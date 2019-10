DGAP-News: Nemetschek SE schließt drittes Quartal 2019 mit Ertragsrekord und unvermindert hohem Wachstumstempo ab (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Nemetschek SE schließt drittes Quartal 2019 mit Ertragsrekord und unvermindert hohem Wachstumstempo ab

- +20,4% Umsatzwachstum auf 138,3 Mio. Euro im Q3 2019

- +31,5% Wachstum der wiederkehrenden Umsätze, beschleunigt durch

Subscription

- +46,4% EBITDA-Wachstum auf 42,8 Mio. Euro führt zu hoher EBITDA-Marge von

30,9%

- Ergebnis je Aktie verdreifacht sich auf 0,47 Euro, getrieben durch starke

operative Performance und positiven Einmaleffekt aus erfolgreichem

DocuWare-Verkauf

- Ziele für das Gesamtjahr 2019 am oberen Ende bestätigt

München, 31. Oktober 2019 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), das

zweitgrößte börsennotierte Softwareunternehmen in Deutschland, setzte im

dritten Quartal ihren dynamischen Wachstumskurs mit einem Umsatzplus

gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal von 20,4% fort. Deutlich

überproportional zum Umsatz mit 46,4% stieg das operative Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), sodass sich die operative Marge

(EBITDA-Marge) um mehr als fünf Prozentpunkte auf 30,9% erhöhte.

"Nemetschek nimmt direkten Kurs auf ein weiteres Rekordjahr. Die Ergebnisse

nach neun Monaten spiegeln unsere starke Positionierung entlang des gesamten

Wertschöpfungsprozesses in der Bauindustrie wider, die mit einer hohen

Wachstumsdynamik und erhöhter Effizienz einhergehen. Unsere Gruppe war noch

nie so stark und wettbewerbsfähig wie heute", resümierte Patrik Heider,

Sprecher des Vorstands und CFOO der Nemetschek Group.

Wesentliche Erfolgskennzahlen des Konzerns im Q3 und 9 Monate 2019

- Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal auf 138,3 Mio. Euro. Hohe

organische Zuwächse von 15,7% und die starke Entwicklung der neu

akquirierten Marke Spacewell führten zu einem Wachstum von 20,4% gegenüber

dem gleichen Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten nahmen die Umsätze

um 22,7% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum zu, organisch um 17,2%.

- Mit einem Plus von 31,5% auf 76,6 Mio. Euro blieben im Q3 die

wiederkehrenden Umsätze aus Softwareserviceverträgen und Subscription ein

wesentlicher Wachstumstreiber. Die Neun-Monatssicht zeigte eine ähnliche

Wachstumsdynamik (+33,9%).

Dazu trugen insbesondere die Umsätze aus Abo-Modellen (Subscription) bei,

die im Q3 um 119,0% und in den ersten neun Monaten um 129,6% stiegen. Bei

einigen Nemetschek Marken wie dRofus, RISA oder Spacewell basiert ein

Großteil des Geschäfts bereits auf Subscription. Mit Maxon hat Anfang

September dieses Jahres nun eine weitere Marke mit ihrem neuen

Produkt-Release die strategische Ausrichtung der Nemetschek Group hin zu

einem abonnement-basierten Geschäftsmodell verstärkt, das vor allem

Neukunden aufgrund der wegfallenden Lizenzgebühr sehr attraktive

Möglichkeiten bietet. Die steigenden Subscription-Umsätze sorgen für ein

hohes Maß an Kontinuität und Planungssicherheit. Die Wachstumskraft von

Nemetschek kann somit nicht mehr allein an den Lizenzverkäufen gemessen

werden.

- Deutlich überproportional zum Umsatz stieg das operative Konzernergebnis

(EBITDA)

im Q3 um 46,4% auf 42,8 Mio. Euro. Damit sprang die EBITDA-Marge auf hohe

30,9% (Vorjahresquartal: 25,5%). In den ersten neun Monaten verbesserte sich

die Marge auf 29,4% (Vorjahreszeitraum: 26,7%).

Der starke Anstieg wurde positiv durch die erstmalige Anwendung des neuen

IFRS 16 für die Bilanzierung von Leasingverträgen beeinflusst. Bereinigt um

diesen Effekt lag die EBITDA-Marge im Q3 mit 28,2% auch über Vorjahr und in

den ersten neun Monaten auf Vorjahresniveau (26,7%).

- Der Quartalsüberschuss verdreifachte sich nahezu im Q3 durch das starke

operative Geschäft und einen positiven Einmaleffekt aus dem erfolgreichen

Verkauf der nicht-strategischen Beteiligung an DocuWare von 18,2 Mio. Euro

auf 54,0 Mio. Euro. Der Ertrag aus dem DocuWare-Verkauf in Höhe von 29,9

Mio. Euro ist im Finanzergebnis abgebildet. Das Ergebnis je Aktie sprang

demnach von 0,16 Euro auf 0,47 Euro. Bereinigt um den positiven Einmaleffekt

ergibt sich ein Quartalsüberschuss von 24,1 Mio. Euro (+32,4%), bzw. ein

Ergebnis je Aktie von 0,21 Euro. Auf Neun-Monatssicht konnte der

Periodenüberschuss um 81,3% auf 95,4 Mio. Euro gesteigert werden, was einem

Ergebnis je Aktie von 0,83 Euro entspricht (Vorjahr: 0,46 Euro).

Highlights der Segmente im Q3 und in den ersten neun Monaten 2019

- Das Segment Bauen bleibt weiterhin Wachstumstreiber der Nemetschek Group

mit einem Umsatzanstieg im Q3 von 25,2% und von 27,9% in den ersten neun

Monaten. Der dazu deutlich überproportionale Anstieg im EBITDA (Q3: +76,3%,

9M: +51,7%) führte zu Spitzenmargen in diesem Segment von 32,0% in Q3 bzw.

32,7% auf Neun-Monatssicht.

- Das Segment Planen verzeichnete ein Wachstum von 9,8% im Q3 und 11,3% auf

Neun-Monatssicht. Überproportional stieg das EBITDA um 33,6% im Q3, sodass

die EBITDA-Marge 31,4% erreichte (Vorjahresquartal: 25,8%) bzw. in den

ersten neun Monaten auf 29,0% stieg (Vorjahreszeitraum: 24,9%).

- Das Segment Nutzen wurde deutlich durch die Akquisition der Marke

Spacewell gestärkt (Erstkonsolidierung ab September 2018). Die Umsätze im Q3

summierten sich durch das organische Wachstum und den starken Beitrag von

Spacewell von 3,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 9,7 Mio. Euro. In den

ersten neun Monaten konnte der Umsatz auf 27,2 Mio. Euro gesteigert werden

(Vorjahreszeitraum: 7,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge lag im Q3 bei 23,1%. In

der Marge für die ersten drei Quartale von 12,6% spiegeln sich die

Akquisitionskosten von 1,5 Mio. Euro für den Erwerb der Marke Axxerion aus

dem ersten Quartal wider. Bereinigt um Akquisitionskosten erreichte die

EBITDA-Marge 18,1%.

- Im Segment Media & Entertainment wurde ein starkes Wachstum bei

gleichzeitiger Umstellung auf Subscriptionsmodelle erzielt. Die Umstellung

auf Subscription wurde Ende des dritten Quartals vorgenommen und hat zum

höchsten Septemberergebnis in der Segmentgeschichte beigetragen. Die Erlöse

nahmen durch organische Zuwächse und den Beitrag der akquirierten Redshift

um 26,0% im Q3 und 24,3% in den ersten neun Monaten zu. Die EBITDA-Marge der

ersten neun Monate lag aufgrund der Akquisitions- und Integrationskosten von

Redshift sowie Umstellungskosten auf Subscription bei 35,1%

(Vorjahreszeitraum: 41,9%).

Ziele für das Gesamtjahr 2019 am oberen Ende erwartet

Aufgrund der starken Entwicklung in den ersten neun Monaten geht der

Vorstand davon aus, die bisherigen wirtschaftlichen Ziele für das Gesamtjahr

2019 sowohl beim Umsatz als auch bei der EBITDA-Marge komfortabel zu

erreichen. Der Konzernumsatz wird damit am oberen Ende der kommunizierten

Bandbreite von 540 Mio. Euro bis 550 Mio. Euro erwartet, was einem Wachstum

gegenüber dem Vorjahr von 17% bis 19% entspricht.

Die EBITDA-Marge inklusive der Effekte aus der Umstellung auf den neuen

Leasingstandard IFRS 16* sieht der Vorstand am oberen Ende der Zielspanne

von 27% und 29%.

*Erstmals zu berücksichtigen ist ab dem 1. Januar 2019 der neue

Rechnungslegungsstandard IFRS 16, demzufolge Leasingverhältnisse jedweder

Art (Operate Leasing und Finance Leasing) grundsätzlich bilanzwirksam

darzustellen sind. Die Nemetschek Group rechnet durch diese Reform auf Ebene

des EBITDA mit einem positiven Effekt von rund 14 bis 15 Mio. Euro. Die

Nemetschek Group wird in den Quartalen detailliert die Effekte aus IFRS 16

auf das EBITDA darstellen.

Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q3)

In Mio. Euro Q3 Q3 in in %

2019 2018 % (FX-adj)

Umsatz 138,3 114,9 +20,- +18,0%

4%

- davon Software-Lizenzen 55,0 52,3 +5,1- +2,7%

%

- davon wiederkehrende Umsätze 76,6 58,3 +31,- +29,0%

5%

- Subscription (Teil der wiederkehrenden 13,1 6,0 +119- +115,1%

Umsätze) ,0%

EBITDA 42,8 29,2 +46,- +40,7%

4%

Marge 30,9% 25,5%

EBITDA (bereinigt um IFRS 16) 38,9 29,2 +33,- +27,5%

2%

Marge (bereinigt um IFRS 16) 28,2% 25,5%

EBITA (normalized EBIT) 36,3 27,0 +34,-

4%

Marge 26,2% 23,5%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) 54,0 18,2 +197-

,2%

Ergebnis je Aktie in Euro* 0,47 0,16 +197-

,2%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) ohne 24,1 18,2 +32,-

Einmal-Effekt aus DocuWare-Verkauf 4%

Bereinigtes Ergebnis je Aktie in Euro* 0,21 0,16 +32,-

4%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor 57,4 21,1 +172-

PPA-Abschreibungen ,0%

Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus 0,50 0,18 +172-

Kaufpreisallokation (PPA) in Euro* ,0%

*Zur besseren Vergleichbarkeit wurde das Ergebnis je Aktie nach dem

Aktiensplit dargestellt

Kennzahlen im 9-Monatsüberblick

In Mio. Euro 9M 9M in in %

2019 2018 % (FX-adj)

Umsatz 406,0 330,9 +22,- +19,6%

7%

- davon Software-Lizenzen 167,3 155,8 +7,4- +4,2%

%

- davon wiederkehrende Umsätze 217,5 162,4 +33,- +30,8%

9%

- Subscription (Teil der wiederkehrenden 34,5 15,0 +129- +124,5%

Umsätze) ,6%

EBITDA 119,4 88,2 +35,- +30,7%

4%

Marge 29,4% 26,7%

EBITDA (bereinigt um IFRS 16) 108,2 88,2 +22,- +17,9%

7%

Marge (bereinigt um IFRS 16) 26,7% 26,7%

EBITA (normalized EBIT) 101,0 82,0 +23,-

2%

Marge 24,9% 24,8%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) 95,4 52,6 +81,-

3%

Ergebnis je Aktie in Euro* 0,83 0,46 +81,-

3%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) ohne 65,5 52,6 +24,-

Einmal-Effekt aus DocuWare-Verkauf 5%

Bereinigtes Ergebnis je Aktie in Euro* 0,57 0,46 +24,-

5%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor 105,2 61,1 +72,-

PPA-Abschreibungen 1%

Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus 0,91 0,53 +72,-

Kaufpreisallokation (PPA) in Euro* 1%

*Zur besseren Vergleichbarkeit wurde das Ergebnis je Aktie nach dem

Aktiensplit dargestellt

Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q3)

In Mio. Euro Q3 2019 Q3 2018 in % in %

(FX-adj)

Planen

Umsatz 76,5 69,7 +9,8% +8,3%

EBITDA 24,0 18,0 +33,6% +28,9%

EBITDA-Marge 31,4% 25,8%

EBITDA-Marge (bereinigt um IFRS 16) 28,7% 25,8%

Bauen

Umsatz 44,2 35,3 +25,2% +20,9%

EBITDA 14,1 8,0 +76,3% +67,6%

Marge 32,0% 22,7%

EBITDA-Marge (bereinigt um IFRS 16) 28,8% 22,7%

Nutzen

Umsatz 9,7 3,6 +168,7% +168,1%

EBITDA 2,2 0,9 +146,0% +145,3%

Marge 23,1% 25,2%

EBITDA-Marge (bereinigt um IFRS 16) 19,6% 25,2%

Media & Entertainment

Umsatz 7,9 6,2 +26,0% +23,3%

EBITDA 2,4 2,3 +3,3% -2,0%

Marge 30,8% 37,5%

EBITDA-Marge (bereinigt um IFRS 16) 29,4% 37,5%

Kennzahlen Segmente im 9-Monatsüberblick

In Mio. Euro 9M 2019 9M 2018 in % in %

(FX-adj)

Planen

Umsatz 226,5 203,6 +11,3% +9,4%

EBITDA 65,6 50,8 +29,1% +26,0%

EBITDA-Marge 29,0% 24,9%

EBITDA-Marge (bereinigt um IFRS 16) 26,4% 24,9%

Bauen

Umsatz 128,8 100,7 +27,9% +22,2%

EBITDA 42,2 27,8 +51,7% +42,9%

Marge 32,7% 27,6%

EBITDA-Marge (bereinigt um IFRS 16) 29,5% 27,6%

Nutzen

Umsatz 27,2 7,7 +251,4% +250,9%

EBITDA 3,4 1,7 +102,1% +103,0%

Marge 12,6% 22,0%

EBITDA-Marge (bereinigt um IFRS 16) 8,8% 22,0%

Media & Entertainment

Umsatz 23,5 18,9 +24,3% +20,9%

EBITDA 8,2 7,9 +4,0% +0,7%

Marge 35,1% 41,9%

EBITDA-Marge (bereinigt um IFRS 16) 33,7% 41,9%

Der vollständige 9-Monatsbericht 2019 steht auf der Website des Unternehmens

unter Investor Relations zum Download bereit.

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der

AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit

ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und

Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der

Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die

Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen

Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der

Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16

Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als

fünf Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im

Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.800 Experten.

Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen

erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von

121,3 Mio. Euro.

