DGAP-News: Nemetschek SE: Hervorragendes Geschäftsjahr 2017 - Starkes Wachstum bei hoher Profitabilität in 2018 - Wachstumsziel 2020: >600 Mio. Euro Umsatz (deutsch)

DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

29.03.2018 / 07:00

Nemetschek SE: Hervorragendes Geschäftsjahr 2017 - Starkes Wachstum bei

hoher Profitabilität in 2018 - Wachstumsziel 2020: >600 Mio. Euro Umsatz

29.03.2018 / 07:00

Corporate News Nemetschek Group

Hervorragendes Geschäftsjahr 2017 -

Starkes Wachstum bei hoher Profitabilität in 2018 -

Wachstumsziel 2020: >600 Mio. Euro Umsatz

- Softwareanbieter gibt erstmals mittelfristiges Wachstumsziel bekannt

- Ausblick 2018: Zweistelliges Umsatzwachstum avisiert, EBITDA-Marge trotz

hoher Investitionen weiterhin im Korridor von 25% bis 27%

- 2017: Konzernumsatz steigt um 17,3% auf 395,6 Mio. Euro

- Überproportionales EBITDA-Wachstum von +22,7% auf 108,0 Mio. Euro

- Ergebnis je Aktie deutlich über Vorjahr bei 1,94 Euro (+59,1%)

- 9. Dividendenerhöhung in Folge: Ausschüttung auf 0,75 Euro je Aktie

geplant

München, 29. März 2018 - Nach dem äußerst erfolgreichen Jahr 2017 mit

Bestmarken bei Umsatz und operativen Ergebnis gibt die Nemetschek Group

(ISIN DE0006452907), weltweit zweitgrößter Anbieter von Software für die

AEC-Branche, erstmals ein mittelfristiges Wachstumsziel bekannt: Für das

Jahr 2020 wird eine Steigerung des Umsatzvolumens auf mehr als 600 Mio. Euro

avisiert.

Für das laufende Jahr 2018 geht das Unternehmen von einem prozentual klar

zweistelligen Umsatzwachstum aus. Die EBITDA-Marge wird trotz hoher

zukunftsorientierter Investitionen in Höhe von 10 Mio. Euro in dem bereits

erreichten und auch zukünftig angestrebten Korridor von 25% und 27%

erwartet.

Die Nemetschek Group veröffentlicht heute den Jahresabschluss 2017, dessen

Eckdaten bereits am 5. Februar 2018 bekannt gegeben wurden.

Wesentliche Erfolgskennzahlen des Konzerns 2017

- Der Konzernumsatz stieg auf die Bestmarke von 395,6 Mio. Euro, ein

Wachstum von 17,3 % zum Vorjahr (währungsbereinigt: 18,6%). Das organische

Wachstum stieg ebenfalls deutlich um 13,8% (währungsbereinigt: +15,0%).

- Wachstumstreiber waren die wiederkehrenden Umsätze aus

Software-Serviceverträgen und Subscription, die sich um 25,5% auf 183,9 Mio.

Euro erhöhten und damit bereits 46,5% der Gesamtumsätze ausmachen.

- Ein weiterer Wachstumsmotor ist die fortschreitende Internationalisierung:

Die Auslandsumsätze stiegen um 19,9% auf 276,4 Mio. Euro. Vor allem in den

USA, dem richtungsweisenden Zukunftsmarkt für neue Technologien, ist

Nemetschek in 2017 überdurchschnittlich mit einem Wachstum von gut 25%

gewachsen. Das durchschnittlichen Wachstum in den USA in den letzten fünf

Jahren liegt sogar mit rund 45% noch höher. Mittlerweile sind die

Vereinigten Staaten mit einem Umsatzanteil von 30% am Gesamtumsatz der

größte Einzelmarkt im Nemetschek-Portfolio.

- Auf Segmentbasis verzeichnete das Segment Bauen mit 31,0% auf 114,6 Mio.

Euro das stärkste Umsatzwachstum (währungsbereinigt: 33,1%). Das organische

Wachstum lag insbesondere aufgrund der weiterhin starken Entwicklung von

Bluebeam sowie von Solibri mit 25,1% deutlich über dem Gruppendurchschnitt.

Das EBITDA konnte mehr als verdoppelt werden, so dass sich die EBITDA-Marge

von 14,7% im Vorjahr auf 23,2% erhöhte.

Im Segment Planen stiegen die Umsätze um 12,8% auf 249,2 Mio. Euro

(währungsbereinigt: 13,8%). Die am stärksten wachsende Marke im Segment war

Graphisoft. Das EBITDA erhöhte sich um 11,1% auf 70,3 Mio. Euro. Im Segment

Nutzen stiegen die Umsätze um 13,8% auf 8,1 Mio. Euro. Das EBITDA konnte

überproportional zum Umsatz um 17,2% auf 1,9 Mio. Euro erhöht werden. Das

Segment Media & Entertainment steigerte den Umsatz um 8,9% auf 23,8 Mio.

Euro (währungsbereinigt: 10,9%). Die EBITDA-Marge erhöhte sich leicht zum

Vorjahr auf 38,8%.

- Überproportional zum Umsatz stieg das operative Konzernergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 22,7 % auf 108,0 Mio. Euro,

was einer hohen EBITDA-Marge von 27,3 % entspricht. Dabei war die operative

Ertragsentwicklung im Schlussquartal, auch bedingt durch Stichtagseffekte

bei laufenden Investitionen, außergewöhnlich hoch.

- Aufgrund der starken operativen Performance und positiver nicht-operativer

Sondereffekte stieg der Jahresüberschuss (Konzernanteile) deutlich um 59,1%

auf 74,7 Mio. Euro, so dass sich das Ergebnis je Aktie auf 1,94 Euro

erhöhte. Bereinigt um die Auflösung einer Earn-out-Verbindlichkeit (7,6 Mio.

Euro) im Finanzergebnis sowie positive Steuereffekte (4,6 Mio. Euro) durch

die US-Steuerreform und die Auflösung latenter Steuerrückstellungen

errechnet sich ein Jahresüberschuss von 62,4 Mio. Euro, was einem Anstieg

zum Vorjahr von 33,0 % entspricht. Das bereinigte EPS beträgt 1,62 Euro.

- Der operative Cashflow erhöhte sich deutlich um 22,3% auf 97,4 Mio. Euro.

Die Cash-Conversion lag mit 90,2% weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die

Konzern-Eigenkapitalquote lag mit 49,5% über dem Niveau des Vorjahres

(44,4%).

9. Dividendenerhöhung in Folge

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung wird der Hauptversammlung am 30.

Mai 2018 eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie vorgeschlagen nach

0,65 Euro je Aktie im Vorjahr. Das wäre ein Anstieg von gut 15%. Die

vorgeschlagene Ausschüttungssumme beträgt 28,9 Mio. Euro.

"2017 war ein herausragendes Jahr für Nemetschek. Wir haben unsere operative

Stärke und unsere weltweite Führungsrolle in der AEC-Branche einmal mehr

unter Beweis gestellt", resümiert Patrik Heider, Sprecher des Vorstands und

CFOO der Nemetschek Group. "Wir werden unseren Kurs, organisches Wachstum

mit potenzialreichen Akquisitionen neuer Marken zu verbinden, beibehalten.

Die konsequente Ausrichtung am Kundennutzen und unser kompromissloser

Qualitätsanspruch sind und bleiben der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir

wollen digitale Arbeitsabläufe in der Bauindustrie verbessern und

effizienter gestalten, damit unsere - mittlerweile rund 2,7 Millionen Kunden

weltweit - erfolgreich sind. In unserem mehr als 4 Mrd. Euro großen und

zweistellig wachsenden Markt sehen wir beste Wachstumschancen weltweit für

unsere Gruppe. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in unserem Umsatzziel für

2020 wider".

Konzernausblick 2018 und Wachstumsziele 2020

Aus heutiger Sicht erwartet der Vorstand für 2018 auf aktueller

Portfoliobasis einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 447 Mio. EUR bis

457 Mio. Euro*. Investitionen in Höhe von rund 10 Mio. Euro in bereits

begonnene strategische Projekte auf Konzern- und Markenebene sollen das

prozentual zweistellige Wachstum zukünftig sichern. Das Konzern-EBITDA wird

trotz der hohen Investitionen in dem bereits in der Vergangenheit erreichten

und auch künftig angestrebten Korridor von 25% bis 27% erwartet. Für das

Geschäftsjahr 2020 strebt Nemetschek einen Konzernumsatz von über 600 Mio.

Euro an.

Kennzahlen im Überblick

In Mio. Euro Q4 Q4 in % 12M 12M in %

2017 2016 (FX-adj) 2017 2016 (FX-adj)

Umsatz 105,7 91,9 +15,1% 395,6 337,3 +17,3%

(+19,4%) (+18,6%)

- davon 52,2 46,8 +11,6% 195,0 175,8 +10,9%

Software-Lizenzen

- davon wiederkehrende 49,1 40,5 +21,1% 183,9 146,5 +25,5%

Umsätze

EBITDA 31,5 21,4 +47,2% 108,0 88,0 +22,7%

Marge 29,8% 23,3- 27,3% 26,1%

%

EBITA (normalized EBIT) 29,4 19,4 +51,3% 99,9 80,7 +23,8%

Marge 27,8% 21,1- 25,3% 23,9%

%

Jahresüberschuss 31,8 10,7 +198,5% 74,7 46,9 +59,1%

(Konzernanteile)

Ergebnis je Aktie in 0,83 0,28 +198,5% 1,94 1,22 +59,1%

Euro

Bereinigter 19,7 10,7 +84,5% 62,4 46,9 +33,0%

Jahresüberschuss**

Bereinigtes Ergebnis je 0,51 0,28 +84,5% 1,62 1,22 +33,0%

Aktie in Euro**

Jahresüberschuss 35,2 12,9 +173,7% 85,2 55,1 +54,6%

(Konzernanteile) vor

PPA-Abschreibungen

Ergebnis je Aktie vor 0,92 0,33 +173,7% 2,21 1,43 +54,6%

Abschreibungen aus

Kaufpreisallokation

(PPA)

*Der Ausblick basiert auf einer Wechselkurs-Planrate von 1,18 EUR/USD

** Bereinigt um positive Sondereffekte in Höhe von 12,2 Mio. EUR (7,6 Mio.

EUR im Finanzergebnis, 4.6 Mio. EUR im Steuerergebnis aufgrund der

US-Steuerreform und Auflösung latenter Steuerrückstellungen)

Kennzahlen Segmente

In Mio. Euro Q4 Q4 in % 12M 12M in %

2017 2016 (FX-adj) 2017 2016 (FX-adj)

Planen

Umsatz 67,3 58,6 +14,9% 249,2 220,9 +12,8%

(+18,2%) (+13,8%)

EBITDA 19,8 17,4 +13,2% 70,3 63,2 +11,1%

Marge 29,4% 29,8% 28,2% 28,6%

Bauen

Umsatz 30,0 25,5 +17,5% 114,6 87,5 +31,0%

(+24,9%) (+33,1%)

EBITDA 8,3 1,3 26,6 12,8 +107,6%

Marge 27,6% 5,0% 23,2% 14,7%

Nutzen

Umsatz 2,2 2,1 +4,8% 8,1 7,1 +13,8%

EBITDA 0,7 0,6 +9,7% 1,9 1,6 +17,2%

Marge 32,1% 30,7% 23,4% 22,7%

Media &

Entertainment

Umsatz 6,3 5,7 +9,7% 23,8 21,8 +8,9%

(+14,2%) (+10,9%)

EBITDA 2,8 2,0 +36,4% 9,2 8,4 +9,5%

Marge 44,3% 35,6% 38,8% 38,6%

Der vollständige Geschäftsbericht 2017 steht auf der Website des

Unternehmens unter

Investor Relations zum Download bereit.

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit

unserer Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und

Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen

austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastruktur-projekte

werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen

Holding-Struktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken

unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit

ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof.

Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr

als 2.000 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte

Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz in Höhe von 395,6 Mio. Euro und ein

EBITDA von 108,0 Mio. Euro.

