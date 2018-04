DGAP-News: Nemetschek SE: Jahresauftakt zeigt planmäßiges Umsatzwachstum bei anhaltend hoher Profitabilität (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Nemetschek SE: Jahresauftakt zeigt planmäßiges Umsatzwachstum bei anhaltend hoher Profitabilität

^

DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nemetschek SE: Jahresauftakt zeigt planmäßiges Umsatzwachstum bei anhaltend

hoher Profitabilität

27.04.2018 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

Nemetschek Group: Jahresauftakt zeigt planmäßiges Umsatzwachstum bei

anhaltend hoher Profitabilität

- Konzernumsatz steigt im Q1 währungsbereinigt um 13,1% auf 102,2 Mio. Euro

- Wiederkehrende Umsätze als Wachstumstreiber (währungsbereinigt: +22,4% zum

Vorjahr)

- EBITDA-Marge weiterhin bei hohen 27,3% bei gleichzeitig verstärkten

strategischen Investitionen

- Ergebnis je Aktie deutlich über Vorjahr bei 0,43 Euro (+15,2%)

- Ausblick für Gesamtjahr 2018 bestätigt

München, 27. April 2018 - Die Nemetschek Group (ISIN DE0006452907), weltweit

zweitgrößter Anbieter von Software für die AEC-Branche, ist trotz negativer

Währungseinflüsse und einer hohen Vergleichsbasis aus dem starken ersten

Quartal des Vorjahres gemäß Planung ins Geschäftsjahr 2018 gestartet. Die

größten Wachstumsimpulse kamen dabei aus den wiederkehrenden Umsätzen aus

Wartungsverträgen und Mietmodellen (Subscription).

Wesentliche Erfolgskennzahlen des Konzerns im 1. Quartal 2018

- Der Konzernumsatz stieg auf 102,2 Mio. Euro, ein währungsbereinigtes

Wachstum um 13,1% (reported: 6,2%) gegenüber dem hohen Vorjahreswert von

96,3 Mio. Euro.

- Wachstumstreiber waren die wiederkehrenden Umsätze aus

Softwareserviceverträgen und Subscription, die sich zum Vorjahresquartal

währungsbereinigt um 22,4% (reported: 15,6%) auf 50,6 Mio. Euro erhöhten und

damit bereits 49,5% der Gesamtumsätze ausmachen. Der überproportionale

Anstieg spiegelt den strategischen Wandel des Nemetschek Geschäftsmodells

wider, neben Lizenzen auch Subscription anzubieten. Dieser Wandel erfolgt

sukzessive und respektiert die Kundenwünsche. Durch die starke Nachfrage

nach Subscprition erhöhte sich der Umsatz dieser Erlösart im ersten Quartal

deutlich überproportional zum Konzernwachstum um währungsbereinigte 47,3%

auf 4,3 Mio. Euro (reported: 33,8%).

- Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA)

stieg währungsbereinigt um 13,3% (reported: 5,9%) auf 27,9 Mio. Euro.

Nemetschek erzielte eine hohe EBITDA-Marge von 27,3% und investierte

gleichzeitig verstärkt in strategische Projekte.

- Der Jahresüberschuss (Konzernanteile) stieg deutlich überproportional zum

Umsatz um 15,2% auf 16,4 Mio. Euro, sodass sich das Ergebnis je Aktie auf

0,43 Euro erhöhte. Die Steuerquote von 24,5% (Vorjahreszeitraum: 28,4%)

wurde insbesondere durch die US-Steuerreform positiv beeinflusst. Dieser

positive Steuereffekt wird sich nachhaltig fortsetzen.

- Der operative Cashflow erhöhte sich deutlich um 19,6% auf 26,6 Mio. Euro.

Die Cash-Conversion (EBITDA zu operativen Cashflow) lag mit 95,2% weiterhin

auf äußerst hohem Niveau.

Segmententwicklung

- Auf Segmentbasis verzeichnete das Segment Bauen währungsbereinigt mit

26,6% (reported: 13,1%) auf 31,6 Mio. Euro das stärkste Umsatzwachstum im

ersten Quartal. Das EBITDA des Segments stieg insbesondere aufgrund der

starken Entwicklung der US-Marke Bluebeam um 55,6% auf 9,8 Mio. Euro, sodass

die EBITDA-Marge 31,0% erreichte.

- Im Segment Planen stiegen die Umsätze währungsbereinigt mit 8,2%

(reported: 3,5%) auf 62,8 Mio. Euro. Dabei ist das außergewöhnlich starke

Vorjahresquartal in Rechnung zu stellen. Die EBITDA-Marge nahm aufgrund von

erhöhten Investitionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 28,3% auf

24,2% ab.

- Das Segment Nutzen setzte mit einem Plus von 12,2% sein zweistelliges

Wachstum auf 2,0 Mio. Euro fort. Das EBITDA erhöhte sich um 39,1% auf 0,4

Mio. Euro.

- Die Erlöse im Segment Media & Entertainment stiegen währungsbereinigt um

5,3% (reported:

-1,3%) im ersten Quartal auf 5,8 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge erreichte mit

44,3% nahezu das hohe Niveau des Vorjahreszeitraums.

"Trotz negativer Währungseffekte sind wir zufrieden mit der Entwicklung im

ersten Quartal. Nemetschek liegt voll im Plan", resümiert Patrik Heider,

Sprecher des Vorstands und CFOO der Nemetschek Group. "Unsere

wirtschaftliche Stärke ist die Voraussetzung dafür, nachhaltig in die

Zukunftsfähigkeit von Nemetschek investieren zu können. Angesichts unseres

einzigartigen Lösungsportfolios und unserer vielversprechenden

Produktpipeline sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2018 und

auch mittelfristig erreichen werden", so Heider weiter.

Konzernausblick 2018 bestätigt

Für das laufende Jahr 2018 bestätigt das Unternehmen die bisherigen Ziele

und erwartet einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 447 Mio. EUR bis 457

Mio. Euro*. Die EBITDA-Marge wird in dem bereits erreichten und auch

zukünftig angestrebten Korridor von 25% und 27% erwartet. Gleichzeitig

investiert die Nemetschek zusätzlich rund 10 Mio. Euro in strategische

Projekte.

*Der Ausblick basiert auf einer Wechselkurs-Planrate von 1,18 EUR/USD.

Kennzahlen im Überblick

In Mio. Euro Q1 Q1 in %

2018 2017 in (FX-adj)

%

Umsatz 102,2 96,3 +6,- +13,1%

2%

- davon Software-Lizenzen 47,3 48,5 -2,- +4,8%

6%

- davon wiederkehrende Umsätze 50,6 43,8 +15- +22,4%

,6%

EBITDA 27,9 26,3 +5,- +13,3%

9%

Marge 27,3% 27,4-

%

EBITA (normalized EBIT) 26,0 24,4 +6,-

5%

Marge 25,4% 25,3-

%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) 16,4 14,2 +15-

,2%

Ergebnis je Aktie in Euro 0,43 0,37 +15-

,2%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor 19,1 16,7 +14-

PPA-Abschreibungen ,3%

Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus 0,50 0,43 +14-

Kaufpreisallokation (PPA) in Euro ,3%

Kennzahlen Segmente

In Mio. Euro Q1 2018 Q1 2017 in % in %

(FX-adj)

Planen

Umsatz 62,8 60,7 +3,5% +8,2%

EBITDA 15,2 17,2 -11,6% -8,9%

Marge 24,2% 28,3%

Bauen

Umsatz 31,6 27,9 +13,1% +26,6%

EBITDA 9,8 6,3 +55,6% +78,5%

Marge 31,0% 22,6%

Nutzen

Umsatz 2,0 1,8 +12,2% +12,2%

EBITDA 0,4 0,3 +39,1% +39,2%

Marge 17,6% 14,2%

Media & Entertainment

Umsatz 5,8 5,9 -1,3% +5,3%

EBITDA 2,6 2,6 -1,9% +2,2%

Marge 44,3% 44,6%

Der vollständige 3-Monatsbericht 2018 steht auf der Website des Unternehmens

unter Investor Relations zum Download bereit.

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit

unserer Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und

Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen

austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastruktur-projekte

werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen

Holding-Struktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken

unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit

ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof.

Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr

als 2.000 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte

Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz in Höhe von 395,6 Mio. Euro und ein

EBITDA von 108,0 Mio. Euro.

---------------------------------------------------------------------------

27.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nemetschek SE

Konrad-Zuse-Platz 1

81829 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 540459-0

Fax: +49 (0)89 540459-444

E-Mail: investorrelations@nemetschek.com

Internet: www.nemetschek.com

ISIN: DE0006452907

WKN: 645290

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

679877 27.04.2018

°