einem Konzernumsatz in einer

Bandbreite von 540 Mio. Euro bis 550 Mio. Euro zu erzielen, das einem

Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 17% bis 19% entspricht.

Die EBITDA-Marge wird bei erneut hohen zukunftsorientierten Investitionen

und der noch unterdurchschnittlichen EBITDA-Marge im Segment Nutzen in dem

Zielkorridor von 25% bis 27% erwartet. In dieser Spanne sind die Effekte aus

der Umstellung auf den neuen Leasingstandard IFRS 16* noch nicht enthalten.

Inklusive der positiven Effekte aus der Anwendung von IFRS 16 rechnet die

Nemetschek Group für das Jahr 2019 mit einer EBITDA-Marge von 27% bis 29%.

*Erstmals zu berücksichtigen ist ab dem 1. Januar 2019 der neue

Rechnungslegungsstandard IFRS 16, demzufolge Leasingverhältnisse jedweder

Art (Operate Leasing und Finance Leasing) grundsätzlich bilanzwirksam

darzustellen sind. Die Nemetschek Group rechnet durch diese Reform auf Ebene

des EBITDA mit einem positiven Effekt von rund 13 Mio. Euro bis 14 Mio.

Euro. Die Nemetschek Group wird in den Quartalen detailliert die Effekte aus

IFRS 16 auf das EBITDA darstellen.

Kennzahlen im Quartals-Überblick

In Mio. Euro Q1 Q1 in in %

2019 2018 % (FX-adj)

Umsatz 129,9 102,2 +27,- +23,2%

1%

- davon Software-Lizenzen 55,0 47,3 +16,- +12,3%

4%

- davon wiederkehrende Umsätze 67,7 50,6 +33,- +30,0%

9%

- Subscription (Teil der wiederkehrenden 9,7 4,3 +124- +118,3%

Umsätze) ,8%

EBITDA 36,7 27,9 +31,- +24,8%

4%

Marge 28,2% 27,3%

Bereinigtes EBITDA um IFRS 16 33,1 27,9 +18,- +11,9%

5%

Bereinigte Marge 25,5% 27,3%

EBITA (normalized EBIT) 30,9 26,0 +18,-

9%

Marge 23,8% 25,4%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) 19,6 16,4 +19,-

7%

Ergebnis je Aktie in Euro 0,51 0,43 +19,-

7%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor 22,9 19,1 +20,-

PPA-Abschreibungen 0%

Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus 0,59 0,50 +20,-

Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 0%

Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick

In Mio. Euro Q1 2019 Q1 2018 in % in % (FX-adj)

Planen

Umsatz 74,3 64,6 +15,1% +12,8%

EBITDA 21,2 15,6 +36,0% +30,8%

Marge 28,5% 24,1%

Bauen

Umsatz 40,2 29,8 +34,7% +27,0%

EBITDA 12,8 9,4 +36,0% +25,4%

Marge 31,8% 31,5%

Nutzen

Umsatz 8,2 2,0 +302,9% +302,6%

EBITDA -0,2 0,4 -160,6% +162,9%

Marge -2,6% 17,6%

Media & Entertainment

Umsatz 7,2 5,8 +23,9% +19,9%

EBITDA 2,9 2,6 +13,7% +9,5%

Marge 40,7% 44,3%

Der vollständige 3-Monatsbericht 2019 steht auf der Website des Unternehmens

unter

Investor Relations zum Download bereit.

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der

AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit

ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und

Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der

Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die

Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen

Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der

Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16

Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als

fünf Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im

Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.600 Experten.

Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen

erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von

121,3 Mio. Euro.

30.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nemetschek SE

Konrad-Zuse-Platz 1

81829 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 540459-0

Fax: +49 (0)89 540459-444

E-Mail: investorrelations@nemetschek.com

Internet: www.nemetschek.com

ISIN: DE0006452907

WKN: 645290

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 804759

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

804759 30.04.2019

